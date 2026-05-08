数量限定！チャイロイコグマの10周年アニバーサリーブックが発売決定♪ 絵本限定デザインの「ぶらさげぬいぐるみ」が豪華付録に！
株式会社主婦と生活社
＊ネット書店でのご予約はカートが開き次第お知らせいたします。
【書籍情報】
絵本『チャイロイコグマ ココロのかけらをあつめて』(主婦と生活社)オリジナルデザインの「ぶらさげぬいぐるみ」が豪華付録に！
絵本の表紙に合わせたカラーとかばんを下げた姿がかわいい♪ チェーン付きなのでバッグにつけていっしょにお出かけも！
また、本編には絵本チャイロイコグマの描き下ろし短編ストーリーや、「リラックマがいる暮らし」からチャイロイコグマ(#はちみつの森の暮らし)の新作撮り下ろしカットも収録！
チャイロイコグマのくまきゅん(ハート)な魅力がつまった1冊をお届けします♪
10周年さんきゅま！ チャイロイコグマの周年をみんなでお祝いしましょう！
※内容は一部変更の可能性があります。
・書籍の情報はこちらから！
https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391645606/
＊ネット書店でのご予約はカートが開き次第お知らせいたします。
全国の書店では5/8(金）より順次ご予約を受付いたします。
【書籍情報】
『チャイロイコグマの10th Anniversary BOOK』(仮)
発売日：10月15日（木）予定
価格：4,950円（税込）
A5判、オールカラー本文8P
ISBN：978-4-391-64560-6
発行：主婦と生活社