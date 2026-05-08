【水曜どうでしょう祭UNITE2026】豪華ゲストが続々参戦！5月14日 チケット一般発売開始！

写真拡大 (全14枚)

北海道テレビ放送株式会社

【水曜どうでしょう祭UNITE2026】(C)HTB


＜樋口了一＞

７年ぶりに開催される伝説のイベント「水曜どうでしょう祭」


メインコンテンツやステージイベントについて、全くと言っていいほど発表されていない中・・・


豪華ゲストが続々と参戦表明！


番組30周年を祝いに、各ジャンルからTOPアーティストが出演し、会場を盛り上げます。



・「水曜どうでしょう」の魂を歌う＜樋口了一＞


・藤村ディレクターが熱烈オファー！「宇宙・生命」創造的ロックバンド＜ACIDMAN＞


・「どうでしょう」を愛する破壊的ロックバンド＜打首獄門同好会＞


・美しき音色のアコースティックギターデュオ＜DEPAPEPE＞


・ノスタルジックに「どうでしょう」オマージュする音楽デュオ！＜黒色すみれ＞


・大泉洋の愛しき後輩＜島太星（しまたいせい） from NORD＞


・アートと音楽の融合 アニメクリエイター浅野恭司率いる＜水曜音画久団（すいようおんがくだん）＞


・新ジャンル「水曜どうでしょう講談」を語る＜玉田玉山（たまだぎょくざん）＞


・卓越したギターテクニックと唯一無二の歌声＜古澤剛（ふるさわたけし）＞


・若き日の鈴井＆大泉をオマージュする芸人コンビ＜ラパルフェ＞


・天真爛漫！パワフルでエモーショナルな歌声＜Rihwa（リファ）＞


・高知出身 修羅場からコロッケまで独特な世界観を放つシンガー＜八生（やよい）＞



【開催概要】

■タイトル：「水曜どうでしょう祭UNITE2026」（ヨミ：ゆないと にせんにじゅーろく）


■開催日時：（時間は予定）


　＜前日祭＞2026年9月4日(金)


　　　　　　9：00開場・11：00開演～19：00閉演(予定)　


　　　　　　※鈴井貴之＆大泉洋出演なし


　＜本　祭＞2026年9月5日(土) ＆ 9月6日(日)


　　　　　　各日8：00開場・10：00開演～19：00閉演(予定)　


■会　　場：大和ハウスプレミストドーム（北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地）


■出　　演：鈴井貴之、大泉洋、藤村忠寿、嬉野雅道、樋口了一【NEW!】　他


■主　　催：北海道テレビ放送株式会社


■協　　力：株式会社クリエイティブオフィスキュー


■内　　容：ステージイベント、展示、グッズ販売、くじ縁日、飲食ブース、協賛ブース　他



＜9月4日（金）＞

樋口了一


水曜音画久団


玉田玉山


DEPAPEPE　


古澤剛


八生


ラパルフェ


Rihwa





＜水曜音画久団（すいようおんがくだん）＞


＜玉田玉山（たまだぎょくざん）＞

＜DEPAPEPE＞

＜八生（やよい）＞


＜古澤剛（ふるさわたけし）＞

＜ラパルフェ＞

＜Rihwa（リファ）＞

＜9月5日（土）＞

樋口了一


ACIDMAN


打首獄門同好会アコースティック班


黒色すみれ


DEPAPEPE


八生





＜ACIDMAN＞


＜黒色すみれ＞

＜打首獄門同好会アコースティック班＞

＜打首獄門同好会＞


＜9月6日（日）＞

樋口了一


打首獄門同好会


黒色すみれ


玉田玉山


古澤剛


Rihwa


島太星（オープニングアクト）





＜島太星（しまたいせい） from NORD＞

※出演日は変更の可能性がありますので、ご了承ください。



【前売りチケット】（すべて税込）

＜スタンド自由席＞


　・前売スタンド4日～6日 通し券（オリジナルはっぴ付）／19,800円


　・前売スタンド（土）（日）1日券／9,900円


＜9月4日前日祭のみ＞


　・前売 前日祭入場券／1,100円



【発 売 日 】5月14日（木） 10：00～　ローチケで一般発売開始！


　　　　　　※スタンド自由席の方でも、アリーナエリアへの往来は可能ですが、立ち止まっての観覧はご遠慮ください。


【公式ＨＰ】https://www.htb.co.jp/unite2026/(https://www.htb.co.jp/unite2026/)


【水曜どうでしょう30thHP】 https://www.htb.co.jp/suidou/30th/(https://www.htb.co.jp/suidou/30th/)


【公 式 Ｘ 】@SD_UNITE2013(https://x.com/SD_UNITE2013)



【お問い合わせ】

HTB 広報お客様センター： 011-233-6600(平日10:00～18:00)