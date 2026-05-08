大人も子供も、男性も女性も、家族みんなで楽しく履ける「ワンサイズパンツ」を中心に様々なアイテムを展開するブランド「Her-Me」がオンラインストアをオープン！

株式会社ビース

株式会社ビース（本社：大阪府堺市、代表取締役：佐々木 亮平）は、「ワンサイズパンツ」を中心に様々なアイテムを展開するブランド「Her-Me（エルミー）」のオンラインストアを5月8日よりオープンいたします。公式オンラインストア：Her-Me Official(https://her-me-official.myshopify.com/)

【定番のワンサイズパンツを中心にジャケットやキャップなどのアクセサリーも展開】

オンラインストアでは、「Her-Me」の定番商品である「ワンサイズパンツ」はもちろん、ジャケットやコートなどのアウターからパーカーやTシャツ、キャップ、キッズウェアなど全40型以上のラインナップを展開いたします。特徴的なのは、ほとんどのアイテムがユニセックスとなっており、ブランドコンセプトにもなっている色々な人と共有できる自由な服を体現します。

【Her-Me／ブランドコンセプト「自由な発想で、人々の心地良い日常のために」】

色々な人と共有できる、自由な服をつくるブランド「Her-Me」サイズや性別、流行の枠に縛られず、たったひとつの商品で、より自由な選択肢を提案します。「Her-Me」が目指すのはファッションを整えるのではなく、あなたのライフスタイルに寄り添うこと。あなたの「心地よい日常」を実現します。

【 ワンサイズ サーカスデニムパンツについて 】

Her-Me の定番「ワンサイズ サーカスデニムパンツ」は、ウエストの後ろに独自のゴムを使用することで、幅広いウエストに対応しています。また、ウエスト部分はオリジナルの仕様となっており、ドローストリングで自分のウエストサイズに調整できる機能を持ち合わせています。ギャザーやタックを作り、色んなシルエットや着こなしも楽しめ、ワンサイズでメンズからレディースまで誰にでも、誰とでもいっしょに着用できるパンツです。

【代表取締役：佐々木 亮平から皆さまへ】

みなさんにとって良い洋服って何ですか？

着心地が良い。シルエットがキレイ。スタイルが良く見える。痩せて見える。5歳若く見える。人にとって「良い服」とはそれぞれです。そしてそういった洋服は今やどこでも選べるし、どこでも買えると思っています。ボクたちのような小さな企業が目指したのは「家族の笑顔に会える洋服」でした。独立して8年、2人の娘を持つボクは毎日必死に仕事をして今でこそ少しプライベートの時間も持てるようになりましたが、数年前までは子供と遊ぶ時間などありませんでした。そんな時に妻から「なんかみんなで一緒に着る洋服とか作れない？」という一声から、今では会社のメインアイテムにもなりつつあるワンサイズのパンツが生まれました。この洋服をキッカケに娘たちとの距離も近づき、撮影に一緒に連れていくことでたくさんの笑顔が生まれるようになりました。その笑顔の輪が広がり、徐々に多くのご家族の方たちに愛されるブランドになってきた気がします。家族みんなで着られる服。これがボクたちが目指すモノづくり。今では自信をもってそう言えるようになりました。もちろん、それ以外のアイテムも豊富に取り揃えています。着る人を選ばず、普段通りにリラックスできる。あなたのライフスタイルに寄り添えるブランド。もし興味があればご覧になってくれたらとても嬉しいです。

【「Her-Me」について】

デニム業界で20年以上積み重ねた2人の経験をベースに既存の考えにとらわれる事なく、自由な発想でもの創りを行っています。素材・シルエット・加工・トレンドなどの要素を理解しつつ、心地よいバランス感のものを創りたいと考えています。「こんな商品が作りたい」「こんなアイテムが欲しい」「ワンサイズパンツでコラボレーションしたい」などありましたらお気軽にお問い合わせください。

【ブランド表記】

英：Her-Me

和：エルミー

【インスタグラム】

公式インスタグラム：Her-Me エルミー(@her_me_official(https://www.instagram.com/her_me_official/))

【お客様お問い合わせ先】

株式会社ビース

〒5928347 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2丁153番地4

TEL：0722428905