「.LIVE」・「ぶいぱい」の『男の子になっちゃった！？ボイス』が5月8日（金）より販売開始！

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株式会社アップランド



　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。



　推しが男の子に！？


　「男同士」を理由に、いつもより踏み込んだ距離感をお届けします。



　.LIVEとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、”もしも男の子になったら…"というシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツをAPPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年5月8日（金）12時から販売いたします。この機会にぜひお楽しみください！



■『男の子になっちゃった！？ボイス』詳細

価格：各1,000円（税込）


　　　フルコンプリートセット 15,000円（税込）


　　　.LIVEコンプリートセット 3,000円（税込）


　　　ぶいぱい1期生コンプリートセット 4,000円（税込）


　　　ぶいぱい2期生コンプリートセット 5,000円（税込）


　　　ぶいぱい3期生コンプリートセット 3,000円（税込）


音声フォーマット：wav



【個人テーマ】


▼.LIVE


　神楽すず：男になっても、隣にいてくれる?


　もこ田めめめ：お前、かわいいね


　七星みりり：なんでそんな顔してんの？男同士やで





▼ぶいぱい


　＜1期生＞


　甘噛あめ：あまがみさんといっしょ!!


　鬼頭みさき：男になっても愛せよ！


　紅蓮罰まる：「男同士だろ?」って距離詰めてくる元カノが危険すぎる


　秘間慈ぱね：下着の中も確認したけど間違いなかった



　＜2期生＞


　鍵宮シエル：男になっちゃった……


　遠吠きゃん：可愛いって言わないで。僕、男なんだから！


　ベルモット・ベルーナ：ﾄ゛ｷﾄ゛ｷ(ハート)男子校に潜入!?☆


　まるげりちゃ：男になっても


　綿貫ねぐせ：これでやっと



　＜3期生＞


　銀棘ぐみ：男になったら距離が近すぎる親友！


　猫撫こぜに：お、男の子の練習じゃ…！


　蜂蜜ぷりん：僕かっこよくなりたい！





■販売概要

【販売期間】


2026年5月8日（金）12時00分～5月21日（木）23時59分



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



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【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


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【最後に・・・】


アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。


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