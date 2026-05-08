ドラッグストアトモズ　『薬局トモズ 長原店』オープン

株式会社トモズ

東急池上線・長原駅出てすぐの場所に、「薬局トモズ 長原店」がオープンしました。

「トモズ長原店」は2025年11月末をもって閉店いたしましたが、このたび調剤薬局として新たにオープンする運びとなりました。

当店では、全国どちらの病院・クリニックが発行した処方せんでも受け付けております。

その他、要指導医薬品や第一類医薬品も豊富に取り扱っておりますので、薬に関するご相談や、健康に関するお困り事がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

「かかりつけ薬局」として、スタッフ一同、地域の皆さまが安心してご利用いただける薬局を目指してまいります。

【店舗概要】

- 店舗名 薬局トモズ 長原店- 住所 〒145-0064 東京都大田区上池台1-16-9 花きさビル １F- 電話番号 03-6425-7885- 営業時間 月・火・水・金 9：00～19：00土 9：00～13：00木・日・祝 休業

【交通アクセス】

- 東急池上線「長原駅」 徒歩1分

【About トモズ】

首都圏を中心に展開する調剤併設を基本としたドラッグストアです。

お客様の健康で豊かな生活に役立つ『かかりつけ薬局』を目指します。