“おいしい夏”を満喫する「サマーフェア」開催

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」（所在地：大阪市此花区、総支配人：松宮 郷）は、2026年5月9日（土）～9月9日（水）の期間、館内ビュッフェレストラン、カフェ、ラウンジにて「夏のレストランフェア」を開催します。

◆ご予約はこちらから ディナービュッフェ「サマーフェア」(https://www.tablecheck.com/ja/shops/hoteluniversalport/reserve)

ポートダイニング リコリコ「サマーフェア」ラウンジR「フルーツスパークリングカクテルフェア」ラウンジR「サマーシャーベットカクテルフェア」

※写真はイメージです。

1.ディナービュッフェ『サマーフェア』概要

夏の味覚を存分に楽しめるディナービュッフェでは、食欲をそそる肉料理から爽やかな冷菜、季節感あふれるデザートまで、多彩なメニューをご用意しました。

ライブキッチンで焼き上げる「牛ステーキ」をはじめ、じっくり煮込んだ「ハッシュドビーフ」や、香ばしく焼き上げた「ポークスペアリブ」、スパイシーな「タンドリーチキン」など、満足感のあるラインアップが揃います。さらに、「水ナスと生ハムのサラダ」や、「鶏むね肉のオレンジマーマレードソース」といった、夏らしくさっぱりと楽しめる一皿も取り揃えました。

「ポークスペアリブ」（イメージ）

食後には、「マンゴープリン」や「桃のムース」、「メロンソーダゼリー」など、見た目にも涼やかなスイーツをご堪能いただけます。お好みでアレンジを楽しめるホットドッグバーも含め、大人からお子さままで幅広くお楽しみいただける内容です。

思わず笑顔になる美味しさを、ポートダイニング リコリコにてぜひご体験ください。

期 間：2026年6月4日（木）～9月9日（水）

場 所：2階 ポートダイニング リコリコ（342席）

時 間：午後5時30分～午後9時30分（最終入店 午後9時）※120分制

料 金：大人6,000円、小学生3,500円、幼児（4～6歳）1,800円

※料金は全て、消費税およびサービス料が含まれています。

予 約：「ポートダイニング リコリコ」の予約サイトにて受付中

★メニュー一例

牛ステーキ、ハッシュドビーフ、ポークスペアリブ、タンドリーチキン、銀ブカのからあげ、ミートラザニア、ミニハンバーグ、ちりとり鍋、豚しゃぶ、肉すい、ホットドッグバー、水ナスと生ハムのサラダ、鶏むね肉のオレンジマーマレードソース、かつおのタタキ 瀬戸内レモン風味、ショートケーキ、マンゴープリン、桃のムース、メロンソーダゼリー、レモンタルト、葛饅頭、お団子バー など 約70種

★おすすめポイント

スパイスの香りを効かせて香ばしく焼き上げた「タンドリーチキンは」、豊かな香りとコクのある味わいが広がります。チリコンカンやピクルス、フライドオニオンなど豊富なトッピングで、自分好みに仕上げるホットドッグバーをお楽しみいただけます。マンゴープリンやレモンタルト、ココナッツブラウニーなど、多彩なスイーツをご用意。夏にぴったりの爽やかな味わいが、食後の時間をやさしく彩ります。

2.『夏のスイーツフェア』概要

（右）トロピカルロール（5月9日～6月30日）（左）フルーツゼリー（7月1日～9月9日）（イメージ）

季節の移ろいとともに主役が変わる「夏のスイーツフェア」では、初夏から盛夏にかけて異なる味わいをご用意します。

初夏には、マンゴークリームと生クリーム、フルーツを自家製生地で包み込んだ「トロピカルロール」が登場。別添えのココナッツソースが南国の余韻を添えます。7月からは、甘さと酸味のバランスに優れたフルーツに、ほのかな塩味とライチが香るゼリーを合わせた「フルーツゼリー」をご用意。

夏のひとときを、涼やかな甘さとともにお楽しみください。

期 間：2026年5月9日（土）～9月9日（水）

場 所：1階レックスカフェ（販売時間：午前11時～午後10時）

3. 『フルーツスパークリングカクテルフェア』概要

（左）スパークリングマスカット （中）スパークリングストロベリー （右）スパークリングピーチ （イメージ）

初夏のひとときを華やかに彩る「フルーツスパークリングカクテルフェア」では、フルーツとスパークリングワインが織りなす3種のカクテルをご提供します。

マスカット、ストロベリー、ピーチそれぞれの味わいを引き立てた一杯は、甘く爽やかな口当たりと繊細な泡立ちが魅力。

初夏にふさわしい、軽やかな味わいをご堪能ください。

期 間：2026年5月9日（土）～6月30日（火）

場 所：1階ラウンジR（販売時間：午前11時～午後10時）

4. 『サマーシャーベットカクテルフェア』概要

（左）スイカフローズン （右）バカンスタイム （イメージ）

夏の涼を感じる「サマーシャーベットカクテルフェア」では、趣向を凝らした2種のカクテルをご用意しました。

「スイカフローズン」は、スイカ風味の一杯にチョコチップや塩で遊び心をプラスし、見た目も楽しく仕上げました。「バカンスタイム」は、ブルーキュラソーの鮮やかな色彩が印象的な一杯です。

五感で楽しむ夏のカクテル体験をお届けします。

期 間：2026年7月1日（水）～9月9日（水）

場 所：1階ラウンジR（販売時間：午前11時～午後10時）

5. 施設概要

「ORIX HOTELS & RESORTS」のグループホテルであるホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、パークまで歩いてすぐという素晴らしいロケーションにあるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。「楽しさいっぱいの世界へつながる、港でありたい。」をテーマに、たくさんの笑顔が溢れるひとときをお届けします。エントランスやロビーには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・パーク」のミニオンたちとコラボレーションした装飾を施し、訪れるお客さまを楽しくお出迎えしています。

公式ウェブサイト：https://universalport.orixhotelsandresorts.com/

LINE 公式アカウント（LINE ID）：@612syglg(https://lin.ee/NQ5MNa4)

■ホテル ユニバーサル ポート

全600室を有するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」は、パークとコラボレーションした日本初の「ミニオンルーム ～グルーの邸宅～」「ミニオンルーム2 ～アグネスたちのお部屋～」「ミニオンルーム 3 ～思い出の遊園地『スーパー・シリー・ファンランド』～」をはじめ、5名さままで宿泊可能な「ドキドキ アドベンチャールーム」、ベビー旅に最適な「WAKU WAKUワンダールーム」、おしゃれに敏感“可愛い”が大好きな大人ガールたちのお部屋「Girlyルーム」など多彩なコンセプトルームを展開。最上階「 PORT DEEP OCEAN FLOOR 」は深海をイメージした特別フロア。涼やかな空間の中、同フロア限定の特典で上質なご滞在を演出しています。

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/universalport/

＜受賞歴＞

◆トリップアドバイザー「2025 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル 人気ホテル部門25位」

◆楽天トラベル「楽天トラベル ゴールドアワード2025」「楽天トラベル ブロンズアワード 2024」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 501室部門 2位」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 泊って良かった宿大賞 夕食 近畿・北陸エリア 301室以上 3位 」

◆JTBアワード2024「選抜表彰部門 全国最優秀施設賞（ホテル：300室以上）」「JTB宿泊券総合販売部門 ゴールドアワード」「特別表彰部門 Web販売賞」「特別表彰部門 JTB MySTYLE賞」