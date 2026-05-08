U-NEXTが「日比谷音楽祭2026」オフィシャル配信パートナーに就任！今年も2日間の模様をU-NEXTにて独占生配信決定！実行委員長の亀田誠治氏よりコメントが到着

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、5月30日（土）から5月31日（日）の2日間にわたって開催される「日比谷音楽祭2026」の各ステージの模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)日比谷音楽祭実行委員会

初夏の日比谷を音楽で彩る毎年お馴染みの音楽イベント「日比谷音楽祭」。2021年から毎年日比谷音楽祭のライブ配信を行ってきたU-NEXTは、今年も音楽祭のオフィシャル配信パートナーを務めることが決定しました。

5月30日（土）から5月31日（日）の2日間にわたり開催される日比谷音楽祭より、日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、そして今年会場に新たに加わる東京国際フォーラム ホールAの模様を生配信でお届けします。合計5つのステージで繰り広げられるライブを、U-NEXTでは3つのチャンネルで配信。さらに生配信の幕間には、配信限定プログラムのMCコーナー「MC station」として、ネクストライブ情報や、さまざまプログラムのナビゲーションをはじめ、出演前後のアーティストへのインタビューなどをお届けします。1日中リアルタイムでお好きなプログラムを自由に選びながらお楽しみ頂けます。配信の詳細は、日比谷音楽祭公式サイトやU-NEXT公式X（https://x.com/watch_UNEXT）などを通して後日発表いたします。

また、生配信終了後は6月20日（土）より見逃し配信を予定しています。ジャンルや世代を超えたさまざまな音楽に出会える「日比谷音楽祭2026」を、まるで会場にいるかのような臨場感、没入感を味わえる高品質な映像で、ぜひ何度でもお楽しみください。

さらに、イベント当日は、今年も会場にU-NEXTの特設ブースを出展し、U-NEXT Kidsのオリジナル工作番組『うご工作』の1コーナー「うご工作エンジン1号」を体験できるワークショップを開催します。「うご工作エンジン1号」は、磁石を使って簡単にプロペラを回すことができる楽しい工作です。『ひつじのショーン』とコラボした風船も配布予定です。子どもから大人まで、参加費無料で楽しめるワークショップにぜひお越しください。

このたびU-NEXTでの「日比谷音楽祭2026」ライブ配信に際し、実行委員長の亀田誠治氏よりコメントが届きました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]

＜コメント一部抜粋＞

「日比谷音楽祭2026」、今年もU-NEXTでの独占生配信が決定しました！5月30日、31日の2日間、日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、そして今年新たに加わった東京国際フォーラム ホールAを会場に、世代やジャンルを超えたボーダレスなラインナップで、素晴らしい音楽体験を、誰もに垣根なくお届けします。5つのステージで繰り広げられるライブを、配信では3つのチャンネルでお届けします。1日中、日本中、どこからでも、リアルタイムで臨場感たっぷりに楽しんでいただけます。新しい会場も加わって、日比谷公園と日比谷の街が音楽で繋がる8年目の日比谷音楽祭。ぜひ会場に遊びに来て頂きたいのですが、来られない方は配信で一緒に盛り上がりましょう！

日比谷音楽祭2026

DAY1 5月30日（土）

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014432

ライブ配信：5月30日（土）10:00～ライブ終了（21:20頃）まで

見逃し配信：6月20日（土）～6月28日（日）23:59まで

配信ステージ／アーティスト：

＜FORUM座＞（東京国際フォーラム ホールA）

Hibiya Dream Session 1

渡辺貞夫グループ2026 / The Music Park Orchestra with 小野リサ、スガ シカオ、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、新妻聖子、ふみの、丸山隆平（SUPER EIGHT）、吉野北人・中島颯太（EXILE B HAPPY）

＜ONIWA＞（日比谷公園芝庭広場）

LDHダンスワークショップショー、ORANGE RANGE（ACOUSTIC SET）/ 高橋 優 / 東北ユースオーケストラ / 怒髪天アコースティックセッション / 眉村ちあき

＜HIDAMARI＞ （日比谷公園健康広場）

井上園子 / スーパー登山部 / 高松亜衣 / 十明 / Raine

＜HIROBA＞（東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場）

ailly / 奇妙礼太郎 / 粋蓮 / モノンクル

＜KOTONOHA＞（東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン）

ANJI / RIO / rena

DAY2 5月31日（日）

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014433

ライブ配信：5月31日（日）10:00～ライブ終了（20:20頃）まで

見逃し配信：6月21日（日）～6月28日（日）23:59まで

配信ステージ／アーティスト：

＜FORUM座＞（東京国際フォーラム ホールA）

Hibiya Dream Session 2

The Music Park Orchestra with 新しい学校のリーダーズ、Eru Matsumoto、菊池亮太、KREVA、正倉院THE SHOW「光」セッション（大塚惇平・駒田早代・長須与佳・中村華子・纐纈拓也・笠原樹山）、高松亜衣、浪岡真太郎・大島真帆（Penthouse）、日比谷ブロードウェイ（井上芳雄・明日海りお・三浦宏規）、平原綾香、森山直太朗、YOYOKA

＜ONIWA＞（日比谷公園芝庭広場）

君島大空 / 在日ファンク / SOIL&"PIMP"SESSIONS（Guest : C&K、Rei） / 武亀セッションワークショップ（武部聡志＆亀田誠治）Special Act：黒沢 薫 / 山内総一郎

＜HIDAMARI＞ （日比谷公園健康広場）

大塚惇平 ＆ 響きの沙庭 / とまとくらぶ / 半崎美子 / LEO / Rei

＜HIROBA＞（東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場）

GAIA & Friends Session / Ms.OOJA / Rol3ert

＜KOTONOHA＞（東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン）

Ayllton / 駒田早代 / 平井 秀明

MC station

スペシャルMC：山崎怜奈 / ナビゲーター：たなしん / アナウンサー：吉田尚記

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

※配信タイムテーブル、及び、見逃し配信の詳細は後日発表いたします

※FORUM座 5/30(土) Hibiya Dream Session 1に出演の岡村靖幸、5/31(日) Hibiya Dream Session 2に出演のJUJUの生配信はありません

※出演者、及び配信開始・終了時間は変更となる場合があります

※雨天決行。荒天、災害時の場合は中止。会場によっては、雨天一時中断、中止の可能性あり

日比谷音楽祭とは

日比谷音楽祭は、日本の野外コンサートの歴史をつくってきた音楽の聖地「野音」を擁する日比谷公園で、素晴らしい音楽が体験できる、誰もに開かれた「フリーでボーダーレス」な音楽イベントです。親子孫３世代、誰もが気持ちのよい空間と、トップアーティストのライブをはじめ、世代やジャンルや好みを超えたさまざまな質の高い音楽体験を、無料で楽しめます。音楽の楽しみ方も音楽の届け方も、もっと自由になっていいと日比谷音楽祭は考えています。音楽文化がより豊かになり、音楽が人々の暮らしに自然に根をはり、日々を豊かにする。そんな「音楽の新しい循環」をつくっていくきっかけとなることを目指しています。そして、この無料の音楽祭は、企業協賛とクラウドファンディングによって支えられている、みんなでつくる音楽祭です。

8年目となる今年は、これまでステージとして使用してきた日比谷野音が改修工事に入ったため、新たに東京国際フォーラム ホールAが会場に加わり、日比谷音楽祭は日比谷公園を中心に、街へと広がっていきます。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年4月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。