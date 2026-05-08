【N.Avenue club 4/23 開催レポート】ファンは“顧客”ではなく“参加者”へ──トークン時代のエンゲージメント再定義

N.Avenue株式会社

N.Avenue株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：神本侑季）が主催する国内最大級の法人会員制コミュニティ「N.Avenue club」は、【第3期 第9回ラウンドテーブル】を2026年4月23日（木）に開催いたしました。

「N.Avenue club」には現在200社以上の企業が加盟し、「Research」「Networking」「PR」の3軸で、大手企業を中心とする法人会員のWeb3ビジネス開発を支援しています。毎月クローズドな研究会として開催されるラウンドテーブルでは、テーマに応じた国内外の専門家を招き、企業間の活発な議論形成と共創機会を提供しています。

当日のプログラム概要

日時：2026年4月23日（木） 16:00～18:30

形式：会場開催（一部オンライン中継）

テーマ：ファンは“顧客”ではなく“参加者”へ──トークン時代のエンゲージメント再定義

ゲスト登壇者：

- Chiliz /Socios.com ｜ Max Rabinovitch 氏 Chief Strategy Officer- SBIホールディングス株式会社 ｜杉山 拓也 氏 デジタルスペース室 副室長／SBI Chiliz株式会社 取締役- 九州旅客鉄道株式会社 ｜ 牛島 卓二 氏 JR九州NFTプロジェクトファウンダー- Marbull X株式会社 ｜ 小川 翔太郎 氏 代表取締役 CEO- 株式会社YOAKE entertainment ｜ 森山 聡太 氏 代表取締役 CEO

▶︎ 詳細・最新情報はこちら：https://navenueclub.navenue.jp/(https://navenueclub.navenue.jp/)

参加者の声（一部抜粋）

「“Why Web3”を含む本質的な議論を、クローズドな場ならではの率直な対話の中で深めることができ、大変有意義な時間となりました。」

「実例に加え、ネガティブな意見も含めた率直な議論が印象的でした。ブロックチェーンを前面に出さずとも、技術として活用が続いている点にも大きな可能性を感じました。」

「N.Avenue club」第4期 法人会員募集中

「N.Avenue club」は、世界有数のデジタル資産報道メディアNADA NEWS（旧CoinDesk JAPAN）による、国内最大規模*のWeb3ビジネス特化型コミュニティです。

月1回のクローズドなラウンドテーブル（研究会）では、最新トピックの講義と、参加企業によるディスカッションを通して、知見とネットワークの深化を図ります。また、業界横断の交流会「ギャザリング」や、スタートアップとのマッチング支援も実施しています。

*Web3のビジネス開発に特化した法人会員制国内コミュニティとして（2025年6月時点 自社調べ）

「N.Avenue club」では、現在第4期（2026年7月～2027年6月）の法人会員企業を募集中です。（途中入会可能）

- 対象：1000人以上の従業員を有する上場・大手企業を優先（審査制）- 年会費：100万円（税別）～- 参加形態：オフライン中心（オンライン併用可）- 申込フォーム：https://www.nadanews.com/contact/

▶︎ コミュニティ公式サイト：https://navenueclub.navenue.jp/

ご入会メリット

1. Research｜重要テーマを深掘り

NADA NEWS（旧CoinDesk JAPAN）編集部が厳選したトピックをもとに、ゲスト講師による講義・質疑応答・会員ディスカッションを通して最新ナレッジを獲得できます。後日サマリーレポートも配布。

2. Network｜Web3キーマンと出会える場

業界横断の交流会「ギャザリング」や、定期的な企業紹介を通じて、協業やビジネス創出の機会が広がります。

3. PR｜取り組みや協業意向を発信

会員企業の取り組みを、コミュニティ内および「NADA NEWS（旧CoinDesk JAPAN）」などを通じて広く発信し、認知拡大・連携促進につなげます。

運営会社について

会社名：N.Avenue株式会社

所在地：東京都港区

設立日：2018年11月28日

代表者：神本 侑季

事業内容：次世代金融・経済に関する情報サービスの提供

URL：https://navenue.jp/

NADA NEWS（旧CoinDesk JAPAN）について

NADA NEWSは、Web3およびデジタル資産に特化した国内最大級のニュースメディアです。グローバルな視点とローカルな洞察を融合し、新しい経済を担うビジネスパーソンや投資家に向けて、信頼性の高い次世代金融・経済ニュースや価格データを提供します。

公式サイト：https://www.nadanews.com/(https://www.nadanews.com/)

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