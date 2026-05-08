「holo Indie」入館審査クイズゲーム「ホロガード」にhololive DEV_IS ReGLOSSのタレント5名を追加するアップデートを実施！

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」より販売中の、illuCalab.開発のホロライブタレント入館審査クイズゲーム『ホロガード』にて、hololive DEV_IS所属ユニット「ReGLOSS」のメンバー5名を追加するアップデートを実施したことをお知らせいたします。

■『ホロガード』にhololive DEV_IS ReGLOSSのメンバーが登場！

現在、Steamにて絶賛販売中の入館審査クイズゲーム『ホロガード』において、「ReGLOSS」のメンバー5名を追加する大型アップデートを実施いたしました。

今回のアップデートで「音乃瀬奏」「一条莉々華」「儒烏風亭らでん」「轟はじめ」「火威青」を追加し、合計40名のタレントが登場する『ホロガード』をお楽しみいただけるようになりました。

Steamストア：https://store.steampowered.com/app/3691000/_/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g9pocVAdUEA ]

■次回アップデート告知：「FLOW GLOW」追加決定＆価格改定のお知らせ

次回の大型アップデートにて、hololive DEV_IS所属「FLOW GLOW」のメンバーを『ホロガード』に追加いたします。そのアップデートは2026年5月末～6月上旬を予定しております。これにより、さらに多くのタレントの入館審査をお楽しみいただけるようになります。

本作では継続的にコンテンツの拡充が続いており、リリース当初から大幅にゲームボリュームが拡大いたしました。そのため次回アップデートのタイミングで、価格を以下のとおり改定いたします。

現行価格：500円（税込）

改定後価格：800円（税込）

改定時期：「FLOW GLOW」追加アップデート実施時

■『ホロガード』について

「ホロガード」は、ホロライブ事務所の見習い受付として、出勤してくるホロライブタレントの入館を審査するクイズゲームです。

出勤してきたホロライブタレントのIDカード、プロフィールに間違いが無いか、時には簡単なヒアリングを行いタレントが「ホンモノ」か「ニセモノ」かを見分けて、通行許可か拒否の判断をしよう！

■作品情報

タイトル：ホロガード

ジャンル：入館審査クイズゲーム

プレイ人数：1

価格：500円（税込）

対応プラットフォーム：Steam

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/3691000/_/

対応言語：日本語 / 英語

開発元：illuCalab.

権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp.

■「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。

本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日