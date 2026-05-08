【水曜どうでしょう祭UNITE2026】豪華ゲストが続々参戦！5月14日 チケット一般発売開始！
【水曜どうでしょう祭UNITE2026】(C)HTB
＜樋口了一＞
７年ぶりに開催される伝説のイベント「水曜どうでしょう祭」
メインコンテンツやステージイベントについて、全くと言っていいほど発表されていない中・・・
豪華ゲストが続々と参戦表明！
番組30周年を祝いに、各ジャンルからTOPアーティストが出演し、会場を盛り上げます。
・「水曜どうでしょう」の魂を歌う＜樋口了一＞
・藤村ディレクターが熱烈オファー！「宇宙・生命」創造的ロックバンド＜ACIDMAN＞
・「どうでしょう」を愛する破壊的ロックバンド＜打首獄門同好会＞
・美しき音色のアコースティックギターデュオ＜DEPAPEPE＞
・ノスタルジックに「どうでしょう」オマージュする音楽デュオ！＜黒色すみれ＞
・大泉洋の愛しき後輩＜島太星（しまたいせい） from NORD＞
・アートと音楽の融合 アニメクリエイター浅野恭司率いる＜水曜音画久団（すいようおんがくだん）＞
・新ジャンル「水曜どうでしょう講談」を語る＜玉田玉山（たまだぎょくざん）＞
・卓越したギターテクニックと唯一無二の歌声＜古澤剛（ふるさわたけし）＞
・若き日の鈴井＆大泉をオマージュする芸人コンビ＜ラパルフェ＞
・天真爛漫！パワフルでエモーショナルな歌声＜Rihwa（リファ）＞
・高知出身 修羅場からコロッケまで独特な世界観を放つシンガー＜八生（やよい）＞
【開催概要】
■タイトル：「水曜どうでしょう祭UNITE2026」（ヨミ：ゆないと にせんにじゅーろく）
■開催日時：（時間は予定）
＜前日祭＞2026年9月4日(金)
9：00開場・11：00開演～19：00閉演(予定)
※鈴井貴之＆大泉洋出演なし
＜本 祭＞2026年9月5日(土) ＆ 9月6日(日)
各日8：00開場・10：00開演～19：00閉演(予定)
■会 場：大和ハウスプレミストドーム（北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地）
■出 演：鈴井貴之、大泉洋、藤村忠寿、嬉野雅道、樋口了一【NEW!】 他
■主 催：北海道テレビ放送株式会社
■協 力：株式会社クリエイティブオフィスキュー
■内 容：ステージイベント、展示、グッズ販売、くじ縁日、飲食ブース、協賛ブース 他
＜9月4日（金）＞
樋口了一
水曜音画久団
玉田玉山
DEPAPEPE
古澤剛
八生
ラパルフェ
Rihwa
＜水曜音画久団（すいようおんがくだん）＞
＜玉田玉山（たまだぎょくざん）＞
＜DEPAPEPE＞
＜八生（やよい）＞
＜古澤剛（ふるさわたけし）＞
＜ラパルフェ＞
＜Rihwa（リファ）＞
＜9月5日（土）＞
樋口了一
ACIDMAN
打首獄門同好会アコースティック班
黒色すみれ
DEPAPEPE
八生
＜ACIDMAN＞
＜黒色すみれ＞
＜打首獄門同好会アコースティック班＞
＜打首獄門同好会＞
＜9月6日（日）＞
樋口了一
打首獄門同好会
黒色すみれ
玉田玉山
古澤剛
Rihwa
島太星（オープニングアクト）
＜島太星（しまたいせい） from NORD＞
※出演日は変更の可能性がありますので、ご了承ください。
【前売りチケット】（すべて税込）
＜スタンド自由席＞
・前売スタンド4日～6日 通し券（オリジナルはっぴ付）／19,800円
・前売スタンド（土）（日）1日券／9,900円
＜9月4日前日祭のみ＞
・前売 前日祭入場券／1,100円
【発 売 日 】5月14日（木） 10：00～ ローチケで一般発売開始！
※スタンド自由席の方でも、アリーナエリアへの往来は可能ですが、立ち止まっての観覧はご遠慮ください。
【公式ＨＰ】https://www.htb.co.jp/unite2026/(https://www.htb.co.jp/unite2026/)
【水曜どうでしょう30thHP】 https://www.htb.co.jp/suidou/30th/(https://www.htb.co.jp/suidou/30th/)
【公 式 Ｘ 】@SD_UNITE2013(https://x.com/SD_UNITE2013)
【お問い合わせ】
HTB 広報お客様センター： 011-233-6600(平日10:00～18:00)