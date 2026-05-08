【大感謝祭】愛知県の「魚民 尾張一宮東口駅前店」で日頃の感謝を込めて“大感謝セール”を開催します！2026年5月11日（月）、12日（火）の2日間限定で全品半額！
株式会社モンテローザ
「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「魚民 尾張一宮東口駅前店」限定で「全品半額」の“大感謝セール”を実施いたします。お食事メインでも飲み会メインでも、ぜひこの機会にご来店ください！
「魚民 尾張一宮東口駅前店」限定！“大感謝セール”
■セール内容
開催期間：2026年5月11日（月）～2026年5月12日（火）の2日間
実施内容：店内でお召し上がりの全品半額
【ご留意事項】
・別途、チャージ料がかかります。
・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス（単品飲み放題など）、
各種セールとの併用はできません。
・宴会コース、テイクアウト、デリバリーは対象外です。
・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。
魚民 尾張一宮東口駅前店メニュー
魚民 尾張一宮東口駅前店 店舗情報
営業時間：日～木 16：00-0：00
金 16：00-1：00
土 16：00-2：00
電話番号：0586-23-4188
席 数：134席
喫 煙 室 ：あり
U R L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/802767/
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes