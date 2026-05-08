【2026年 母の日・父の日ギフト】だ液でがんリスク検査「サリバチェッカー(R)」が劇的進化。常温保存・ポスト投函対応で「健康を贈る」新習慣を提案。

株式会社サリバテック

株式会社サリバテック（代表取締役 ：砂村眞琴、以下「サリバテック」）は、2026年5月より、だ液がんリスク検査サービス「サリバチェッカー」において、母の日＆父の日に向けた特別なキャンペーンを実施いたします。

今年4月から開始された「常温保存・ポスト投函」対応キットにより、これまで以上にスムーズに検査を贈ることが可能になりました。日本人の2人に1人ががんに罹患すると言われる時代。「いつまでも元気でいてほしい」という願いを、最新の利便性とともに形にしてお届けします。

今年の「母の日・父の日」ギフト、ここがポイント

キャンペーン特別価格を見る :https://ec.salivachecker.com/?ref=sc_site#cp_mfday

昨年のキャンペーンからさらに進化し、贈る側・受ける側の双方にとってより身近なサービスとなりました。

母の日＆父の日に向けた特別なキャンペーン 概要

- 贈る相手に手間をかけない「常温・ポスト投函」対応今年の4月よりキットの仕様がアップデートされ、採取後の「冷凍保管」や「クール便での輸送」が不要となりました。メリット：受け取ったご両親は、だ液を採取した後にお近くのポストに投函するだけ。冷凍庫のスペースを気にする必要もなく、日常のついでに検査を完了できる「ユーザーフレンドリー」なギフトとなりました。- 「定期購入」で、一過性ではない健康管理を「大切な人には、毎年元気に過ごしてほしい」という想いに寄り添い、定期購入の選択肢をご用意しました。年に一度、また複数回の健康チェックを習慣化できるよう、ギフトをきっかけに翌年以降も自動で検査をお届けすることが可能です。離れて暮らすご家族を見守る新しい形としてご提案します。- LINE友達限定！抽選プレゼントキャンペーン日頃の感謝を込めて、サリバテック公式LINEアカウントにて特別なキャンペーンを同時開催いたします。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/85491/table/44_1_825fbde032002f78bb8ce8dc8faa47a7.jpg?v=202605080151 ]キャンペーン特別価格を見る :https://ec.salivachecker.com/?ref=sc_site#cp_mfday

だ液によるがんリスク検査「サリバチェッカー」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/85491/table/44_2_6dba202cf94a36ec01b43379b0fa8c11.jpg?v=202605080151 ]

「サリバチェッカー」は、だ液中の代謝物を分析し、AIで解析することでがん罹患リスクを評価する検査です。男性は膵がん・肺がん・胃がん・大腸がん・口腔がんの5種、女性はこれに乳がんを加えた6種のがんリスクを一度の検査で評価できます。慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果をもとに開発されました。これまでに累計11万人以上にご利用いただいています。

サリバテックのミッション

スクリーニング検査事業により、疾病の早期発見と早期介入に寄与する

セルフケアと医療との橋渡し役として、人々の「いのち」と「からだ」を守る仕組みを社会に提案する

アカデミアと協調し、継続的な技術開発と臨床研究を進め、成果をいち早く社会に還元する

【サリバテック概要】

会社名：株式会社サリバテック

代表者名：代表取締役 砂村眞琴

事業内容

・だ液によるがんリスク検査事業

・新規リスク検査開発事業

・研究検査受託事業

コーポレートサイト: https://salivatech.co.jp/

サービスサイト: https://sc.salivatech.co.jp/

<お問い合わせ先>

株式会社サリバテック

E-mail：info@salivatech.co.jp