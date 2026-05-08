舞台『ZERO RISE』ゲネプロダイジェスト映像公開！さらに「ZERO RISE」のコミカライズ化も決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、5月1日に行われた舞台『ZERO RISE』のゲネプロダイジェスト映像を公開いたしました。さらに、「ZERO RISE」プロジェクトの次の展開としてコミカライズ化の決定を5月2日の本舞台の初日に発表いたしました。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

5月17日まで上演中！舞台『ZERO RISE』ステージの熱気を伝えるゲネプロダイジェスト映像公開！本物のバスケットボールが飛び交う試合シーンに注目！

5月1日(金)に行われた舞台『ZERO RISE』のゲネプロダイジェスト映像がYouTube「ZERO RISEチャンネル」にて公開中！

本物のバスケットボールがステージを飛び交う試合シーンやライブパートにご注目ください。

▼舞台『ZERO RISE』ゲネプロダイジェスト映像

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=facPL5OuVts ]

舞台『ZERO RISE』は5月17日(日)まで飛行船シアターにて上演中！

当日引換券及び、当日券に関する情報はZERO RISE公式サイトをご確認ください。

チケット詳細ページ :https://zerorise-pj.com/stage-event/1

さらに、5月2日(土)の初日と、5月17日(日)千秋楽公演の冒頭10分につきまして、ZERO RISE公式YouTubeチャンネルにて無料配信を実施いたします。

少しでも本作が気になっているという方は、ぜひこの機会に冒頭10分無料配信で作品の雰囲気をご覧ください！

▼舞台『ZERO RISE』冒頭10分YouTube無料公開

●5月2日(土) 13時公演

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=jh2lhvn_OLo ]

●5月2日(土) 18時公演

舞台『ZERO RISE』配信チケット

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=yu-_nnpmBbc ]

配信チケット価格

4,000円(税込)

配信対象公演

- 5月2日(土)13:00公演販売期間：5月9日(土)21:00までアーカイブ期間：5月9日(土)23:59まで- 5月2日(土)18:00公演販売期間：5月9日(土)21:00までアーカイブ期間：5月9日(土)23:59まで- 5月17日(日)15:00公演販売期間：5月24日(日)21:00までアーカイブ期間：5月24日(日)23:59まで

販売ページ

https://eplus.jp/zerorise/st/

公演期間

2026年5月2日(土)～17日(日)(全20公演)

＜舞台『ZERO RISE』あらすじ＞

弱肉強食の競争社会。

特にスポーツにおいては清廉潔白な勝者であることが求められ、失敗は許されない。

かつて将来を嘱望された中学バスケ界のスター・マドカは、とある試合での "事故"をきっかけにすべてを失い、表舞台から姿を消す。

チーム、そして家族からも見放された彼が流れ着いた先は、ストリートバスケの聖地・新宿。

同い年のストリートバスケプレーヤー・ダテに拾われ、居候をすることに。

生活費を稼ぐため、ダテ・マーリンと共にストリートバスケチーム「UNFIXXX」を結成し、ルール無用の賭けバスケに身を投じる。

そんなマドカに訪れた転機、『ZERO RISE』。

勝者は表舞台へもう一度這い上がる権利が与えられる、裏のストリートバスケリーグ。

しかし、新宿、池袋、渋谷から強力なライバル達が立ちはだかる。

失うものはもうない。ゼロから這い上がれ。

キャスト：

＜UNFIXXX＞

マドカ(演：笹森 裕貴) ダテ(演：福井 巴也) マーリン(演：大友 海)

＜KINGS+HOOT＞

ブリンク(演：石橋 弘毅) ミラクル(演：佐藤 たかみち) サンシャイン(演：平賀 勇成)

＜RumbleWing[s]＞

ヨーク(演：田原 廉) ウジン(演：真野 拓実) サジン(演：前嶋 曜)

＜BLACKSPOT＞

バリスタ(演：川上 将大) UNKNOWN A(suit actor 滝山 翔太)＆UNKNOWN B(suit actor 優志)ジゲン(演：君沢 ユウキ)

スタッフ：

企画・原作：ブシロード

脚本：松多 壱岱（ILCA）

演出：毛利 亘宏

「ZERO RISE」のコミカライズ化が決定！

クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」の次の展開としてコミカライズ化が決定しました！

2026年秋より連載開始予定です。続報をお楽しみにお待ちください。

ZERO RISEとは

落ちこぼれたち×バスケットボール

ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト

貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。

その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー

キャラクターPV：https://youtu.be/qydYN1qgKBQ

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)ZERO RISE project.