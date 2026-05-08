「.LIVE」・「ぶいぱい」の『男の子になっちゃった！？ボイス』が5月8日（金）より販売開始！

株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

推しが男の子に！？

「男同士」を理由に、いつもより踏み込んだ距離感をお届けします。

.LIVEとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、”もしも男の子になったら…"というシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツをAPPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年5月8日（金）12時から販売いたします。この機会にぜひお楽しみください！

■『男の子になっちゃった！？ボイス』詳細

価格：各1,000円（税込）

フルコンプリートセット 15,000円（税込）

.LIVEコンプリートセット 3,000円（税込）

ぶいぱい1期生コンプリートセット 4,000円（税込）

ぶいぱい2期生コンプリートセット 5,000円（税込）

ぶいぱい3期生コンプリートセット 3,000円（税込）

音声フォーマット：wav

【個人テーマ】

▼.LIVE

神楽すず：男になっても、隣にいてくれる?

もこ田めめめ：お前、かわいいね

七星みりり：なんでそんな顔してんの？男同士やで

▼ぶいぱい

＜1期生＞

甘噛あめ：あまがみさんといっしょ!!

鬼頭みさき：男になっても愛せよ！

紅蓮罰まる：「男同士だろ?」って距離詰めてくる元カノが危険すぎる

秘間慈ぱね：下着の中も確認したけど間違いなかった

＜2期生＞

鍵宮シエル：男になっちゃった……

遠吠きゃん：可愛いって言わないで。僕、男なんだから！

ベルモット・ベルーナ：ﾄ゛ｷﾄ゛ｷ(ハート)男子校に潜入!?☆

まるげりちゃ：男になっても

綿貫ねぐせ：これでやっと

＜3期生＞

銀棘ぐみ：男になったら距離が近すぎる親友！

猫撫こぜに：お、男の子の練習じゃ…！

蜂蜜ぷりん：僕かっこよくなりたい！

■販売概要

【販売期間】

2026年5月8日（金）12時00分～5月21日（木）23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

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【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

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【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

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