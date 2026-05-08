世界が注目する韓国発GLドラマ『ONnOFF』主演キャスト初来日イベントが7/11(土)開催決定！本日よりチケット先行受付(抽選)開始

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社インタラクティブメディアミックス（IMX、本社：東京都品川区、代表取締役社長：孫一亨）は、韓国発の大人気webドラマ『ONnOFF』主演俳優のハン・ジウ、チョ・ユン2名による初来日ファンミーティングを、2026年7月11日(土)に開催させていただく運びとなりました。イベントチケットは、本日5月8日(金)12時よりLive Pocketにて先行受付(抽選)を開始いたしました。

YouTubeをプラットフォームに展開する制作会社「Sukfilm」が生んだ2025年最大の話題作、韓国発GLドラマ『ONnOFF』。主演を務めるハン・ジウとチョ・ユンの圧倒的な演技力と、繊細かつスタイリッシュな映像美は、配信直後からSNSを通じて世界中に拡散されました。シリーズ累計再生回数は770万回を超え、国境を越えて熱狂的なファンを生み出し続けています。

本作は、常に冷静沈着で完璧主義な上司クォン・セア（ハン・ジウ）と、彼女に一途な憧れを抱く新入社員イ・ハユン（チョ・ユン）が繰り広げる、甘いオフィスラブロマンス。上司と部下の関係である「ON」モードと、秘密の恋人関係である「OFF」モードが交差する、恋愛ドラマ好きにはたまらないシチュエーションが満載です。二人の関係性の変化とともに、仕事とプライベートで劇的に変わる表情のギャップこそが、本作最大の魅力となっています。

(C) SUKFILM. All rights reserved.

そんな、話題沸騰の韓国発GLドラマ『ONnOFF』主演キャスト2名による来日イベント、「ONnOFF JAPAN FANMEETING」が2026年7月11日(土)に開催決定！

本イベントは、ドラマの余韻をそのままに、主演の2人が日本のファンの前で初めてその素顔を披露する貴重な機会となります。

ドラマの世界観をより深く、そして撮影の裏側を語り尽くすトークコーナーはもちろん、キャストの新たな魅力を発見できるスペシャルな企画を多数用意しております。

チケットは本日5月8日(金)12時よりLive Pocketにて先行受付(抽選)スタート。

イベントに関する詳細および最新情報は『ONnOFF』公式X、IMX公式ホームページ内の特設サイトにてお知らせいたします。

・『ONnOFF』公式X(https://x.com/SUKFILM_)

・「ONnOFF JAPAN FANMEETING」特設サイト(https://imx.ne.jp/onoffjp2026/)

「ONnOFF JAPAN FANMEETING」

■日程・会場

［東京］ワテラスコモンホール

1部 開場 14:30 ／ 開演 15:00

2部 開場 18:00 ／ 開演 18:30

※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※上記変更に伴うチケットの払い戻しはいたしかねますので、予めご了承ください。

■チケット料金

・指定席【特典会参加券付き】14,000円 (税込)

・指定席 10,000円 (税込)

＜特典会 内容＞

お客様のスマートフォンまたは携帯電話にて、俳優２名＋お客様１名の3ショットまたは、俳優2名のみを撮影いただける特典会となります。（特典会実施時にどちらか１つをお選びください。）

※おひとり様1公演につき4枚まで申し込み可能。

※7歳以上要チケット。7歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

■チケット販売

【Live Pocket先行受付(抽選)】

受付期間：2026年5月8日(金)12:00～2026年5月17日(日)23:59迄

当選発表：2026年5月19日(火)18:00頃予定

お申し込みはこちら↓

＜1部公演＞https://livepocket.jp/e/onnoffjp01

＜2部公演＞https://livepocket.jp/e/onnoffjp02

チケットや本公演に関する詳細は、下記サイトをご確認ください。

https://imx.ne.jp/onoffjp2026/

主催：株式会社インタラクティブメディアミックス

企画・制作：Sukfilm／株式会社インタラクティブメディアミックス

運営：株式会社インタラクティブメディアミックス