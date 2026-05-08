数量限定！チャイロイコグマの10周年アニバーサリーブックが発売決定♪ 絵本限定デザインの「ぶらさげぬいぐるみ」が豪華付録に！

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株式会社主婦と生活社


絵本『チャイロイコグマ ココロのかけらをあつめて』(主婦と生活社)オリジナルデザインの「ぶらさげぬいぐるみ」が豪華付録に！


絵本の表紙に合わせたカラーとかばんを下げた姿がかわいい♪ チェーン付きなのでバッグにつけていっしょにお出かけも！




また、本編には絵本チャイロイコグマの描き下ろし短編ストーリーや、「リラックマがいる暮らし」からチャイロイコグマ(#はちみつの森の暮らし)の新作撮り下ろしカットも収録！



チャイロイコグマのくまきゅん(ハート)な魅力がつまった1冊をお届けします♪


10周年さんきゅま！ チャイロイコグマの周年をみんなでお祝いしましょう！


※内容は一部変更の可能性があります。



・書籍の情報はこちらから！


https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391645606/


＊ネット書店でのご予約はカートが開き次第お知らせいたします。
全国の書店では5/8(金）より順次ご予約を受付いたします。


【書籍情報】

『チャイロイコグマの10th Anniversary BOOK』(仮)


発売日：10月15日（木）予定


価格：4,950円（税込）


A5判、オールカラー本文8P


ISBN：978-4-391-64560-6


発行：主婦と生活社