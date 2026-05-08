サイバー攻撃による“事業停止リスク”に対応　サイバーBCP構築支援サービスを提供開始

アイディルートコンサルティング株式会社

サイバー攻撃による「事業が停止するリスク」が顕在化しています。

ランサムウェアやサプライチェーン攻撃の高度化により、業務停止や長時間のシステムダウンといった影響を及ぼす可能性に多くの企業が直面しています。しかし、現実には、インシデント対応機能（CSIRT）と事業継続計画（BCP）が分断されており、有事における意思決定や復旧プロセスが整備されていない企業も多く見られます。

アイディルートコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：石川 耕、以下IDR）はこうした状況を踏まえ、「サイバーBCP構築支援サービス」の提供を開始しました。

サービス概要

本サービスは、サイバー攻撃によるシステム停止や業務中断を想定し、重要業務・重要資産の特定から、管理手順（プロトコル）およびリカバリプランの整備までを一貫して支援するものです。インシデント対応と事業継続を分断せず、初動対応から復旧・切り戻しまでを一体で設計することで、有事でも事業を止めない実効性のある体制構築を実現します。

特徴

※サイバーBCPの全体像サービスの詳細はこちら :https://idealroute.jp/service/cyber-resilience/cyber_bcp.html１．サイバー攻撃起点の“事業停止リスク”に特化

従来のBCPが自然災害などの物理的リスクを主な対象としてきたのに対し、本サービスはサイバー攻撃によるシステム可用性の毀損を前提とした体制設計に特化しています。CSIRTや従来のBCPではカバーしきれなかった事業停止リスクに対応し、有事でも事業を止めない体制づくりを支援します。

２．インシデント対応から事業継続までを見据えた実務レベルの体制設計

初動対応・暫定対応・復旧対応の管理手順（プロトコル）と、代替運用から通常運用への切り戻しまでを含むリカバリプランを一体で設計します。

インシデント対応と事業継続を分断せず、現場で機能する実効性の高いサイバーBCPを構築します。

３．実効性のある「あるべき姿（ToBeモデル）」まで具体化

現状のシステム構成や運用業務を踏まえ、サイバーBCP構築の過程で明らかになった課題を整理します。

そのうえで、システム改善および運用業務の見直しを含めた「あるべき姿（ToBeモデル）」を具体化し、実行可能な形で提示します。

単なる計画策定にとどまらず、実際に機能する体制設計まで踏み込むことで、サイバーBCPの実効性を高めます。

【アイディルートコンサルティングについて】

URL: https://idealroute.jp/

アイディルートコンサルティング株式会社は、2016年4月にデジタルアーツコンサルティング株式会社として設立された、DXおよびサイバーセキュリティ領域のコンサルティング企業です。2024年3月より、チェンジグループに参画し、同社におけるサイバーセキュリティ分野の中核を担っています。

製造・金融・製薬業界を中心に、サイバーセキュリティ対策の導入支援に加え、DX、データ活用、デジタルマーケティング支援まで幅広く提供しています。