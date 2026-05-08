ゴディバのアイスコレクションに「カップケーキアイス」「バーアイス」「サンドアイス」など新作登場！
ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、上質なチョコレートと厳選した素材で作り上げたゴディバのアイスコレクションに、「カップケーキアイス」や「バーアイス」、「サンドアイス」の新フレーバーをラインナップします。新アイスコレクションとリニューアルした「アイスギフトセット」は、2026年5月13日（水）より、全国のゴディバショップ、ゴディバ オンラインショップにて販売いたします。
※一部お取扱いの無い店舗がございます
～ゴディバの至福をアイスでも～
カップケーキアイス
「ミルクチョコレート＆ヘーゼルナッツ カップケーキアイス」
ミルクチョコレートアイスとヘーゼルナッツアイスを重ね、センターにはビスキュイショコラを忍ばせました。チョコレートのコクとナッツの香ばしさが調和し、層ごとに異なる味わいと食感を楽しめます。
「ダークチョコレート＆ラズベリー カップケーキアイス」
ダークチョコレートアイスに程よい酸味のラズベリーアイスを合わせ、センターにはビスキュイショコラを忍ばせました。ビターなチョコレートとフルーツの華やかさが調和する奥行きのある味わいです。
「レモンチーズケーキ カップケーキアイス」
爽やかなレモンアイスと、やさしい甘さのホワイトチョコとチーズのアイスに、センターにはビスキュイショコラを忍ばせました。すっきりとした後味が心地よく広がる上品な味わいです。
バーアイス
「オレンジマンゴー＆チョコレート バーアイス」
濃厚なダークチョコレートジェラートと爽やかなオレンジとマンゴーのソースを重ねた2層仕立て。スライスオレンジが鮮やかな彩りを添え、ビターなチョコレートとフレッシュなフルーツの香りが引き立てあい、絶妙なハーモニーを奏でます。
「フランボワーズ＆チョコレート バーアイス」
まろやかなミルクチョコレートジェラートと甘酸っぱいフランボワーズソースを重ねた2層仕立て。トッピングのミックスベリーがアクセントとなり、フルーティーで程良い酸味と濃厚なミルクチョコレートが絶妙なハーモニーを奏でます。
サンドアイス
「ダブルチョコレート サンドアイス」
カカオ香るミルクチョコレートアイスに、なめらかなダークチョコレートガナッシュを忍ばせ、ココアサブレ生地でサンドしました。サクサク、ほろっとしたサブレとなめらかなアイスが織りなす贅沢な味わいが楽しめます。
「ピスタチオチョコレート サンドアイス」
濃厚でコク深いピスタチオチョコレートアイスに、甘酸っぱいラズベリーソースを忍ばせ、ココアサブレ生地でサンドしました。サクサク、ほろっとしたサブレとなめらかなアイスが織りなす贅沢な味わいが楽しめます。
カップアイス
「ダークチョコレート＆フランボワーズソルベ」
厳選したカカオ72％のクーベルチュールを使用したダークチョコレートソルベに、爽やかな酸味のラズベリーソルベを合わせました。トッピングのチョコレートカールズチップをアクセントに、ビターなカカオの風味とフルーツの華やかさが引き立て合い、奥行きのある味わいを楽しめます。
■2026年新アイス
カップケーキアイス
「ミルクチョコレート＆ヘーゼルナッツ カップケーキアイス」
「ダークチョコレート＆ラズベリー カップケーキアイス」
「レモンチーズケーキ カップケーキアイス」
バーアイス
「オレンジマンゴー＆チョコレート バーアイス」
「フランボワーズ＆チョコレート バーアイス」
サンドアイス
「ダブルチョコレート サンドアイス」、「ピスタチオチョコレート サンドアイス」
カップアイス
「ダークチョコレート＆フランボワーズソルベ」
■2026年「アイスギフトセット」
ゴディバよりチョコレートを楽しむ上質なアイスクリームセットをお届けします。まろやかな口どけと深い味わいをご堪能ください。
「アイス コレクション8個入」、「アイス コレクション14個入」
「アイス シーズナルコレクション8個入」、「アイス シーズナルコレクション14個入」
「アイス コレクション6個入」、「アイス コレクション10個入」
「カップアイス＆サンドアイス8個入」
「カップアイス＆あまおう苺ショコラアイス10個入」
「アイス アソートコレクション13個入」
「アイス バラエティーコレクション10個入」、「アイス バラエティーコレクション16個入」
「アイス スイーツコレクション6個入」
「パフェアイス6個入」
「あまおう苺ショコラアイス8個入」
■商品概要
発売日：
2026年5月13日（水）～
取扱店：
全国のゴディバショップ（https://shop.godiva.co.jp/stores）
ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）
※一部お取扱いの無い店舗がございます
種類および価格（税込）：
「ミルクチョコレート＆ヘーゼルナッツ カップケーキアイス」／594円
「ダークチョコレート＆ラズベリー カップケーキアイス」／594円
「レモンチーズケーキ カップケーキアイス」／594円
「オレンジマンゴー＆チョコレート バーアイス」／518円
「フランボワーズ＆チョコレート バーアイス」／518円
「ダークチョコレート＆フランボワーズソルベ」／475円
「ミルクチョコレート＆チョコレートチップ」／475円
「カカオ72％ ダークチョコレート」／475円
「ヘーゼルナッツ ダーク＆ミルクチョコレート」／475円
「ストロベリー＆チョコレートチップ」／475円
「マダガスカルバニラ」／475円
「アイス コレクション8個入」／5,400円
「アイス コレクション14個入」／8,640円
「アイス シーズナルコレクション8個入」／5,400円
「アイス シーズナルコレクション14個入」／8,640円
「アイス コレクション6個入」／4,104円
「アイス コレクション10個入」／5,400円
「カップアイス＆サンドアイス8個入」／5,400円
「カップアイス＆あまおう苺ショコラアイス10個入」／5,940円
「アイス アソートコレクション13個入」／8,640円
「アイス バラエティーコレクション10個入」／5,400円
「アイス バラエティーコレクション16個入」／8,640円
「アイス スイーツコレクション6個入」／4,536円
「パフェアイス6個入」／4,536円
「あまおう苺ショコラアイス8個入」／4,536円