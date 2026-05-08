社内イベントの成果を最大化する無料ウェビナー「失敗しない社内イベント 5つのポイント」を開催

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株式会社運動会屋

株式会社運動会屋（本社：東京都渋谷区）は、2026年5月19日（火）12:00より、無料ウェビナー「失敗しない社内イベント 5つのポイント」を初開催いたします。




近年、社内コミュニケーション活性化やエンゲージメント向上を目的に、


運動会・懇親会・キックオフイベントなどを実施する企業が増える一方で、


- 実施したものの、期待していた手応えが得られなかった
- 参加者によって満足度に差が生まれてしまった
- 「盛り上がった」で終わり、成果につながっている実感が持てない
- 次回に向けた改善点が整理できていない

といった課題を感じるご担当者様も少なくありません。



株式会社運動会屋では、2007年の創業以来、累計2,400社以上の社内イベントに携わる中で、


「参加者満足度が高いイベント」と「期待した成果につながりにくいイベント」には、


いくつかの共通点があることを蓄積してまいりました。


本ウェビナーでは、これまで多くの現場で培ってきた知見をもとに、


- なぜ社内イベントが“期待通りの成果”につながらないのか
- 満足度を左右する設計の違いとは何か
- 参加者から「やって良かった」と言われるイベントには何が必要か

といったポイントを、実際の現場でよく見られる事例を交えながらご紹介いたします。


なお、本テーマでのウェビナー開催は今回が初めてとなります。



「次回のイベントは失敗したくない」


「これから社内イベントを企画したい」


「社員満足度や社内コミュニケーション向上につなげたい」



とお考えの担当者様はぜひご参加ください。


■ ウェビナー概要

タイトル：失敗しない社内イベント 5つのポイント


日時：2026年5月19日（火）12:00～13:00


形式：オンライン開催


参加費：無料


定員：50名（先着順）



▼お申し込みはこちら


https://forms.gle/BSbQ3maQHpvpAFA77


※開催日までに、ご登録いただいたメールアドレス宛に参加URLを送付いたします。


■ 主な内容

- 現場で頻出する「5つの失敗パターン」
- 参加者満足度に影響する設計上のポイント
- “見ているだけ”を減らすイベント設計とは
- 実施後の振り返りと社内共有の進め方
- 次回開催につながる効果測定の考え方

■ 参加者特典

ウェビナー終了後のアンケートにご回答いただいた方へ、


「社内イベント成功チェックリスト（20項目）」を配布いたします。



企画時の抜け漏れ防止や、実施後の振り返りに活用できる実践的な内容となっております。


■ このような方におすすめ

- 社内イベントの企画・運営を担当されている方
- 社員満足度や参加率に課題を感じている方
- 次回イベントをより良い形で実施したい方
- 社内コミュニケーション施策を検討されている方

【株式会社運動会屋について】

会社名：株式会社運動会屋


代表者：代表取締役 CUO（Chief UNDOKAI Officer）米司隆明


所在地：〒150-0034　東京都渋谷区代官山町9-10 SodaCCo 3F


運動会屋サービスサイト：https://www.udkya.com/


コーポレートサイト：https://www.undokai.co.jp/



株式会社運動会屋は、企業・自治体・地域・教育機関などに向けて「運動会」を起点とした体験型プログラムを企画・運営する会社です。創業以来、全国で累計2,500件以上の実績を有しています。


また社内運動会やチームビルディングイベントを通じた組織づくり支援に加え、廃校を活用したキャンプ場運営や体験型プログラムの提供、海外での運動会開催を通じた国際交流・支援活動にも取り組んでいます。