ホワイトニングを受ける決め手は？200人調査で見えた費用・効果・安心感への本音（たかぎ歯科クリニック調べ）

医療法人たかぎ歯科クリニック

歯の白さや口元の印象は、清潔感や第一印象に関わる身近なテーマとして、幅広い世代から関心を集めています。近年はホワイトニングに関する情報も増え、歯科医院での施術から自宅でのケアまで、さまざまな選択肢を目にする機会が多くなりました。

一方で、情報が増えたからこそ、実際にホワイトニングをどのように受け止めているのか、何をきっかけに検討するのかは人によって異なります。興味はあるのか、受けるならどのような条件を重視するのか、また一歩踏み出すうえで気になることは何なのか。こうした意識を知ることは、ホワイトニングを検討する人の心理を理解するうえで重要です。

そこで、たかぎ歯科クリニック（https://takagi-dc.jp/）は、20～59歳の男女200名を対象にアンケートを実施しました。ホワイトニングの経験や今後の意向、受ける際に重視したい条件、不安に感じる要素などについて調査し、生活者のリアルな意識を探っています。

本記事では、調査結果をもとに、ホワイトニングがどのように受け止められているのかをグラフとともに見ていきます。ホワイトニングを検討している方はもちろん、歯科医院での情報発信やサービス改善を考えるうえでの参考となれば幸いです。

目次

Q1．歯のホワイトニングに対する経験と今後の意向

Q2．ホワイトニングを受ける際に特に重視したい条件

Q3．ホワイトニングを受ける際に不安や迷いにつながること

まとめ：ホワイトニングは「費用」と「安心感」が検討のカギに

Q1．あなたの歯のホワイトニングに対する経験と今後の意向について、最も近いものをお選びください。

Q2．ホワイトニングを受けるとしたら、特に重視したい条件は何ですか。（複数回答可：注1）

Q3．ホワイトニングを受けるにあたって、不安や迷いにつながることは何ですか。（複数回答可：注2）

まとめ：ホワイトニングは「費用」と「安心感」が検討のカギに

- 最も多かったのは「ホワイトニングについてよく知らない」で、32.0%（64人）でした。ホワイトニングという言葉自体を耳にする機会はあっても、具体的な施術内容や費用、どのような効果が期待できるのかまでは十分に理解されていない人も多いことがうかがえます。- 次いで多かったのは「受けたことはないが、今後受けるかは未定」の22.5%（45人）で、「受けたことはないが、今後受けてみたい」は14.5%（29人）でした。まだ実際に受けたことはないものの、関心を持っている人や判断を保留している人が一定数いることから、ホワイトニングは興味があってもすぐに行動へ移るとは限らない施術だと考えられます。- 一方で、「現在受けている、または過去に受けたことがあり、今後も受けたい」は6.5%（13人）、「過去に受けたことはあるが、今後受けるかは未定」は6.0%（12人）にとどまりました。実際にホワイトニングを経験したことがある人はまだ少数派であり、経験者の中でも今後の継続意向には差が見られます。注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、ホワイトニングを受ける際に特に重視したい条件をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「料金が手頃であること」で、45.5%（91人）でした。他の項目と比べても割合が高く、ホワイトニングを検討するうえで費用面を重視する人が多いことがわかります。ホワイトニングは施術先や方法によって料金に差が出やすいため、「興味はあるけれど、高そうで踏み出しにくい」と感じる人も少なくないと考えられます。- また、「総額や追加費用がわかりやすいこと」も15.5%（31人）となっており、単に安さだけでなく、最終的にいくらかかるのかを事前に知りたいという意識も見られます。初回料金だけでなく、追加費用やメンテナンス費用まで含めて納得できることが、安心して受けるための条件になっているといえそうです。- 次いで多かったのは「効果が長持ちしやすいこと」で、21.0%（42人）でした。費用をかけて受けるからこそ、できるだけ長く白さを保ちたいと考える人が多いことがうかがえます。効果の持続期間や、白さを保つためのケア方法がわかりやすいかどうかも、検討時の重要なポイントになりやすいでしょう。- 仕上がりや安全性に関する項目では、「歯や口腔への負担、安全性に配慮されていること」と「自然な白さを目指せること」がそれぞれ17.5%（35人）でした。歯を白くしたい気持ちがあっても、痛みやしみ、歯への影響に不安があると施術には進みにくいものです。また、白さについても、不自然に目立つ仕上がりではなく、自分の印象になじむ自然な変化を求める人が一定数いると考えられます。- そのほか、「通院回数や継続の負担が少ないこと」は13.5%（27人）、「自分に合う方法を提案してもらえること」と「信頼できる施術先か比較・判断しやすいこと」はそれぞれ8.0%（16人）でした。- 「痛みやしみに配慮されていること」は7.0%（14人）、「期待できる白さの目安がわかりやすいこと」は6.0%（12人）となっており、費用や効果だけでなく、通いやすさや施術先への安心感も判断材料になっていることがうかがえます。注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、ホワイトニングを受ける際に不安や迷いにつながることをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「費用が高そうなこと」で、47.5%（95人）でした。前の設問で重視したい条件として「料金が手頃であること」が最も多かったように、ホワイトニングを検討する際には、費用面が大きなハードルになりやすいことがわかります。特にホワイトニングは施術方法や回数によって料金が変わるため、実際にどのくらい費用がかかるのかイメージしづらい人も多いと考えられます。- 費用に関連する不安としては、「総額や追加費用がわかりにくそうなこと」も13.5%（27人）となりました。単純に高い・安いだけでなく、表示されている料金以外に追加費用が発生しないか、どこまでが基本料金に含まれるのかといった点も、受けるかどうかを迷う要因になっているようです。事前に総額の目安がわかることは、安心して検討するための重要なポイントといえるでしょう。- 見た目の仕上がりに関する項目では、「不自然な白さになりそうなこと」が16.5%（33人）でした。歯を白くしたい気持ちはあっても、周囲に違和感を持たれるほど白くなることには抵抗を感じる人もいると考えられます。- また、「どの程度白くなるかわからないこと」は9.5%（19人）、「効果がどのくらい続くかわからないこと」は12.0%（24人）となっており、仕上がりや効果の持続期間が見えにくいことも不安につながっています。- 安全性や施術への不安では、「歯や口腔への負担、安全性が気になること」が15.0%（30人）でした。ホワイトニングによって歯や口の中に負担がかからないかを気にする人は一定数おり、見た目の変化だけでなく、安心して受けられるかどうかも重視されていることがうかがえます。- 一方で、「施術中・施術後に痛みやしみが出そうなこと」は5.0%（10人）にとどまりました。- そのほか、「信頼できる施術先か判断しにくいこと」は11.5%（23人）、「通院や継続の手間がかかりそうなこと」と「自分に合う方法がわからないこと」はそれぞれ4.5%（9人）でした。費用や効果だけでなく、どこで受けるべきか、自分に合う方法をどう選ぶかといった点も、検討段階で迷いやすい部分といえます。- なお、「施術内容や注意点の説明が十分か不安なこと」は3.5%（7人）、「特に不安はない」は9.5%（19人）、「その他」は0.5%（1人）でした。

ホワイトニングは、歯の印象を明るくしたい人にとって身近な選択肢になりつつある一方で、まだ内容をよく知らない人や、興味はあっても実際に受けるかどうかを迷っている人も多いことがうかがえます。見た目の変化に関心があっても、施術内容や費用、効果の続き方がわかりにくいと、検討段階で止まってしまいやすいといえるでしょう。

また、ホワイトニングに求められているのは、単に「歯を白くすること」だけではありません。費用が納得できる範囲か、仕上がりが自然か、歯や口腔への負担に配慮されているかなど、安心して受けられる条件がそろっているかどうかも重要な判断材料になっています。

特に初めてホワイトニングを検討する人にとっては、自分に合う方法がわからないことも不安につながります。そのため、料金や効果だけでなく、施術の流れや注意点、痛みやしみへの配慮、施術後のケアまで含めて確認できる環境があると、より前向きに検討しやすくなります。

以上を踏まえると、ホワイトニングを検討する方に対しては、費用の透明性、施術内容のわかりやすさ、仕上がりや安全面への説明が重要です。関心を持つ方が納得したうえで相談・施術へ進めるよう、不安を解消できる情報提供と、一人ひとりに合った提案が求められます。

たかぎ歯科クリニックでは、初めての方にも試していただきやすい「ワンコインホワイトニング」や、自宅で取り組める「TDC式ホームホワイトニング」などをご用意しています。各メニューの特徴や料金の目安は公式サイトでもご案内しているため、費用面が気になる方にも事前にイメージしていただきやすくなっています。費用や仕上がりに不安がある方も、一人ひとりの歯の状態やご希望に合わせてご提案いたしますので、ホワイトニングをご検討中の方はお気軽にご相談ください。

調査概要

たかぎ歯科クリニックのサイトはこちら！ :https://takagi-dc.jp/

調査日： 2026年3月18日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 20～59歳の男女200名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「枚方市樟葉(くずは)の歯医者・ホワイトニングならたかぎ歯科クリニック」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://takagi-dc.jp/(https://takagi-dc.jp/)

たかぎ歯科クリニックについて

たかぎ歯科クリニックは、枚方市・樟葉エリアにある歯科医院です。当院では、ホワイトニングや歯のクリーニング、詰め物・被せ物治療、デンタルエステ、むし歯治療など、患者様のお口の状態やお悩みに合わせた幅広い診療メニューをご用意しています。

ホワイトニングでは、1本500円（税込）から受けられる「ワンコインホワイトニング」や、自宅で取り組める「TDC式ホームホワイトニング」などをご案内しています。費用や仕上がり、痛みへの不安がある方にも、事前にわかりやすくご説明し、一人ひとりの歯の状態やご希望に合わせた方法をご提案しています。

初めてホワイトニングを受ける方や、過去に思うような効果を感じられなかった方も、まずはお気軽にご相談ください。

Point（1）気軽に試しやすい「ワンコインホワイトニング」

当院の「ワンコインホワイトニング」は、1本500円（税込）から施術を受けられるホワイトニングメニューです。ホワイトニングに興味はあるものの、費用面が気になって踏み出しにくい方にも、まずは試していただきやすい内容となっています。

ポリリン3Dホワイトニングシステムを用い、歯を削らず、歯の表面の汚れを浮かせて落としながら、コーティングによって再着色しにくい状態を目指します。白さだけでなく、施術後のケアや継続しやすさを重視したい方にもおすすめです。

Point（2）自宅で取り組める「TDC式ホームホワイトニング」

「TDC式ホームホワイトニング」は、歯科医院で作製した専用のマウスピースを使用し、自宅で取り組めるホワイトニングです。通院の負担を抑えながら、自分のペースでじっくり白さを目指したい方に適しています。

当院では、知覚過敏への配慮や、白さを長持ちさせるための「エナメルトリートメント」込みの内容もご案内しています。重度の変色など、一般的なホワイトニングでは効果を感じにくいケースにも対応できるよう、患者様の状態に合わせたご提案を行っています。

Point（3）相談しやすく、安心して通える診療環境づくり

たかぎ歯科クリニックでは、患者様一人ひとりに寄り添った丁寧なカウンセリングを大切にしています。専任のクリニカルコーディネーターが、治療内容や必要性、費用の目安など、歯科医師には直接聞きにくいことにもお応えし、不安を解消しながら治療を進められるようサポートしています。

また、院内には完全個室のエステルームを備え、リラックスして過ごせる空間づくりにも取り組んでいます。診療前に使えるブラッシングスペースや、感染対策にも配慮した設備を整え、患者様が安心して来院できる環境を目指しています。

たかぎ歯科クリニック 概要

医院名 ：医療法人たかぎ歯科クリニック

院長 ：高木 一徳（院長 歯学博士）

所在地 ：大阪府枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール本館 １２１

HP ：https://takagi-dc.jp/

診療内容：

○むし歯治療（自由診療・保険診療） ○デンタルエステ（歯ぐきのエステ、オーラルスパ）

○リップエステ ○エナメルトリートメント ○歯のシャンプー

○ブレスケア・ドライマウス ○歯のクリーニング ○ワンコインホワイトニング

○ホームホワイトニング ○ジルコニアセラミック ○詰め物・被せ物治療