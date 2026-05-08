自宅にもオフィスにも！オリジナル“スライム”といつも一緒！ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」スライム色塗り体験新商品『スライム素焼きミニ』 5月27日（水）より発売開始
▲世界でひとつだけのスライムをつくろう！
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年と「ドラゴンクエスト アイランド」5周年を記念した、スライム色塗り体験新商品『スライム素焼きミニ』を、「ドラクエの日」である5月27日（水）よりスタートいたします。
『スライム素焼きミニ』は、アトラクションでも人気のスライム色塗り体験の新商品。通常のスライム素焼きよりも一回り小さくなった、“手乗りサイズ”のスライムに自由に色を塗って、自分だけのオリジナルスライムをつくることができます。自宅はもちろん、オフィスのデスクや車の中など、いつでも一緒にいれるコンパクトサイズのスライム。ニジゲンノモリの思い出に、家族や仲間とスライム色塗りを楽しもう！
▲“手乗り”コンパクトサイズのスライムが登場
■スライム色塗り体験新商品『スライム素焼きミニ』概要
開始日：
2026年5月27日（水）
場所：
オノコガルド工房（「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城横）
料金：
1,400円（税込）
※通常のスライム色塗り体験は、1,800円（税込）ドラキー色塗り体験は、2,000円（税込）
※チケットはオノコガルド城受付にて販売しております。
内容：
通常のスライム素焼きよりも一回り小さい、“手乗りサイズ”のスライムに自由に色を塗って、自分だけのオリジナルスライムをつくるクラフト体験
営業時間：
10:00~18:00
所要時間：
約30分
HP：
https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
2026年4月『ドラゴンクエスト アイランド』は新たなステージへ・・・
2023年3月～2024年10月まで実施をしていた『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が新たなサブクエスト等を携え、2026年4月24日（金）よりスタートします。
本アトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探す物語（メインクエスト）に加えて、新サブクエスト「異国の王子とふしぎな石版」が登場。 過去人気だったサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」も復活し、追加の物語を楽しむことができる。
（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX