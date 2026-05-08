ニューバランスファクトリーストア軽井沢 1周年イベントに　　　　SNEAKER LAB（スニーカーラボ）が参加

株式会社ビーズインターナショナル

環境に配慮したシューケアブランド「SNEAKER LAB（スニーカーラボ）」は、2026年5月16日(土)・17日(日) の2日間、ニューバランスファクトリーストア軽井沢にて開催される1周年記念イベント

「1st Anniversary Weeks」に参加し、無料シューケア体験イベント「Shoe Care Quick Bar」を

開催いたします。

本イベントでは、お気に入りの一足をその場でケアできる無料クレンジングサービスを実施。

SNEAKER LABのバイオテクノロジーを活用したシューケア製品を使用し、

スニーカー本来の美しさを引き出します。

ブランドを問わずご参加いただけるため、ニューバランスユーザーはもちろん、

幅広いスニーカーファンの皆さまに気軽にご体験いただけます。

Shoe Care Quick Bar 開催概要

開催日時：2026年5月16日(土)・17日(日) 共に10:00～17:00

開催場所：ニューバランスファクトリーストア軽井沢（軽井沢・プリンスショッピングプラザ内）

参加費：無料

無料シューケア体験について

SNEAKER LABスタッフが、お持ち込みいただいたシューズの状態に合わせて適切なケアをご提案。

その場でクリーニングを行い、素材に配慮しながら汚れをケアします。

参加方法

・当日参加可能（店頭受付）

・混雑時は整理券にて順番にご案内いたします

所要時間：約20分

対象

・ブランド不問

・お持ち込み／着用中どちらも対応可能

（お一人様一足まで）

注意事項

・素材や状態により対応できない場合がございます

・汚れの落ち方には個体差があります

・混雑時はお待ちいただく場合がございます

“体験して選ぶ”ニューバランス軽井沢1周年イベント

今回SNEAKER LABが参加する「1st Anniversary Weeks 5月11日（月）～31日（日）」は、

ニューバランスファクトリーストア軽井沢のオープン1周年を記念した特別イベントです。

期間中は、3Dスキャンによる足の計測や試し履き体験、スタンプラリーなど、

“体験して選ぶ買い物”をテーマにした多彩なコンテンツを展開。

その中でSNEAKER LABは、5月16日（土）・17日（日）の2日間限定で参加し、

“履いた後のケア”という視点から、シューズを長く愛用するための新しい体験を提供します。

お気に入りの一足をより長く、美しく履き続けるためのシューケアを、

この機会にぜひご体感ください。

【SNEAKER LAB】

2012 年に南アフリカ共和国で誕生した環境に優しいバイオテクノロジーを使ったプレミアム

シューケアブランド。自然界のバクテリアや酵素を原料としており、分子レベルで汚れや臭いに

働きかけ、その効果は長時間持続します。化学成分を使用していないため、環境にも優しいのが

特徴です。また、パッケージはリサイクル可能なサステイナブルデザインで環境に配慮しています。

設立から数年間でシューケアのトッフブランドの仲間入りを果たし、 アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカなどの主要50ヶ国以上で展開をしています。

Instagram：https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/?hl=ja

SNEAKER LAB GIVES BACK

SNEAKER LABは教育、保健、青少年リーダー育成のための非営利団体であるGold Youth Development Agencyと協業しています。売上の一部を寄付し、アフリカの青少年を育成するプロジェクトの費用として活かされております。

”Support Africa’s Youth and put Gold in your sole with every purchase of Sneaker LAB."

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2024年6月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業