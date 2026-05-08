「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 156」Leminoプレミアムにて独占生配信決定！2026年5月12日（火）17:45より生配信スタート

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額1,540円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 156」を2026年5月12日（火）17:45より独占生配信※2いたします。

視聴ページ：https://bit.ly/4uqYdFU

後楽園ホールで開催される「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 156」では、メインマッチとして池側純選手(角海老宝石)と大嶋剣心選手(KOD)の、日本スーパーバンタム級タイトルマッチ10回戦が行われます。

セミファイナルでは、松本圭佑選手(大橋)と龍王選手(角海老宝石)のスーパーフェザー級1000万円トーナメント8回戦が行われます。

その他、英豪選手(KOD)と渡邊海選手(ライオンズ)が対決するスーパーフェザー級1000万円トーナメント8回戦など、「Leminoプレミアム」では、当日の熱戦全6試合を独占配信いたします。ぜひお楽しみください。

【配信概要】

■タイトル：「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 156」

■配信日時：生配信

2026年5月12日（火）17:45～

アーカイブ配信

2026年5月12日（火）23:00～

※配信開始時間が遅れる場合がございます。

■配信形態：Leminoプレミアム(月額1,540円(税込) ※1、初回初月無料※3)

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDRkNzM=?pit_git_type=LIVE_SINGLE&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202605_nr-pxb156-0508特設ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/pxb/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202605_nr-PXB156LP-0508

■製作著作：(C)Lemino/Second Career

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 本作品について、「Leminoセレクト」での配信はありません。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。