4Qの勝負所を「6 more」で後押し！シーホース三河、5/8(金)からのCSQFにて全来場者へ応援ハリセンをプレゼント！
シーホース三河株式会社
試合情報ページ :
https://go-seahorses.jp/lp/game_20260508_20260509/
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
5月8日(金),9日(土),11日(月)にウィングアリーナ刈谷で行われる、りそなグループ B.LEAGUE QUARTERFINALS 2025-26にて、青援ボードを来場者全員に配布いたします。
4Q オフィシャルタイムアウト時に「6 more」面を掲げてチーム・選手の背中を後押ししてください。
念願の優勝に向け、ホームコートアドバンテージで勝利に繋がる、熱いご青援をよろしくお願いいたします。
共に頂点へ! LET’S GO SEAHORSES!!
デザイン
ハリセン無料配布の詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1095_1_ebee15019cbbb525707a4e0675c2b809.jpg?v=202605080151 ]
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https://go-seahorses.jp/lp/game_20260508_20260509/