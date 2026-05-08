社内イベントの成果を最大化する無料ウェビナー「失敗しない社内イベント 5つのポイント」を開催

株式会社運動会屋

株式会社運動会屋（本社：東京都渋谷区）は、2026年5月19日（火）12:00より、無料ウェビナー「失敗しない社内イベント 5つのポイント」を初開催いたします。

近年、社内コミュニケーション活性化やエンゲージメント向上を目的に、

運動会・懇親会・キックオフイベントなどを実施する企業が増える一方で、

- 実施したものの、期待していた手応えが得られなかった- 参加者によって満足度に差が生まれてしまった- 「盛り上がった」で終わり、成果につながっている実感が持てない- 次回に向けた改善点が整理できていない

といった課題を感じるご担当者様も少なくありません。

株式会社運動会屋では、2007年の創業以来、累計2,400社以上の社内イベントに携わる中で、

「参加者満足度が高いイベント」と「期待した成果につながりにくいイベント」には、

いくつかの共通点があることを蓄積してまいりました。

本ウェビナーでは、これまで多くの現場で培ってきた知見をもとに、

- なぜ社内イベントが“期待通りの成果”につながらないのか- 満足度を左右する設計の違いとは何か- 参加者から「やって良かった」と言われるイベントには何が必要か

といったポイントを、実際の現場でよく見られる事例を交えながらご紹介いたします。

なお、本テーマでのウェビナー開催は今回が初めてとなります。

「次回のイベントは失敗したくない」

「これから社内イベントを企画したい」

「社員満足度や社内コミュニケーション向上につなげたい」

とお考えの担当者様はぜひご参加ください。

■ ウェビナー概要

タイトル：失敗しない社内イベント 5つのポイント

日時：2026年5月19日（火）12:00～13:00

形式：オンライン開催

参加費：無料

定員：50名（先着順）

▼お申し込みはこちら

https://forms.gle/BSbQ3maQHpvpAFA77

※開催日までに、ご登録いただいたメールアドレス宛に参加URLを送付いたします。

■ 主な内容

■ 参加者特典

- 現場で頻出する「5つの失敗パターン」- 参加者満足度に影響する設計上のポイント- “見ているだけ”を減らすイベント設計とは- 実施後の振り返りと社内共有の進め方- 次回開催につながる効果測定の考え方

ウェビナー終了後のアンケートにご回答いただいた方へ、

「社内イベント成功チェックリスト（20項目）」を配布いたします。

企画時の抜け漏れ防止や、実施後の振り返りに活用できる実践的な内容となっております。

■ このような方におすすめ

【株式会社運動会屋について】

- 社内イベントの企画・運営を担当されている方- 社員満足度や参加率に課題を感じている方- 次回イベントをより良い形で実施したい方- 社内コミュニケーション施策を検討されている方

会社名：株式会社運動会屋

代表者：代表取締役 CUO（Chief UNDOKAI Officer）米司隆明

所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町9-10 SodaCCo 3F

運動会屋サービスサイト：https://www.udkya.com/

コーポレートサイト：https://www.undokai.co.jp/

株式会社運動会屋は、企業・自治体・地域・教育機関などに向けて「運動会」を起点とした体験型プログラムを企画・運営する会社です。創業以来、全国で累計2,500件以上の実績を有しています。

また社内運動会やチームビルディングイベントを通じた組織づくり支援に加え、廃校を活用したキャンプ場運営や体験型プログラムの提供、海外での運動会開催を通じた国際交流・支援活動にも取り組んでいます。