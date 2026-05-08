韓国10人組ボーイズグループxikers (サイカース) 7TH MINI ALBUM 『ROUTE ZERO : The ORA』発売記念オフラインイベント開催決定！

株式会社エムダッシュクリエイティブ(C)KQ ENTERTAINMENT

韓国10人組ボーイズグループxikers(サイカース)が5月19日(火)に7枚目のミニアルバム『ROUTE ZERO : The ORA』を韓国で発売する。

xikers JAPAN OFFICIAL FANCLUB(https://xikers-official.jp/)では、アルバム発売を記念して、オフラインイベントを開催することが決定！

今回のアルバム『ROUTE ZERO : The ORA』は、決まった未来へ向かうのではなく、全ての座標が消された「ルート0」から出発するストーリーとなっており、統制された世界の中で自ら道を選択し、xikersは自分たちの存在理由を書き換えていくという意味が込められている。xikersがデビューから2年7ヶ月間続けてきた「HOUSE OF TRICKY」シリーズを完結させ、新たなシリーズの始まりとなるアルバムなだけにより意味深いものとなっている。

また、オフラインイベントは7月28日(火)に東京で開催予定で、対象アルバムを購入した方の中から抽選でプレミアム団体サイン会やメンバー別サイン会、メンバー別Meet&Greet、メンバー全員ハイタッチ会を実施！

1次受付(プレミアム団体サイン会)は、本日5月8日(金)18時よりファンクラブ会員限定で受付予定で、2次受付(メンバー別サイン会、メンバー別Meet&Greet、メンバー全員ハイタッチ会)は、5月20日(水)18時より受付予定。xikersメンバーたちと直接会えるこの機会をぜひお見逃しなく！



詳細はxikers JAPAN OFFICIAL FANCLUB(https://xikers-official.jp/)にてご確認ください。

【商品概要】

xikers 7TH MINI ALBUM 『ROUTE ZERO : The ORA』

◆TRICKY ver. / HIKER ver. (全2種) 各\3,460(税込)

- OUTCOVER (189*183*14mm)

- PHOTOBOOK (TRICKY ver. : 188.5*182.5mm 1ea, 80p / HIKER ver. : 188.5*182.5mm 1ea, 64p)

- CD-R (118*118mm)

- FOLDED POSTER (510*340mm)

- PHOTOCARD (55*85mm / 2ea, 2 of 20)

- STICKER (170*170mm)

- TRACK POSTER (256*360mm / 1ea, 1 of 10)

◆SPECIAL ver. (全1種) \2,400(税込)

- PHOTOBOOK (210*297mm)

- CD-R (118*118mm)

- DISC PACK (126*123mm)

- PHOTOCARD (55*85mm / 2ea, 2 of 20)

- FILM STRIP (50*150mm / 1ea, 1 of 10)

- POSTCARD (100*150mm / 2ea, 2 of 20)

※サイズや商品内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【オリジナル特典】 ファンクラブ限定トレカ

対象商品を1枚お買い上げごとに、メンバー別セルフィートレカ(全10種)をランダムで1枚プレゼント！

【オフラインイベント概要】

開催日：2026年7月28日(火)

会場：東京・CITY HALL & GALLERY GOTANDA

※会場へのお問い合わせはお遠慮ください。

※オフラインイベントの実施時間や詳細については、後日ご案内いたします。

【販売詳細】

◆1次予約受付

2026年5月8日(金) 18:00 ～ 5月17日(日) 23:59

１.プレミアム団体サイン会 1部・2部 (抽選で各50名、合計100名)

待機中の撮影OK！カチューシャなども持ち込みOKな、プレミアム団体サイン会です！

[対象商品] Aセット (HIKER ver. + TRICKY ver. + SPECIAL ver. 各1種) \9,320(税込)

◆2次予約受付

2026年5月20日(水) 18:00 ～ 5月31日(日) 23:59

２.メンバー別サイン会 (抽選で各メンバー50名、合計500名) ※メンバー選択可

ご当選したメンバーと1対1でのサイン会です！

[対象商品] Bセット (HIKER ver. + TRICKY ver. 各1種) \6,920(税込)

３.メンバー別Meet&Greet (抽選で各メンバー30名、合計300名) ※メンバー選択可

メンバーとお話ししながら、お客様のスマートフォンでご自由に撮影いただけるMeet&Greetです！

[対象商品] Cセット (SPECIAL ver. 全1種) \2,400(税込)

４.メンバー全員ハイタッチ会 (先着で合計300名)

お客様のスマートフォンでの撮影OK！当日参加するメンバー全員とのハイタッチ会です！

[対象商品] Dセット (HIKER ver. or TRICKY ver. ランダム1種) \3,460(税込)

【販売サイト】

Mdash Creative OFFICIAL STORE(https://official-goods-store.jp/mdash/product/list?tag_codes=MDA-T-005)

※ご購入の際はファンクラブへのログインが必要となります。

アルバム販売・オフラインイベント詳細はxikers JAPAN OFFICIAL FANCLUB (https://xikers-official.jp/(https://xikers-official.jp/))にてご確認ください。

【公演情報】

xikers <2nd FANMEETING : road𝓨map to univer𝓍ity> IN JAPAN

【日程】 2026年7月31日(金) 17:30 開場／18:00 開演

【会場】 Zepp Haneda (TOKYO)

＊会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【料金】 13,200円（税込／全席指定）

＊別途ドリンク代要。

＊未就学児入場不可。6歳以上要チケット

＊営利目的の転売禁止

【お問合せ】 バッドニュース

TEL: 03-6416-1515 (平日 11:00-17:00)

MAIL: info@badnews.co.jp

詳細はxikers JAPAN OFFICIAL FANCLUB(https://xikers-official.jp/(https://xikers-official.jp/))にてご確認ください。

PROFILE

xikers（サイカース）

xikers(サイカース)は、KQ ENTERTAINMENTに所属する韓国の10人組ボーイズグループ。

2023年3月に1ST MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』でデビューし、わずか12日で米・ビルボードのメインチャートである「Billboard 200」初登場75位を記録。デビューから約半年で初のワールドツアー「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER」を開催し、Zepp Osaka Bayside、Zepp Hanedaを皮切りにアメリカ6都市とヨーロッパ7都市を回り、新人としては異例となる規模で大成功を収めた。

K-POP第5世代ボーイズグループを代表するその高いパフォーマンススキルと独自のコンセプトは唯一無二の存在であり「スーパールーキー」と称されている。

また、2024年3月にリリースした3RD MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : Trial And Error』では「Billboard 200」73位にチャートイン、タイトル曲「We Don‘t Stop」のMVは公開から約17時間でYouTube再生回数1000万回再生を突破するなど自身のキャリアハイを更新し続け、世界から大きな注目を集めている。

2025年7月16日には、JAPAN 2ND SINGLE「Up All Night」をリリース、さらに10月31日には6TH MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : WRECKING THE HOUSE』を発売し、販売数自己最高記録を更新し、熱い人気を実感させている。

そして、今年6月には韓国で、7月には日本でのファンミーティングを予定している。

■オフィシャルリンク

Official HP : https://xikers-official.jp/(https://xikers-official.jp/)

Official X (JP) : https://x.com/xikers_jp(https://x.com/xikers_jp)

Official X (KR) : https://x.com/xikers_official(https://x.com/xikers_official)

Official Instagram (JP) : https://www.instagram.com/xikers_jp/(https://www.instagram.com/xikers_jp/)

Official Instagram (KR) : https://www.instagram.com/xikers_official/(https://www.instagram.com/xikers_official/)

Official YouTube Channel : https://www.youtube.com/@xikers_official(https://www.youtube.com/@xikers_official)

Official TikTok : https://www.tiktok.com/@xikers_official(https://www.tiktok.com/@xikers_official)

Official Facebook : https://www.facebook.com/xikersKQ/(https://www.facebook.com/xikersKQ/)

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