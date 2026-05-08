【大感謝祭】静岡県の「横濱魚萬 浜松南口駅前店」で日頃の感謝を込めて“大感謝セール”を開催します！2026年5月11日（月）、12日（火）の2日間限定で全品半額！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「横濱魚萬 浜松南口駅前店」限定で「全品半額」の“大感謝セール”を実施いたします。お食事メインでも飲み会メインでも、ぜひこの機会にご来店ください！

「横濱魚萬 浜松南口駅前店」限定！“大感謝セール”

■セール内容

開催期間：2026年5月11日（月）～2026年5月12日（火）の2日間

実施内容：店内でお召し上がりの全品半額

【ご留意事項】

・別途、チャージ料がかかります。

・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス（単品飲み放題など）、

各種セールとの併用はできません。

・宴会コース、ランチメニュー、テイクアウト、デリバリーは対象外です。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

横濱魚萬 浜松南口駅前店メニュー

横濱魚萬 浜松南口駅前店 店舗情報

営業時間：日～木 11：00-3：00

金・土 11：00-5：00

住 所：静岡県浜松市中央区砂山町322-6 株式会社一兆ビル 1階

電話番号：053-454-6588

席 数：56席

喫 煙 室 ：あり

U R L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/846028/

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes