5月21日(木)より【TVアニメ『俺だけレベルアップな件』 POP UP SHOP in ブシロードクリエイティブストア 秋葉原本店】の開催が決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年5月21日(木)より【TVアニメ『俺だけレベルアップな件』 POP UP SHOP in ブシロードクリエイティブストア 秋葉原本店】を開催致します。

タキシード＆パーティードレス姿の描き下ろしイラストを使用した新商品が登場します。

■イベント概要

【会期】

2026年5月21日(木)～5月31日(日)

【場所】

ブシロードクリエイティブストア 秋葉原本店

所在地：東京都千代田区外神田4-3-2 アニメイト秋葉原ANNEX 5F

■商品情報

TVアニメ『俺だけレベルアップな件』 アクリルスタンド dress ver.

価格：各1,760円（税込）

TVアニメ『俺だけレベルアップな件』 缶バッジホルダー dress ver.

価格：各1,210円（税込）

TVアニメ『俺だけレベルアップな件』 二連アクリルキーホルダー dress ver.

価格：各1,100円（税込）

TVアニメ『俺だけレベルアップな件』 トレーディング缶バッジ dress ver.

価格：550円（税込）

TVアニメ『俺だけレベルアップな件』 トレーディングブロマイド dress ver.

価格：440円（税込）

TVアニメ『俺だけレベルアップな件』 ジオラマアクリルスタンド ミニキャラver.

価格：各1,100円（税込）

TVアニメ『俺だけレベルアップな件』 トレーディング缶バッジ ミニキャラver.

価格：550円（税込）

TVアニメ『俺だけレベルアップな件』 トレーディングアクリルブロック 場面写ver.

価格：990円（税込）

■お買い上げ特典

【特典】ステッカー（全3種）

期間中、1会計3,000円（税込）お買い上げごとに【ステッカー（全3種）】をランダムで1枚プレゼント致します。

※なくなり次第終了致します

■最新情報はコチラをチェック！

・イベント特設HP

https://bushiroad-creative.com/topics/98640/

・ブシロードクリエイティブ公式HP

https://bushiroad-creative.com/

・ブシロードクリエイティブ公式X

@bushi_creative(https://x.com/bushi_creative)

・ブシロードクリエイティブストア公式X

@bushi_store(https://x.com/bushi_store)

記事内画像をご使用いただく際は、 権利表記の記載をお願い致します。

(C)Solo Leveling Animation Partners