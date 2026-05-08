【無料レポート公開】若年層・女性ターゲットを取りこぼさない！選ばれるフィットネスジムの「集客導線」設計のヒント

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、フィットネス業界向けに『若年層や女性に選ばれるジムの条件 ターゲットを取りこぼさない認知～問い合わせ導線とは』を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp126/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

フィットネスジムについて調べる行動は、世代や年代で異なります。

SNSで探す方もいれば、Google マップを開く方、チラシを見る方も。

こうした違いを踏まえて集客導線の設計はできているでしょうか？

調査の結果、多くのお客様が複数の場所を回遊し、情報を精査している実態が見えてきました。

特に「3番目までに使われやすい媒体」として、Google検索・Google マップ・SNS・公式サイトが上位を占めています。

そして候補を絞り込む最終段階において、クチコミも重視されています。

特に女性客においては、SNSやマップのクチコミを使って「施設の雰囲気」を念入りに確認しているのです。

こうしたターゲット層が重視する「Google マップ」において十分な情報が得られないと、検討の土台に乗る前に見えない「取りこぼし」が発生する可能性があります。

本資料では、1,000名への消費者調査データをもとに、年代・性別ごとの情報収集～意思決定プロセスを整理。

若年層や女性客に選ばれるために必要な、集客導線の設計におけるヒントをお伝えします。

▼この資料でわかること

- 1,000人の調査データから見る、フィットネスジム選びの「比較・検討」のリアル- 若年層・女性ターゲットが離脱してしまう「導線の穴」- AI検索・クチコミ時代における「Google マップ整備」のポイント

▼【無料】ダウンロードはこちらから（60秒で入力完了）

https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp126/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes(https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp126/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes)

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo! プレイス、Apple マップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

カンリー導入企業（一部抜粋）

■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/demo

カンリー福利厚生（フクリー）掲載クーポン（一部抜粋）

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://jp.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com