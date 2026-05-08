数量限定！チャイロイコグマの10周年アニバーサリーブックが発売決定♪ 絵本限定デザインの「ぶらさげぬいぐるみ」が豪華付録に！

株式会社主婦と生活社

絵本『チャイロイコグマ ココロのかけらをあつめて』(主婦と生活社)オリジナルデザインの「ぶらさげぬいぐるみ」が豪華付録に！

絵本の表紙に合わせたカラーとかばんを下げた姿がかわいい♪ チェーン付きなのでバッグにつけていっしょにお出かけも！

また、本編には絵本チャイロイコグマの描き下ろし短編ストーリーや、「リラックマがいる暮らし」からチャイロイコグマ(#はちみつの森の暮らし)の新作撮り下ろしカットも収録！

チャイロイコグマのくまきゅん(ハート)な魅力がつまった1冊をお届けします♪

10周年さんきゅま！ チャイロイコグマの周年をみんなでお祝いしましょう！

※内容は一部変更の可能性があります。

・書籍の情報はこちらから！

https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391645606/

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【書籍情報】

『チャイロイコグマの10th Anniversary BOOK』(仮)

発売日：10月15日（木）予定

価格：4,950円（税込）

A5判、オールカラー本文8P

ISBN：978-4-391-64560-6

発行：主婦と生活社