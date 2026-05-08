「.LIVE」・「ぶいぱい」の『男の子になっちゃった！？ボイス』が5月8日（金）より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
推しが男の子に！？
「男同士」を理由に、いつもより踏み込んだ距離感をお届けします。
.LIVEとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、”もしも男の子になったら…"というシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツをAPPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年5月8日（金）12時から販売いたします。この機会にぜひお楽しみください！
■『男の子になっちゃった！？ボイス』詳細
価格：各1,000円（税込）
フルコンプリートセット 15,000円（税込）
.LIVEコンプリートセット 3,000円（税込）
ぶいぱい1期生コンプリートセット 4,000円（税込）
ぶいぱい2期生コンプリートセット 5,000円（税込）
ぶいぱい3期生コンプリートセット 3,000円（税込）
音声フォーマット：wav
【個人テーマ】
▼.LIVE
神楽すず：男になっても、隣にいてくれる?
もこ田めめめ：お前、かわいいね
七星みりり：なんでそんな顔してんの？男同士やで
▼ぶいぱい
＜1期生＞
甘噛あめ：あまがみさんといっしょ!!
鬼頭みさき：男になっても愛せよ！
紅蓮罰まる：「男同士だろ?」って距離詰めてくる元カノが危険すぎる
秘間慈ぱね：下着の中も確認したけど間違いなかった
＜2期生＞
鍵宮シエル：男になっちゃった……
遠吠きゃん：可愛いって言わないで。僕、男なんだから！
ベルモット・ベルーナ：ﾄ゛ｷﾄ゛ｷ(ハート)男子校に潜入!?☆
まるげりちゃ：男になっても
綿貫ねぐせ：これでやっと
＜3期生＞
銀棘ぐみ：男になったら距離が近すぎる親友！
猫撫こぜに：お、男の子の練習じゃ…！
蜂蜜ぷりん：僕かっこよくなりたい！
■販売概要
【販売期間】
2026年5月8日（金）12時00分～5月21日（木）23時59分
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
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【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
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