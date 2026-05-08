株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、セキュリティの高い環境で生成AIを利用できる、法人向け生成AIエージェント「ChatSense（チャットセンス）」を提供しております。この度、資料を見ながらAIと対話できる「Notebook」機能を近日公開予定であることをお知らせします。

大企業向け生成AI「ChatSense」、Notebook 機能をリリース予定

今回の「Notebook」機能により、ユーザーはPDF・Officeファイルなどの資料をNotebook単位でまとめ、選択したソースについてAIに質問できるようになります。また、ソースの内容をワンクリックでスライド生成・インフォグラフィック化することも可能です。詳しくはお問い合わせください: https://chatsense.jp/contact

株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役：門脇敦司、以下ナレッジセンス）は、当社が提供する法人向け生成AIエージェント「ChatSense」に、ファイルをソースとして追加し資料を見ながらAIに質問できる「Notebook」機能を近日公開予定であることをお知らせします。

■ リリースの背景 ― 「個人で、資料をもっと活用したい」

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化やサービス品質向上を目的として、多くの法人で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティの高い環境や社内データの追加学習機能など法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

これまでのChatSenseには、「手元の資料をAIと一緒に読む」ための場所がありませんでした。チャット機能は質問起点の対話には適していますが、特定の資料に紐づけて継続的に対話するには適していませんでした。また、類似機能である「追加学習AI」（RAG機能）についても、組織の大規模ナレッジを扱うことを前提としており、個人が手元の資料を素早く読み込んで質問するには適していないという課題がありました。

この課題を解消するため、ファイルソース中心の「Notebook」機能を、公開予定として発表します。ユーザーは資料をNotebook単位でまとめ、選択したソースについてAIに質問したり、内容をスライドやインフォグラフィックに変換したりすることができます。

■ 機能の特徴（予定）

1. ファイルをソースとして追加し、資料単位で整理

PDF・Officeファイルなどをソースとして追加し、Notebook単位でまとめて管理できます。資料ごとに専用の対話環境を持つことで、複数のドキュメントを効率的に扱えます。

2. 選択したソースに基づいてAIに質問・対話

Notebook内のソースを選択し、その内容についてAIに質問できます。AIは選択したソースの内容を踏まえて回答するため、資料の内容を正確に参照しながら深く掘り下げることが可能です。これにより、報告書・提案書・仕様書などの読み解きや要約、質疑応答が効率化されます。

3. ワンクリックでスライド生成・インフォグラフィック化

ソースの内容をワンクリックでスライド生成またはインフォグラフィック化する機能を提供予定です。資料の内容を瞬時に視覚化・整理することで、社内共有や提案資料の作成にかかる時間を大幅に短縮できます。

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

法人向け生成AIサービス「ChatSense」

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、法人のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

法人向けエージェント「Cowork」

https://chatsense.jp/function/cowork

スライドAIエージェント

https://chatsense.jp/gallery/slide-gen

社内データを活用した法人向けRAG

https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service