【水曜どうでしょう祭UNITE2026】豪華ゲストが続々参戦！5月14日 チケット一般発売開始！

北海道テレビ放送株式会社【水曜どうでしょう祭UNITE2026】(C)HTB＜樋口了一＞

７年ぶりに開催される伝説のイベント「水曜どうでしょう祭」

メインコンテンツやステージイベントについて、全くと言っていいほど発表されていない中・・・

豪華ゲストが続々と参戦表明！

番組30周年を祝いに、各ジャンルからTOPアーティストが出演し、会場を盛り上げます。

・「水曜どうでしょう」の魂を歌う＜樋口了一＞

・藤村ディレクターが熱烈オファー！「宇宙・生命」創造的ロックバンド＜ACIDMAN＞

・「どうでしょう」を愛する破壊的ロックバンド＜打首獄門同好会＞

・美しき音色のアコースティックギターデュオ＜DEPAPEPE＞

・ノスタルジックに「どうでしょう」オマージュする音楽デュオ！＜黒色すみれ＞

・大泉洋の愛しき後輩＜島太星（しまたいせい） from NORD＞

・アートと音楽の融合 アニメクリエイター浅野恭司率いる＜水曜音画久団（すいようおんがくだん）＞

・新ジャンル「水曜どうでしょう講談」を語る＜玉田玉山（たまだぎょくざん）＞

・卓越したギターテクニックと唯一無二の歌声＜古澤剛（ふるさわたけし）＞

・若き日の鈴井＆大泉をオマージュする芸人コンビ＜ラパルフェ＞

・天真爛漫！パワフルでエモーショナルな歌声＜Rihwa（リファ）＞

・高知出身 修羅場からコロッケまで独特な世界観を放つシンガー＜八生（やよい）＞

【開催概要】

■タイトル：「水曜どうでしょう祭UNITE2026」（ヨミ：ゆないと にせんにじゅーろく）

■開催日時：（時間は予定）

＜前日祭＞2026年9月4日(金)

9：00開場・11：00開演～19：00閉演(予定)

※鈴井貴之＆大泉洋出演なし

＜本 祭＞2026年9月5日(土) ＆ 9月6日(日)

各日8：00開場・10：00開演～19：00閉演(予定)

■会 場：大和ハウスプレミストドーム（北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地）

■出 演：鈴井貴之、大泉洋、藤村忠寿、嬉野雅道、樋口了一【NEW!】 他

■主 催：北海道テレビ放送株式会社

■協 力：株式会社クリエイティブオフィスキュー

■内 容：ステージイベント、展示、グッズ販売、くじ縁日、飲食ブース、協賛ブース 他

＜9月4日（金）＞

樋口了一

水曜音画久団

玉田玉山

DEPAPEPE

古澤剛

八生

ラパルフェ

Rihwa

＜水曜音画久団（すいようおんがくだん）＞＜玉田玉山（たまだぎょくざん）＞＜DEPAPEPE＞＜八生（やよい）＞＜古澤剛（ふるさわたけし）＞＜ラパルフェ＞＜Rihwa（リファ）＞＜9月5日（土）＞

樋口了一

ACIDMAN

打首獄門同好会アコースティック班

黒色すみれ

DEPAPEPE

八生

＜ACIDMAN＞＜黒色すみれ＞＜打首獄門同好会アコースティック班＞＜打首獄門同好会＞

＜9月6日（日）＞

樋口了一

打首獄門同好会

黒色すみれ

玉田玉山

古澤剛

Rihwa

島太星（オープニングアクト）

＜島太星（しまたいせい） from NORD＞

※出演日は変更の可能性がありますので、ご了承ください。

【前売りチケット】（すべて税込）

＜スタンド自由席＞

・前売スタンド4日～6日 通し券（オリジナルはっぴ付）／19,800円

・前売スタンド（土）（日）1日券／9,900円

＜9月4日前日祭のみ＞

・前売 前日祭入場券／1,100円

【発 売 日 】5月14日（木） 10：00～ ローチケで一般発売開始！

※スタンド自由席の方でも、アリーナエリアへの往来は可能ですが、立ち止まっての観覧はご遠慮ください。

【公式ＨＰ】https://www.htb.co.jp/unite2026/(https://www.htb.co.jp/unite2026/)

【水曜どうでしょう30thHP】 https://www.htb.co.jp/suidou/30th/(https://www.htb.co.jp/suidou/30th/)

【公 式 Ｘ 】@SD_UNITE2013(https://x.com/SD_UNITE2013)

【お問い合わせ】

HTB 広報お客様センター： 011-233-6600(平日10:00～18:00)