今、視聴者が最もくぎづけになっているドラマは？2026年4月クール春ドラマ　初回放送注目度ランキング

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション（注視）」を測るREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷康士、以下REVISIO）は、2026年4月にスタートした春ドラマについて、初回放送の注目度ランキングを作成し、人気の傾向を分析致しました。注目度が高いほど、テレビの前の視聴者がくぎづけになっていたことを表します。

*全てのドラマが対象となっているわけではありません

REVISIO2026年春ドラマ初回放送注目度ランキング

春ドラマ初回放送注目度1位はフジテレビ『夫婦別姓刑事』

2026年4月クール春ドラマ 初回放送注目度ランキング画像

前クール（2026年冬ドラマ）の個人全体1位の注目度（66.8%）を4作品が上回った2026年春ドラマの初回放送。

個人全体の注目度第1位に輝いたのは、フジテレビの『夫婦別姓刑事』（71.7%）でした。本作は特に男性層からの支持が高く、男性注目度75.3%と高い数値を記録しました。続く第2位にも、同じくフジテレビの『LOVED ONE』（69.4%）がランクインしています。また、第3位のTBS『日曜劇場「GIFT」』（67.7%）は、世帯テレビオン率（視聴率）で全体の1位を獲得しているだけでなく、女性層およびコア層（13～49歳）の注目度でも2位に入っており、幅広い層をくぎづけにしていたことが分かります。

ちなみに、女性注目度の上位には日本テレビ『10回切って倒れない木はない』『タツキ先生は甘すぎる！』が、コア視聴層上位にはテレビ朝日『エラー』が入るなど、属性ごとに支持される作品の傾向が分かれる興味深い結果となりました。

個人全体ランキング トップ3をピックアップ

1位：フジテレビ『夫婦別姓刑事』

出演：佐藤二朗さん、橋本愛さん、矢本悠馬さん、中村海人さん、齊藤京子さん、月島琉衣さん、清水美砂さん、斉藤由貴さん、坂東彌十郎さん他

個人全体の注目度：71.7％

個人全体注目度で堂々の1位に輝いたのは、フジテレビの『夫婦別姓刑事』でした。本作の最大の特徴は、男性層からの圧倒的な支持です。男性注目度は75.3%と極めて高い数値を記録し、同属性のランキングでも1位を獲得して全体の数値を大きく牽引しました。

キャスティングの面では、コメディからシリアスまで幅広くこなし、男性視聴者からの支持も厚い佐藤二朗さんが主演を務めていることが大きなフックになっています。加えて、橋本愛さんとの異色の組み合わせや、共演に日向坂46の元メンバー齊藤京子さんが名を連ねている点も、男性層をくぎづけにする強い要因になったと推測されます。

また、「夫婦であることを隠しながら職場でバディを組む」という特殊な設定も魅力の一つでしょう。いつ同僚にバレるか分からないという独特のハラハラ感やクスッと笑える日常的でコミカルな会話シーンが好評を得る一方、サスペンス要素もしっかりと描かれています。

この、笑い（コメディ）と謎解き（サスペンス）の絶妙なバランスや緩急が、視聴者を飽きさせず、番組の最後まで画面を注視させることに成功したのでしょう。

2位：フジテレビ『LOVED ONE』

出演：ディーン・フジオカさん、瀧内公美さん、八木勇征さん、綱 啓永さん、安斉星来さん、川床明日香さん、草川拓弥さん、上川拓郎さん、小松和重さん、山口紗弥加さん他

個人全体の注目度：69.4％

第2位にランクインしたのは、フジテレビの『LOVED ONE』です。本作はコア層（13～49歳）からの注目度で67.1%を獲得して1位に輝いたほか、男性層で2位（70.4%）、女性層で4位（68.4%）と、特定の属性に偏ることなく幅広い世代から高く支持されています。

本作は、ディーン・フジオカさん演じる水沢真澄ら、法医学専門チーム「MEJ」のメンバーたちが数々の難事件に挑む法医学ヒューマンミステリーです。タイトルにもなっている「LOVED ONE」とは、法医学者が遺体に捧げる敬意が込められた言葉であり、同時に「誰かにとって家族であり、恋人であり、友人でもあった大切な存在」を表す言葉です。

法医学ミステリーという「謎解き」の要素は、続きが気になりやすく視聴者をくぎづけにする強い力を持っています。それに加え、遺体や遺族に寄り添うエモーショナルな人間ドラマが描かれていることで、幅広い世代の共感を呼んでいると考えられます。特定の性別や年代に偏ることなく、コア層（13～49歳）でトップ、全体でも2位という高い注目度を獲得できたのは、この「上質なミステリー×泣けるヒューマンドラマ」という王道の組み合わせが成功しているためと考察できます。

3位：TBS『日曜劇場「GIFT」』

出演：堤真一さん、山田裕貴さん、有村架純さん、本田響矢さん、越山敬達さん、吉瀬美智子さん、八村倫太郎さん、山口智子さん、玉森裕太さん、細田佳央太さん、安田顕さん他

個人全体の注目度：67.7％

第3位は、車いすラグビーを題材にした熱いスポーツ・ヒューマンドラマ、TBSの『日曜劇場「GIFT」』です。堤真一さんが27年ぶりに日曜劇場で主演を務め、車いすラグビーに出会う”天才宇宙物理学者”を演じています。

本作は世帯テレビオン率で1位、かつ女性層やコア層の注目度で2位と高く支持されています。その背景には、「ベテラン実力派×旬の人気俳優」という盤石のキャスティングが大きく影響していると考えられます。

27年ぶりに日曜劇場で主演を務める堤真一さんが日曜日夜の固定層を惹きつけつつ、山田裕貴さんや有村架純さんといった若手・女性層から圧倒的な支持を集めるキャストを配置したことで、女性層の関心を強く引き付けました。また、ぶつかり合いの多い迫力ある試合シーンや親子の絆を描くドラマティックな展開から目が離せなくなり、高い注目度につながったと考えられます。

REVISIOでは、視聴者がテレビに目線をどれだけ向けたかという視聴データを、毎秒で独自に取得しております。今後も話題になったテレビ番組やCMの分析を公開してまいります。どうぞご期待ください。

■今回分析に利用した指標について注目度説明画像

※注目度とは？

テレビの前にいる人（滞在者）のうち、テレビ画面に視線を向けていた人（注視者）の割合を表します。シーンに注目している度合いがわかります。

■ドラマやバラエティなどテレビ番組を分析したオリジナル記事を公開中「視聴質ブログ」

REVISIOの「視聴質ブログ」では、ドラマやバラエティの注目度ランキングやテレビCMの分析など、様々なコンテンツをご用意しております。ぜひご覧ください。

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■テレビ番組の視聴率・注目度を無料でチェック！「REVISIO One」デモアカウント

REVISIOのテレビ視聴データ分析ツール「REVISIO One」では、過去1週間の関東・関西地域での地上波6局7チャンネルの世帯テレビオン率・注目度を毎日更新中。無料でご覧いただけます。（「REVISIO One」デモアカウントの申請が必要です）。話題の番組の視聴データはこちらからチェックしてみてください！

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＜本件に関する問い合わせ先＞

REVISIO株式会社 広報担当 安武

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【REVISIO株式会社について】

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人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自の注視データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリア2,000世帯・関西エリア600世帯の地上波全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。