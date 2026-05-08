TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のアイテムを発売決定！
下記サイトにて5月8日（金）から予約開始です。
■販売サイト：https://www.vvit.jp/c/20124
■予約期間：2026年5月8日（金）12:00～2026年5月22日（金）23:59まで
■出荷予定日：2026年6月下旬予定
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』の個性豊かなキャラクターたちが
大人気の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】にて登場🥸🔫
大人気のアクリルスタンドや六角形缶バッジなど、
ファン必見のアイテムが目白押し！
この機会をお見逃しなく！
～～商品ラインナップご紹介～～
(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル８階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売