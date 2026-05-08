【ＢＳ日テレ】おぎやはぎの愛車遍歴「ノスタルジック２デイズ　日本最大級のクラシックモーターショーに潜入!!」5月9日（土）夜9時放送

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愛車遍歴を辿れば、人生がみえてくる！「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！」。

５月９日（土）の放送は、パシフィコ横浜で開催された日本最大級のクラシックモーターショー“ノスタルジック２デイズ”を大特集！出展している販売店のオススメ旧車をまとめた番組オリジナルのガイドブックを手に、ますだおかだの岡田圭右さんと会場を巡ります。

今年で１７回目の開催となったこのイベントには、大手自動車メーカーから旧車専門店など、およそ１８０社が約２８０台の旧車を出展。その来場者数は２日間で４万５０００人以上にのぼるといいます。おぎやはぎは「“トヨタ７００”そんなんあった？」「何これ～！すごい！どういうこと？」と、今ではめったに出回らないレアな国産旧車の数々に終始大興奮！旧車の祭典をたっぷりお届けします！

(C)︎ＢＳ日テレ(C)︎ＢＳ日テレ■王者クラウンに勝った、あのセダンが登場！

１971年に発売された4代目日産グロリア。日産自動車とプリンス自動車工業の合併に伴い、旧プリンスの「グロリア」と日産の「セドリック」が車体を共用する兄弟車となった最初のモデルとして注目を集めました。 若者や女性層の獲得に成功し、販売台数がクラウンを上回るほどの人気車に！岡田圭右さんは「刑事ドラマでも使われていた！」と当時を懐かしみます。

イベントに登場した前期モデルの特徴が紹介されると、随所にちりばめられた“鶴のマーク”の秘密が明かされ、おぎやはぎの二人も興味津々！さらに車内に乗り込んだ一同は、シートの柔らかさに驚き大はしゃぎ。当時のデザインを堪能します。岡田さん待望のマニュアル車……果たしてご購入なるか!?

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■老舗マフラーメーカーが手掛ける旧車が楽しくなるマフラーとは！？

続いて創業95年の老舗マフラーメーカー「FUJITSUBO」ブースを訪問した、おぎやはぎ一行。岡田さんの友人が同社のマフラーを使用していたそうで、「めちゃめちゃええ音やねん。マフラー音で誰が来たか分かる」と、魅力あふれる排気音の思い出を熱っぽく語ります。

その後、スカイラインGT-Rのライバルとして脚光を浴びた「マツダ・サバンナRX-3」の専用マフラーを前にした小木は、「存在感あるねー、うわーー！」とその美しさに言葉を失うほど。 音質にこだわり抜いて造られたマフラーの話題になると、岡田さんは「独特のええ音すんねん！」と身を乗り出し、渾身の排気音モノマネを披露！大喜びのおぎやはぎに対し、開発担当者の反応は……!?

ブースでは、フルデュアルマフラーのメリットや、特別に公開されたエンジンルーム、さらには環境に配慮した最新のマフラー性能についてお話を伺いました。 自らを「旧車顔」と称し、「お笑い界の旧車ですから！」と豪語する岡田さんとともに、ノスタルジック2デイズを堪能します！

(C)︎ＢＳ日テレ(C)︎ＢＳ日テレ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dUAIBZRJBC0 ]

【番 組 名】 おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!

【放送日時】 毎週土曜 よる9時～9時54分

【放 送 局】 ＢＳ日テレ

【出 演 者】 おぎやはぎ、今井優杏（自動車ジャーナリスト）

【ゲ ス ト】 岡田圭右 ５月９日放送

https://www.youtube.com/watch?v=dUAIBZRJBC0

【番組 ＨＰ】 https://www.bs4.jp/aisya_henreki

【公式X】 https://x.com/Aisya_Henreki

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/bs4_aisya

【クレジット】 (C)︎ＢＳ日テレ

【番組概要】 車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。