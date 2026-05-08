【ABEMA】5月27日にデビュー決定！注目のHIPHOPガールズグループ・H//PE Princessにインタビュー＜後編＞オーディションで作詞・振付に初挑戦したNIKO、仲間との絆を語る

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、7人組グローバルHIPHOPガールズグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）の初冠番組となる全8話の特別番組『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』を独占無料配信中です。今回は、2026年5月27日にデビューが決定したH//PE Princessのメンバーインタビューを全2回にわたりお届け。後編となる今回はDOI、RINO、NIKO、SUJINの素顔に迫ります。

■『H//PE Princess のハイスクール！プリンセス』とは

H//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディション番組から誕生した7人組グループです。2026年上半期のデビューを前に、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や、韓国の人気ヒップホップデュオ・Dynamic Duoの公演にゲスト出演するなど、異例の活躍を見せている彼女たちが、今回日本のバラエティ番組に初挑戦します。

本番組は、日韓合同オーディションから誕生したH//PE Princessのメンバー7人が、日本のダンス専門高校の門を叩くところから始まります 。彼女たちに課せられたのは、わずか2日後の卒業イベントで、現役高校生ダンサー7人と共に14人での合同パフォーマンスを成功させるという極めて過酷なミッション。プロのバックダンサーとしても活躍する高校生たちのスキルに刺激を受けながら、H//PE Princessのメンバーが焦り、悪戦苦闘しながらも見事に自分たちのパフォーマンスを仕上げていく姿は、まさに青春そのもの。限られた2日間という練習期間の中で、チームごとに分かれての特訓が始まりますが、言葉が通じないもどかしさを抱えながらも、日本語・韓国語が両方話せるメンバーを中心に、身振り手振りで心を一つにしていきます。

さらに、パフォーマンスの裏側で見せるメンバーたちの“等身大の素顔”にも注目。練習後には、高校生が H//PE Princessのメンバーを自宅へ招き入れたり、チームごとに分かれた交流会を実施。将来の夢や不安を語り合うことで、単なる共演者を超えた固い絆が芽生えていきます。頑張るメンバーのために高校生たちが日本グルメの差し入れを用意し、初めての味に目を輝かせて感動する初々しい一幕も。迎える本番当日。果たして、国境を越えた14人の少女たちは、3日間で奇跡のステージを作り上げることができるのでしょうか？一瞬たりとも目が離せない、感動の記録をぜひご覧ください。

■H//PE Princessメンバーインタビュー・DOI、RINO、NIKO、SUJIN編

DOI

・ 生年月日

2008/10/21

・ MBTI

INTJ

・ 趣味

良い空気を吸うこと、景色を楽しむこと、美味しい店を探すこと、写真を撮ること、ショッピング

・小さい頃の夢

芸能人

・ これまでの人生で最も楽しかったこと、最高だと感じたこと

天気の良い日に風を感じながら自転車に乗ったり散歩したりすると、とても幸せです。ささやかに聞こえるかもしれませんが、私にとっては最高に幸せな瞬間です！

・ オーディション期間中に自分が成長したと感じたこと

オーディション期間中、チームメンバーと共にステージを作り上げながら、さまざまな試行錯誤を経て成果物を完成させました。 こうした経験を通じて、人生と音楽をより広い視野で見ることができるようになったと思います。 また、自分のステージを直接作り、モニタリングすることで、自分を客観的に見る方法も学び、成長できることもわかりました！

・ 尊敬するアーティストはいますか？

実は、どのアーティストを尊敬するか決められないほど、たくさんのアーティストが好きです！ ただ芸術を愛し、学んでいるだけのようです。

・ 好きな曲はありますか？

たくさんの曲がありますが、最近はCrushさんの「Bittersweet」や、RAKUNELAMAの「GOSU」、OSUNさんの「APOLLONIA」をよく聴いています。

・どんなグループを作っていきたいですか？

新しい自分たちだけの色を持つアーティストグループになりたいです。 そして、大きな影響を与えるグループになりたいです！

・グループの中ではどんな役割を担いたい？

私はたくさんの経験をしてみたいんです。六角形をさらに広げて、H//PE Princessに色を付ける役割をしてみたいです！

・日本で行ってみたい場所、食べてみたい料理は？

日本のパフェ、マクドナルド、寿司、長崎ちゃんぽん、メロンパン、アイスクリームなど、食べてみたいです。 そして、日本で海が見える高校に行ってみたいです！ また、温泉、ドン・キホーテ、ヴィンテージショップ、セレクトショップ、桜祭り、花火大会、コンビニ、神社、東京タワー、映画「君の名は。」の実際の場所、ユニバーサル・スタジオ、ディズニーランドにも行ってみたいです！！

・私を応援するとこんないい事がある、を教えてください！

私はどんなことでも上手にこなす方だと思っていますが、何でもできるという希望とエネルギーをお届けできると思います！ 私が成長する分、ファンの皆さんにもモチベーションを与えられると自信を持っています！

・日本で応援しているファンに、メッセージをお願いします！

H//PYのみなさん~~ いつも応援してくれてありがとう！ 応援してくれる声を聞くと、とても幸せです。 皆さんに良い影響を与えられるアーティストになりたいです！ 皆さんがくださる愛にお応えします！ これからも一緒にいてください。心から愛してるよ！(ハート)

RINO

・生年月日

2008/11/3

・MBTI

ISFP

・趣味

寝ること、ダンス

・小さい頃の夢

保育士さん

・これまでの人生で、1 番楽しかったこと、最高だと思ったこと

家族で旅行行ったこと

・オーディション中に自分が成長したなと思ったこと

ラップを作るのに最初は3日間くらいかかってたけどオーディションをやっていくうちに1日2日で書けるようになったこと

・尊敬するアーティストはいますか？

2NE1さん！！ずっと昔からの憧れで好きです！

・好きな曲はありますか？

ONE OK ROCK 「Wherever you are」

・どんなグループを作っていきたいですか？

今までにはない7人の個性溢れたグループを作っていきたいです！！

・グループの中ではどんな役割を担いたい？

私はダンスが得意だと思いますのでパフォーマンス面とかで、たくさん引っ張っていけたらなって思っています！！表情も力強さも出しこのグループをふぁ！っと圧倒できるように頑張ります！！

・韓国のおすすめスポット、おすすめの食べ物はありますか？

ヨーグルトアイスが大好きですごく美味しいのでおすすめです！！日本にはない感じの食べ物なのですごい最初は不思議で食べるのがワクワクしてました！！

・私を応援するとこんないい事がある、を教えてください！

笑顔に幸せにさせます！！

・日本で応援しているファンに、メッセージをお願いします！

ずっと私のことを信じて応援してくださりありがとうございます!!︎支えて見守ってくださり本当にしんどい時は皆さんのコメントや応援を見ると頑張れました。今でも辛いことがあると皆さんを思い出して頑張っています！！^ ^これかも頑張っていくので信じて沢山の思い出をいっぱい作っていきたいです！！だいすきです(ハート)

NIKO

・生年月日

2008/11/24

・MBTI

ENFP

・趣味

服屋さん巡り、食べること、歌うこと、他言語学ぶこと、YouTube視聴、最近は映画鑑賞

・小さい頃の夢

弁護士、ミュージカル女優、アナウンサー、歌手、大統領、助産師

・これまでの人生で、1 番楽しかったこと、最高だと思ったこと

長い練習生生活を通じて、練習生の仲間に出会えたことは、私の人生の中でもとても幸せなことだと思っています。苦しい時間を共に乗り越えてきたからこそ、心から信頼できる仲間です。今の私を作ってくれた、かけがえのない家族のような存在だと感じています。さらに、国籍も生まれた地域も違うのに、オーディションを通してハイププリンセスのみんなに出会えたことも、運命だと思っていますし、とても幸せです！！

・オーディション中に自分が成長したなと思ったこと

オーディションを通して、自分が成長したなと思うのは作詞や振り付けの創作に初めて挑戦したことです。とても難しくて、たくさん悩むこともありましたが、今までやりたいと思いながらも怖くてなかなか挑戦できていなかったことでもありました。オーディションを通してその一歩を踏み出し、自分の殻を破ることができたことが大きな成長につながったと思います。

・尊敬するアーティストはいますか？

私は小さい頃からG-DRAGONさんがとても好きです。私が「唯一無二のアーティストになりたい」と強く思うようになったのも、G-DRAGONさんの存在がきっかけでした。ステージでの魅せ方やオーラ、声のトーンまで、すべてが本当に唯一無二で、存在自体が代替できないアーティストだと思っています。私もいつか、そんな存在になれるように努力していきたいです。

・好きな曲はありますか？

BIGBANG 「IF YOU」

大好きなBIGBANGさんのコンサートに行ったとき、目の前でライブを聴いた曲です。昔から、どんなに辛いときでもこの曲を聴くと落ち着く、そんな思い出のある曲です。

・どんなグループを作っていきたいですか？

日韓合同グループでもあるので、日本と韓国それぞれの魅力や文化を音楽やパフォーマンス、ファッションを通して発信していけるグループになりたいです。そして、私たちが生み出す音楽やスタイルがアイコンになるような、国や言語を越えて愛されるグループを作っていきたいと思っています。

・グループの中ではどんな役割を担いたい？

日本語、韓国語、英語ができることを活かして、複数の言語を取り入れた作詞をしたり、普段からたくさんの音楽を聴くことが好きなので、音楽面でもアイデアを出してグループの表現の幅を広げることに貢献できたら嬉しいです。

・韓国のおすすめスポット、おすすめの食べ物はありますか？

私は服屋巡りが好きなので、トレンドのお店がたくさんあるソンスによく行きます。いろいろなお店を見ながら、どんな服が今流行っているのか研究するのも好きなので、私が大好きなスポットです。私はお肉が大好きなので、ベタなんですけど韓国に旅行で来ていたときはサムギョプサルやチキン、ポッサム、韓国式トンカツを食べてました笑笑特にチキンは、日本にはあまりない味付けがたくさんあるので最高です。

・私を応援するとこんないい事がある、を教えてください！

私を応援してくださる方には、歌やラップ、ダンスなどのパフォーマンス面でどんどん成長していき、最高な姿をお見せできると思います。そして、誰もが知っている「にこ」という個性を持ったアーティストになれるように頑張るので、過程を見守って、応援していただけたら嬉しいです！！

・日本で応援しているファンに、メッセージをお願いします！

日本のH//PYのみなさんに、早く日本でお会いできる日をとても楽しみにしています。これからさまざまなコンテンツや私たちの音楽を通して、日本のみなさんともっと近くでつながれたら嬉しいです。私たちの音楽やパフォーマンスでたくさんのエネルギーを届けたいと思っているので、ぜひ楽しみに待っていてください。日本で直接お会いできる日を心から楽しみにしています！！

SUJIN

・ 生年月日

2009/12/18

・ MBTI

ENTJ

・ 趣味

ホラー映画、辛い食べ物を食べる、ショッピング、映画鑑賞

・ 幼い頃の夢

芸能人、アイドル、お金持ち、幼稚園教師

・これまでの人生で、1 番楽しかったこと、最高だと思ったこと

何の心配もなく、何の考えもなく、ただ幸せを感じながら家族と幸せな時間を過ごしたとき、父から誇らしいと言われたとき、家族に喜びの涙を与えたとき、自分の好きなことをしながら幸せを感じるとき、難しい宿題をやり遂げたとき

・オーディション中に自分が成長したなと思ったこと

短くも長くもない時間でしたが、その間はまるで自分だけの世界に閉じ込められているような感覚でした。辛いこともあれば、嬉しいこともあり、怒りを感じたり、崩れたりしながらも再び立ち上がったりして、感情が毎日変わりました。 それが一番大変だったように思います。しかし、それだけ本当に辛い時間だったので、これからもっと辛い日が来ても、番組に出演した時を思い出しながら耐えられると思います。また、新しい挑戦をたくさんするようになり、挑戦することが以前よりも怖くなくなりました。 学んだことも多く、気づいたこともたくさんあったので、私にとっては本当に良い機会だったと思います。

・尊敬するアーティストはいますか？

私はJENNIE先輩とG-DRAGON先輩を尊敬しています。JENNIE先輩はステージで見せる完璧な表現力と多才さ、自分だけの確かな色から尊敬し、G-DRAGON先輩は、創造的な音楽、ステージの支配力、アーティストとしての個性を尊敬しています。私もいつかJENNIE先輩やG-DRAGON先輩たちのようにソロでもステージを満たせるアーティストになりたいと思っていて、また誰かのロールモデルになりたいとも思っています。

・好きな曲はありますか？

WangOK「Before Spring Ends」

HANRORO「0+0」

CHANGMO「METEOR」

Vaundy「踊り子」

BIGBANG「Still Life」

The Classic「Magic Castle」

N.Flying「Blue Moon」

BIBI「Mom’s diary」

Taylor Swift「love story」

SZA 「Kill Bill」

・どんなグループを作っていきたいですか？

誰も真似できない、特別な7つの色を持つチームになりたいです。

・グループの中ではどんな役割を担いたい？

挑戦することが好きなので、ボーカル、ダンス、ラップ、ビジュアル、作詞、作曲すべてに挑戦したいです。これらすべてをより良くするために努力したいと思います。

・日本で行ってみたい場所、食べたいものは？

寿司、ラーメン、団子、日本麻辣湯、メロンパン、プリン、とんかつ、焼き鳥、お好み焼き、たこ焼き、もち、東京ディズニーランド、ユニバーサル・スタジオ、ドン・キホーテなど

・私を応援するとこんないい事がある、を教えてください！

まず、私を応援してくださる方がいるだけでとても幸せですが、私をアピールすると、ファンの皆さんを失望させることが、私は一番嫌いです！！だから練習する時は本当にファンの皆さんだけを考えてやっています。何よりも私の最大の強みは、何一つ欠けることなく全てをやり遂げられる点です。私は挑戦することが好きなので、ファンの皆さんが望むことなら何でもできます~そして何より、ファンの皆さんへの愛が本当に大きいという点です。これはファンの皆さんも同じですよね？！

・日本で応援しているファンに、メッセージをお願いします！

H//PY 私のためにいつも見に来てくれて、本当に感謝していますし、愛しています！！私はいつもH//PYのことを考えているので、H//PYも私のことだけを考えてくださいね！！本当に大好きで、必ずお返しします。 H//PY本当に本当に感謝しています、愛しています！(ハート)

初めての日本のバラエティ番組に戸惑いながらも、言葉の壁を越えて全力で挑むメンバーたち…。過酷なミッションの裏で見せる等身大の素顔や、高校生との絆に胸が熱くなる『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』は、現在ABEMAにて独占無料配信中です。2026年5月27日のデビューに向け、一歩ずつ成長していく彼女たちの輝きを、ぜひお見逃しなく。

■『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』（全8話）番組概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/327-121

※画像をご使用の際は、【(C)Chapter-I】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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