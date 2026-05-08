鹿島アントラーズ「スタグルニューヒーロー総選挙」王者が決定。絶対王者「もつ煮・ハム焼・ハラミメシ」不動のBIG3不在を制したのは？

株式会社鹿島アントラーズFC

5月6日（水・休）に開催された明治安田J1リーグ第15節において、メルカリスタジアムが誇る次世代の看板メニューを選出する「スタグルニューヒーロー総選挙」を実施。

熾烈な投票争いを経て、初代「ニューヒーロー」メニューが決定したことをお知らせいたします。

■ 絶対王者「BIG3」に並ぶ新勢力を発掘

Jリーグ屈指のラインナップを誇るメルカリスタジアムのグルメ（スタグル）。その中でも「もつ煮」「ハム焼」「ハラミメシ」の3メニューは、圧倒的な人気と知名度から「BIG3」として殿堂入りしており、スタジアムを訪れるファン・サポーターにとって欠かせない“至高の味”として君臨しています。

今回の総選挙は、この絶対王者たちに肩を並べ、共にスタジアムを盛り上げていく「次世代のスター」を発掘すべく開催されました。

■ わずか16票差！新時代の扉を開いたのは「常陸乃国しらす丼」

総勢20を超える候補メニューの中から、来場者の投票によって選ばれたTOP3は以下の通りです。

【ニューヒーロー賞】常陸乃国しらす丼（仲町商店会）

【第2位】カツカレー（エミール）

【第3位】シン・かしまし豚丼（かちどき商店）

1位と2位の差は、わずか「16票」。最後に接戦を制したのは、鹿嶋の海の恵みを凝縮した「常陸乃国しらす丼」でした。地元のブランドしらす「常陸乃国しらす」を惜しみなく使用し、茨城県産米で提供されるこの一杯が、BIG3と共にスタジアムを支える新たな看板メニューとして選出されました。

■ 仲町商店会（受賞店舗）コメント：「鹿嶋の魅力を伝えたい」

皆さまの投票から選出されたということで、とてもうれしく思っています。このイベントの開催を知ったときから、「ニューヒーローを獲りたい」とずっと思っていました。当日も楽しいというか、ワクワクしながら営業することができました！

ーーしらす丼のこだわりポイントーー

鹿嶋市の安重水産さんがつくっている「常陸乃国しらす」というブランドのしらすを使っています。10年ぐらいずっと使わせていただいていて、しらすがおいしいので皆さまに喜んでもらえているのかなと思います。

また、使っているお米に関しても鹿嶋市産だったり、茨城県産のコシヒカリを中心に、できるだけ地元に近いところで穫れたお米を使用するようにしています。地元鹿嶋市を知っていただける商品であり続けてくれればいいなと思っています。

ーー常陸乃国しらす丼を買いに来てくれるお客様へーー

いつも常陸乃国しらす丼を食べてくださり、ありがとうございます。これからもたっぷりのしらすと、おいしいお米でしらす丼をつくっていくので、よろしくお願いします。

あと、鹿嶋市には安重水産さんであったり、地元の農家さんなど、美味しいものをつくっている人がたくさんいるので、サッカー観戦のときはもちろん、ぜひいろんなときに鹿嶋市に遊びに来てくれればいいなと思います！

■「ニューヒーロー」の称号を冠し、次戦より登場！

見事栄冠に輝いた「常陸乃国しらす丼」出店店舗である仲町商店会には、次回のホームゲームから掲出できる「ニューヒーロー」の称号を記したPOPを提供いたします。

鹿島アントラーズはこれからも、スタジアムグルメを通じて、訪れるすべての方に最高の体験をお届けします。たくさんの投票、ありがとうございました！

引き続き、メルカリスタジアムのグルメをお楽しみください！