Shippio、「物流コスト管理」まで完結する貿易プラットフォームへ進化

株式会社Shippio

「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、貿易DXを推進する株式会社Shippio（本社：東京都港区、代表取締役CEO：佐藤孝徳、以下Shippio）は、貿易プラットフォーム「Shippio Platform」を、企業の物流コストの可視化・分析・削減アクションまでを一気通貫で支援するプラットフォームへと進化させてまいります。この度、その第一歩としてAI-OCR機能の対応書類を貨物到着案内書（以下Arrival Notice ※1）および国際物流にかかる請求書にも拡充いたしました。本拡充により、これまで紙やPDFに閉じられていた物流コスト関連の書類情報が自動でデータ化・構造化され、コスト管理に必要なデータ基盤が整います。

※1 貨物到着案内書（Arrival Notice）：輸入貨物の到着予定や費用明細を、国際物流事業者が荷主に通知する書類。

Shippioでデータ収集から物流コスト改善までを一気通貫に

中東情勢に伴うホルムズ海峡封鎖やトランプ関税など、国際物流を取り巻く環境は昨今かつてない規模で揺らぎ続けています。こうした、物流コストが企業活動に与える影響が無視できない水準まで拡大するなか「自社の物流コストをデータで把握し、経営判断に反映したい」というニーズが急速に高まっています。

しかし現実には、運賃や各種手数料などの費用項目がPDFや紙に閉じられたままで分析に使える形でデータが蓄積されていないケースが多く、コスト削減施策の検討や優先順位付けを進めにくいという構造的な課題があります。

Shippioは、企業の物流コスト管理に必要な一連のプロセスを「Shippio Platform」で一気通貫に提供することを目指します。

- データ収集：船社・国際物流事業者からの書類を一元的に集約- 構造化：AI-OCRにより書類情報を分析可能な形にデータ化- 可視化：費用項目・輸送案件・品目単位での物流コストを見える化- 分析・アクション提示：コスト変動要因の分析と、削減に向けた打ち手の提示

この構想を実現する起点となるのが、今回のAI-OCR対応書類の拡充です。

構想実現の第一歩としてAI-OCRがコスト関連書類に対応拡充

Shippioは、2025年4月より船荷証券（B/L）、2025年8月よりインボイス（送り状）・パッキングリスト（梱包明細書）のAI-OCR機能を提供してきました。この度、対応書類をArrival Noticeおよび国際物流にかかる請求書まで拡充することで、コスト関連データの構造化を本格化します。

本機能の特徴

期待される効果

今後の展望：貿易実務から物流コスト管理までワンストップに

- Shippioクラウド上にアップロードされたPDF書類（貨物到着案内書、国際物流にかかる請求書、複数の輸送案件をまとめた請求書）をAI-OCRで読み取り、運賃や各種手数料などの費用項目・金額・輸送案件単位の情報を抽出・構造化- 船社・国際物流事業者ごとに書式や表記が異なる書類でも、Shippioが積み上げてきた読み取りルールの知見を活用し、比較・分析しやすい形式で構造化- 構造化したデータは、分析・経理提出・基幹システム取り込みに使える形式でCSV出力が可能に（今後実装予定）機能利用イメージ１機能利用イメージ２- 手入力・集計工数の削減書類を見ながら行う転記・集計作業をAI-OCR＋CSV出力で自動化し、物流・購買・経理部門間の書類関連の工数を削減、人件費の最適化に直結します。- データ構造化によるコスト把握をスムーズに実現構造化されたデータを活用することで、物流コストの可視化・分析に効率的に繋げられます。これまで属人的かつ断片的だったコスト把握を、一元管理することが可能となります。

今回の対応書類拡充は、単なるAI-OCRの機能追加にとどまりません。貨物到着案内書と請求書というコスト関連書類の構造化により、サプライチェーンの要である物流コスト関連データが、Shippio上に自動で蓄積される環境が整います。

Shippioはこの構造化データ基盤を元に、物流コストの可視化・分析・削減アクションまでをワンストップで支援するプラットフォームへ進化してまいります。これまでの物流コストの全体像把握や打ち手検討が難しい状況から脱却し、データを根拠とした意思決定ができる基盤整備を推進してまいります。

株式会社Shippio

Shippioについて

Shippioは「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、貿易プラットフォームを構築しています。Shippioの提供するクラウド上では、貨物船トラッキングや見積もり・発注、貿易書類の一元管理・関係者間での情報共有、チャットコミュニケーション等が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて貿易DXを推進しています。

https://www.shippio.io/



Shippio会社概要

会社名 ：株式会社Shippio （英語名: Shippio, Inc.）

所在地 ：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9階

代表者 ：代表取締役 佐藤 孝徳

設立 ：2016年6月

事業内容：国際物流プラットフォームの企画・開発・運営

URL ：https://www.shippio.io/corp/

取得ライセンス等：第一種 貨物利用運送事業者（関自貨第1714号）、第二種 貨物利用運送事業者（国総国物第107号）、第二種 貨物利用運送事業者（国自貨第386号）、IATA公認代理店認可取得

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款（2013）（国総国物第107号の2）