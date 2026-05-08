4Qの勝負所を「6 more」で後押し！シーホース三河、5/8(金)からのCSQFにて全来場者へ応援ハリセンをプレゼント！

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

5月8日(金),9日(土),11日(月)にウィングアリーナ刈谷で行われる、りそなグループ B.LEAGUE QUARTERFINALS 2025-26にて、青援ボードを来場者全員に配布いたします。

4Q オフィシャルタイムアウト時に「6 more」面を掲げてチーム・選手の背中を後押ししてください。

念願の優勝に向け、ホームコートアドバンテージで勝利に繋がる、熱いご青援をよろしくお願いいたします。

共に頂点へ! LET’S GO SEAHORSES!!

デザイン

ハリセン無料配布の詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1095_1_ebee15019cbbb525707a4e0675c2b809.jpg?v=202605080151 ]

試合情報ページ :https://go-seahorses.jp/lp/game_20260508_20260509/