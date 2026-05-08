6月9日(火) 参加費・無料！「イノベーション創出につながるスタートアップ企業のソーシング、連携、新事業創出のポイント、実践例」セミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は「スタートアップ企業」の「新事業創出のポイント・実践例」に関する講座を開講します。

なぜ、投資しても事業にならないのか？

米国の最新技術トレンド、イノベーションを阻む「組織の壁」の突破法を解説します！

こちらのセミナーは参加費無料で、会場・WEBの両方に対応しております！

皆様のご参加をお待ちしております！

セミナー講習会内容構成

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第1講：15:00-16:10（デルタパシフィックラボ株式会社：今井 隆之 氏）

「イノベーション創出を実現するための海外スタートアップ企業のソーシング」

第2講：16:20-17:20（株式会社村田製作所：榊 千春 氏）

「スタートアップ企業との共創を通じた新規事業の創出、取り組み事例」

本セミナーの主旨

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日本企業が持続的な成長を遂げる上で、スタートアップとの連携によるイノベーション創出は不可欠な戦略です。しかし、特に海外市場においては「情報の不足」や「技術評価の難しさ」が壁となり、探索投資が具体的な事業成果に結びつかないケースも少なくありません。

本セミナーでは、米国スタートアップの最新潮流と、専門家による技術デューデリジェンスの要諦を詳説。さらに、村田製作所の実践例を交え、社内を巻き込み事業化へと導く具体的な仕組みを解き明かします。

探索を「情報収集」で終わらせず、確実な新事業創出へと繋げるための実践的知見を凝縮したプログラムです。次世代の事業の柱を模索する皆様のご参加をお待ちしております。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

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テーマ：イノベーション創出につながるスタートアップ企業のソーシング、連携、新事業創出のポイント、実践例

開催日時：2026年06月09日(火) 15:00-17:20

参加費：無料（懇親会を希望の方は別途費用）

会場：Incubation CANVAS TOKYO【東京・中央区】

WEB：Zoom形式（お申し込み後、URLを送付）

URL：

1. 会場参加

https://andtech.co.jp/seminars/1f134103-2785-6d2a-af79-064fb9a95405

2. 会場参加（懇親会参加・11,000円）

https://andtech.co.jp/seminars/1f1340aa-d739-6798-b34a-064fb9a95405

3. WEB参加

https://andtech.co.jp/seminars/1f13412b-84f2-6206-b905-064fb9a95405

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

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第1部 イノベーション創出を実現するための海外スタートアップ企業のソーシン

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デルタパシフィックラボ株式会社

代表取締役CEO：

今井 隆之 氏

【講演主旨】

研究開発部門、新規事業部門、CVCの担当者が、イノベーション創出を実現するための戦略策定、海外スタートアップ企業のソーシングについて、実務のポイントや事例を紹介します。

【プログラム】

1．イントロダクション：なぜ今、米国スタートアップ投資なのか

1-1 米国のスタートアップ投資動向

1-2 日本企業が直面する課題（情報が不十分、技術評価の難しさ、事業部門との協働の難しさ）

2. 素材・エレクトロニクス領域で注目すべき米国スタートアップの潮流

2-1 先端材料（半導体材料、バッテリー材料、環境対応材料）

2-2 エレクトロニクス（パワーデバイス、AIチップ、センシング、先端製造）

2-3 トレンド（大手VC・大学発スタートアップの動き）

3. 事業会社が抱える“探索・評価・提案”のボトルネック

3-1 技術の専門性が高く、社内で評価しきれない

3-2 米国スタートアップの情報が断片的

3-3 投資判断までのスピードが遅れ、タイミングを逸する

3-4 PoC・協業の実現までの距離が遠い

4. AndTech新サービスの紹介：米国スタートアップソーシング支援の全体像

4-1スタッフによる米国スタートアップ探索

4-2 技術顧問（専門家）による技術デューデリジェンス

4-3 投資・協業先候補の提案レポート

4-4 米国技術トレンドの定期情報発信

5. 技術デューデリジェンスの実例（匿名化ケーススタディ）

5-1 技術の成熟度評価（TRL）

5-2 競合技術比較

5-3 特許・知財の強み

5-4 量産性・スケール可能性

5-5 リスク要因と投資判断ポイント

6. CVCが外部技術アドバイザリーを活用するメリット

6-1 投資精度の向上

6-2 探索スピードの向上

6-3 社内説明資料の質向上

6-4 協業・PoCの成功確率向上

6-5 投資後のフォローアップ強化

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第2部 スタートアップ企業との共創を通じた新規事業の創出、取り組み事例

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株式会社村田製作所

技術・事業開発本部 技術企画・新規事業推進統括部 技術イノベーション戦略部

部長／

WONDERSTONE Ventures President：

榊 千春 氏

【講演主旨】

村田製作所における研究開発部門、新規事業部門、CVCの連携を通じた実践事例をもとに、探索投資から得られる技術・市場インテリジェンスをいかに事業機会へと転換するか、その具体的なプロセスと組織設計のポイントについて解説します。

【プログラム】

1．(株)村田製作所およびWonderstone Venturtesについて

1-1 (株)村田製作所の事業内容

1-2 Wonderstone Venturesについて(出資ポリシー、ポートフォリオ企業)

2．将来の技術・事業に対する備え

2-1 企業30年説

2-2 村田製作所の企業成長変遷

2-3 村田製作所の技術開発の備え

3．探索投資の“誤解と失敗パターン”

3-1 なぜ投資しても事業にならないのか？

3-2 情報止まりになる理由

3-3 よくある組織の壁

4．事業化につなげる具体的仕組み

4-1 インテリジェンスの翻訳方法

4-2 社内巻き込みの実践

4-3 意思決定の作り方

株式会社AndTechについて

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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

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選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

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株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

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＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上