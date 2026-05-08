Clarks Originals 軽やかに履く、夏の“Meare（メア）”スタイル。

クラークスジャパン株式会社

軽やかに履く、夏のMeareスタイル。



Clarks Originals（クラークス オリジナルズ）より、春夏シーズンにおすすめの「Meare（メア）」(https://www.clarks.co.jp/search?fromid=search_mini_form&searchWord=Meare)シリーズが登場。

アイコニックなWallabeeのDNAを受け継ぎながら、より軽やかに、より気軽に履けるスタイルへとアップデートされた本シリーズは、夏のデイリースタイルに寄り添う新たなコレクションです。

クレープウェルトによるClarksらしいクラフト感を残しつつ、軽量なEVAアウトソールとアナトミカルフットベッドを採用。快適な履き心地と軽快な足運びを実現しました。

定番のWallabeeスタイルに加え、スリングバックミュールやクロスサンダルなど、夏らしい抜け感を取り入れた新型もラインナップ。リラックス感とモダンなムードを兼ね備えた、Clarks Originalsならではのサマースタイルを提案します。

左 Mea Mocc(https://www.clarks.co.jp/search?commercialType=0%7C2%7C3&searchWord=%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%83%E3%82%AF¤tPage=1&alignmentSequence=news_from_date%20desc) 右 Meare Cross(https://www.clarks.co.jp/search?fromid=search_mini_form&searchWord=%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9)

FEATURE STYLE Men’s - Meare Mocc(https://www.clarks.co.jp/search?commercialType=0%7C2%7C3&searchWord=%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%A2%E3%83%83%E3%82%AF¤tPage=1&alignmentSequence=news_from_date%20desc) \22,000 / Meare Buckle(https://www.clarks.co.jp/search?commercialType=0%7C2%7C3&searchWord=%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AB¤tPage=1&alignmentSequence=news_from_date%20desc) \23,100

「Meare Mule」「Meare Buckle」の人気をベースに登場した新作「Meare Mocc」。

クラシックなモカシンデザインを、軽量かつイージーに履けるスリップオンスタイルへ落とし込みました。ミニマルなルックスとリラックス感のあるシルエットは、ショーツからワイドパンツまで幅広いサマースタイルと好相性。

「Meare Buckle」は、WallabeeのDNAを感じさせるディテールに、サンダルの軽快さを融合。素足でも快適に履ける仕様で、夏の足元にほどよい存在感をプラスします。

Women’s - Meare Cross(https://www.clarks.co.jp/search?commercialType=0%7C2%7C3&searchWord=%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9¤tPage=1&alignmentSequence=news_from_date%20desc) \19,800から Meare Easy(https://www.clarks.co.jp/search?fromid=search_mini_form&searchWord=%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC) \22,000から

ウィメンズモデルでは、クロスストラップが印象的な「Meare Cross」と、着脱しやすいバックル仕様の「Meare Easy」が登場。

「Meare Easy」は、シンプルなバックルディテールとボリューム感のあるアウトソールが特徴。気軽に履けるイージーさと、Clarks Originalsらしいクラフト感を両立した一足です。

「Meare Cross」は、サンダルらしい軽やかさに加え、レオパードプリントなどシーズナルな素材使いもポイント。リラックス感のある夏のスタイリングにアクセントを添えます。

Meare Buckle(https://www.clarks.co.jp/search?fromid=search_mini_form&searchWord=%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AB)Meare Cross(https://www.clarks.co.jp/search?fromid=search_mini_form&searchWord=%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9)

全国のClarks Originals Store(https://www.clarks.co.jp/contents/store-locator/#store1)ならびにオフィシャルオンラインストア(https://www.clarks.co.jp/)で販売中。

CLARKS

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

Clarks Originals クラークスオリジナルズ

時代を超えて受け継がれる、アイコニックなスタイルとカルチャーの融合

クラークスのルーツに深く根ざしたクラフトマンシップを背景に、ブランドの歴史を彩るアイコニックモデルを中心に展開する「Clarks Originals」

アーカイブの名作シューズを現代的な視点で再解釈し、再構築したコレクションは、独自のデザイン性でファッションシーンに新たな息吹をもたらします。その唯一無二のスタイルは、音楽やストリートカルチャーとも強い結びつきを持ち、時代やジャンルを超えて多くのクリエイターたちに愛され続けています。

クラークス オリジナルズ ストアについて

90年代に創設されたサブブランド「クラークス オリジナルズ」を展開する店舗

創業当時からのブランドの思想である足を「包み」という考えが脈々と受け継がれているクラークスのアイコンモデル「ワラビー」、「デザートブーツ」、「デザートトレック」などを主軸に多くのコラボレーションを展開する店舗となっています。



お問い合わせ先

クラークス ジャパン 株式会社

03-6628-8417

Web Page : https://www.clarks.co.jp/

Facebook : https://ja-jp.facebook.com/ClarksShoes

X：https://x.com/Clarks_JP

Instagram (Clarks Originals) : https://www.instagram.com/clarksoriginals/?hl=ja