「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド」テーマソングCD「Gilded Dreams」本日リリース！

株式会社ブシロード

ミュージカル×アニメーションによる、二層展開式エンターテインメント「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」。

2026年5月11日（月）～17日（日）に開催される、

舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド」のテーマソングを収録したCDが発売！

表題曲の「Gilded Dreams」は、本舞台のテーマソングとなっており、明るく力強いサウンドと予測できない展開で愛憎を糧にした意思を歌い上げる。

カップリング曲の「Still, I Go」は、夢への奔走を振り返る、スタァライトプロジェクトとしての新たな一面を表現したナンバーとなっている。

"夢"をテーマにしたアプローチの異なる2曲をお楽しみに。

Sal ver.のジャケットは、サルバトーレ役 星見純那 (キャスト：佐藤日向)。

Ale ver.のジャケットは、アレハンドロ役 露崎まひる (キャスト：岩田陽葵)。

そのほか、各インスト版を収録。

【商品情報】

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド」テーマソングCD「Gilded Dreams」

発売日：2026年5月8日 (金)

価格：1,650円（税込）

商品詳細： https://bushiroad-music.com/musics/brmm-11022/

＜収録内容＞

※ Sal ver.(BRMM-11022)、Ale ver.(BRMM-11023)共通

1. Gilded Dreams

2. Still, I Go

3. Gilded Dreams -instrumental-

4. Still, I Go -instrumental-

音楽配信はこちら：

Sal ver.：https://bmu.lnk.to/GildedDreams_Salwe

Ale ver.：https://bmu.lnk.to/GildedDreams_Alewe

■同時購入キャンペーン開催！

「少女歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド」テーマソングCD「Gilded Dreams」を「キャンペーン開催対象店舗・ECショップ」にて2形態（【Sal ver.】・【Ale ver.】）同時購入されたお客様を対象に先着で「遙かなるエルドラド」の描き下ろしイラストを使用した「特製A4クリアファイル(全1種）」をプレゼント！

詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/topics/21300/

■少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド 2026年5月11日(月)より上演！

＜公演概要＞

公演名：少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド

日程 ：2026年5月11日(月)～5月17日（日）

会場 ：東京ドームシティ シアターGロッソ

＜チケット＞

チケット料金

S席(グッズ付き)：22,000円

※B～E列

A席（グッズ付き）：15,400円

A席（グッズ無し）：11,000円

※グッズ付きチケットのグッズ内容はS席A席とも共通です。

※未就学児入場不可

※お席によっては一部演出が見えにくくなる場合がございます。

S席見切れ（グッズ付き）：22,000円(全席指定／税込) ※B～E列（4月9日更新）

A席見切れ（グッズ無し）：11,000円(全席指定／税込)

公演チケット一般販売中

なくなり次第販売終了

公演詳細はこちら： https://revuestarlight.com/musical/musical_eldorado/

■「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」とは…

「ミュージカル」と「アニメ」が相互にリンクし合い、展開していく新感覚ライブエンターテインメント。 2017年にプロジェクト初の舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE -」を上演し、ミュージカルの主要キャストがそのままアニメ版の声優を担当している。

ミュージカル、コミカライズ、テレビアニメ、ゲームアプリなど幅広く展開し、新作「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」も 2021年6月に上映。 またメインキャスト9名によるユニット「スタァライト九九組」として音楽活動も行っている。

■少女☆歌劇レヴュースタァライト

公式サイト：https://revuestarlight.com/

公式X：https://x.com/revuestarlight

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