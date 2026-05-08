『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』×GiGOコラボ開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)はGiGOグループのお店において、『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』の公開を記念して2026年5月16日(土)よりコラボカフェ、コラボたい焼きを開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年5月16日(土)～2026年6月29日(月)

※GiGOコラボカフェは期間中内容の切り替えがございます。

■開催店舗：全国のGiGOグループのお店

※対象店舗は特設ページをご確認ください。

■開催内容：

・コラボカフェ

・コラボたい焼き「蓮ノ空焼き」の販売

GiGOコラボカフェ概要

■開催店名：GiGOコラボカフェ『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』

■開催期間：2026年5月16日(土)～2026年6月29日(月)

■開催店舗：GiGOコラボカフェ秋葉原3号館

※GiGOコラボカフェスタンド

GiGOココノススキノ／GiGO仙台／GiGO秋葉原2号館／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO河原町オーパB1F／GiGO大阪道頓堀本店／GiGOイオンモール岡山／GiGO福岡天神／GiGOアミュプラザくまもと(全9店舗)

■詳細スケジュール

第1弾：2026年5月16日(土)～2026年6月5日(金)

第2弾：2026年6月6日(土)～2026年6月29日(月)



※期間でメニュー、コースターデザインを変更予定です。

※GiGOコラボカフェスタンドではドリンクのご提供と物販を行います。フード、デザートのご提供および物販購入特典の配布はございません。

※GiGOコラボカフェスタンド秋葉原2号館では物販の取り扱いはございません。

※GiGOコラボカフェスタンドは全日フリー入場制ですが、お客さまの来店状況により入場整理券などの配布となる場合がございます。

GiGOコラボカフェ オリジナルメニュー

■ドリンクメニュー：各700円(税込)

『蓮ノ空』メンバーのドリンクを期間限定で販売いたします。

・日野下 花帆

・村野 さやか

・乙宗 梢

・夕霧 綴理

・大沢 瑠璃乃

・藤島 慈

・百生 吟子

・徒町 小鈴

・安養寺 姫芽

・セラス 柳田 リリエンフェルト

・桂城 泉

・ホットコーヒー

・ホットココア

・アイスウーロン茶

※コラボカフェとコラボカフェスタンドではドリンクの提供内容が異なります。詳しくは特設ページをご確認ください。

※「ラブライブ！シリーズ」メンバーのバースデーに合わせたドリンクを期間限定でご提供いたします。

■第1弾フードメニュー

提供期間：2026年5月16日(土)～2026年6月5日(金)

▲ハナ咲けばユメ駆ける クリームパスタ 1,760円(税込)▲Bloom Garden Party 満喫セット 1,760円(税込)▲ユメワズライパフェ 1,300円(税込)▲COMPASSパフェ 1,300円(税込)

※第2弾メニューは後日公開予定です。

※期間でメニューを変更予定です。

※フードメニューは、ファーストオーダー時のみおひとり様いずれか1品ご注文いただけます。

※アレルギーや持病をお持ちのお客さまで不安な点などございましたら、スタッフまでお問い合わせください。

※画像・イラストはイメージです。

メニュー特典

フードメニュー1品ご注文につきチケット風クリアカードがランダムで1枚もらえます。また、ドリンク1杯もしくはパフェ1品をご注文につきオリジナルコースターがランダムで1枚もらえます。

・チケット風クリアカード(全11種・ランダム)

・オリジナルコースター(各弾全11種・ランダム)は期間でデザインを変更予定です。

第1弾：2026年5月16日(土)～2026年6月5日(金)

第2弾：2026年6月6日(土)～2026年6月29日(月)※

※オリジナルコースター第2弾のデザインにつきましては、後日公開予定です。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはイメージです。

バースデーカードプレゼント！

コラボカフェ開催期間中にバースデーを迎えるメンバーのバースデーカードを、期間中にコラボカフェをご利用されたお客さまおひとりにつき、お会計時に1枚進呈いたします。

日野下 花帆：2026年5月22日(金)～

宮下 愛：2026年5月30日(土)～

東條 希：2026年6月9日(火)～

小原 鞠莉：2026年6月13日(土)～

乙宗 梢：2026年6月15日(月)～

若菜 四季：2026年6月17日(水)～

セラス 柳田 リリエンフェルト：2026年6月26日(金)～

朝香 果林：2026年6月29日(月)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

GiGOコラボカフェオリジナルグッズ

＜2026年5月16日(土)発売予定＞

・アクリルスタンド (全11種) 各1,800円(税込)

・フォト風カード(全16種・ランダム) 各660円(税込)

※フォト風カードは2枚1セットでの販売となります。

＜2026年6月6日(土)発売予定＞

・ミニ色紙(全11種・ランダム) 各660円(税込)

・スタンド付デフォルメアクリルキーホルダー(全11種・ランダム) 各800円(税込)※

※こちらのデザインにつきましては、後日公開予定です。

※画像・イラストはイメージです。

※GiGOコラボカフェスタンド秋葉原2号館では物販の取り扱いはございません。

■購入特典

物販コーナー「お土産屋」にて、商品のお会計2,000円(税込)ごとに限定クリアブロマイドを1枚進呈いたします。

第1弾：2026年5月16日(土)配布開始

第2弾：2026年6月6日(土)配布開始

※期間でデザインを変更予定です。

※第2弾のデザインにつきましては、後日公開予定です。

※GiGOコラボカフェスタンドでは、購入特典の配布はございません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはイメージです。

■オンライン販売

GiGOコラボカフェオリジナルグッズを「GiGO MALL」にて通信販売いたします。

リンク先：https://shop.gigo-mall.com/

【販売期間】

第1弾:2026年5月18日(月)12:00より販売開始

第2弾:2026年6月8日(月)12:00より販売開始

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※一部取り扱いのない商品や、購入点数の制限を設けさせていただく場合もございます。予めご了承ください。

映画連動特典ノベルティ

開催期間中、 GiGOコラボカフェもしくはGiGOコラボカフェスタンドで1,000円(税込)以上飲食もしくは物販をご利用の際、『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』の劇場半券をご提示いただいたお客さまにオリジナルコースター(全11種)をランダムで1枚進呈いたします。

■配布期間：2026年5月16日(土)～2026年6月29日(月)

■配布店舗：GiGOコラボカフェ秋葉原3号館

※GiGOコラボカフェスタンド

GiGOココノススキノ／GiGO仙台／GiGO秋葉原2号館／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO河原町オーパB1F／GiGO大阪道頓堀本店／GiGOイオンモール岡山／GiGO福岡天神／GiGOアミュプラザくまもと(全9店舗)

※1,000円(税込)以上ご利用で特典のお渡しとなります。2,000円(税込)ご利用された場合でも特典の

お渡しは1枚となります。

※ラブライブ！シリーズ関連商品のみ対象です。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはイメージです。

コラボたい焼き「蓮ノ空焼き」

『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』をモチーフにしたコラボたい焼き「蓮ノ空焼き」を販売いたします。「蓮ノ空焼き」ご購入1点につき、オリジナルコースター(全8種)をランダムで1枚進呈いたします。

■販売期間：2026年5月16日(土)～2026年6月29日(月)

■販売店舗：GiGOのたい焼き秋葉原

■販売価格：650円(税込)

■フレーバー：プレミアムクリーム、小倉あん

※「蓮ノ空焼き」およびオリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはイメージです。

■『ラブライブ！シリーズ』公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/

著作権表記

(C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2024 PL!NM (C)2024 PL!SP (C)2026 PL!HS

(C)GENDA GiGO Entertainment

キャンペーン特設ページ

■GiGOコラボカフェ『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』

https://campaign.gendagigo.jp/2605/lovelive-hasunosora-cafe/