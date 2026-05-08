“八丈フルーツレモンの酸味”と“甘みのある天然えび”を楽しむ『天ぷらせんべい れもん塩』が【築地ちとせ】より、期間限定で発売いたしました。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、老舗和菓子屋【築地ちとせ】より『天ぷらせんべい れもん塩』を期間限定で発売したことをお知らせいたします。

厳選した、甘みのある良質な天然えびをふんだんに使用。八丈フルーツレモンを使用し爽やかな酸味が口に広がる一品に仕上げました。口に運ぶ瞬間からレモンの爽やかな香りがふわりと広がり、からりと揚げた香ばしいせんべいの音が心地よく響く一品。甘みのある天然えびとレモンの酸味、じんわり広がる塩気に、もう一枚とつい手を伸ばさずにはいられない美味しさです。

これからの季節にぴったりな、八丈フルーツレモンの爽やかな酸味はいかがでしょうか？この機会に是非、ご賞味くださいませ。

◆商品概要

【商 品 名】 天ぷらせんべい れもん塩

【価 格】 6枚入 810円（税込）

【販 売 店】

羽田空港 東京食賓館Eゲート前 [羽田空港第1ターミナル2F]

羽田空港 フードプラザ [羽田空港第2ターミナル3F]

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

季節限定味の「天ぷらせんべい れもん塩」と共に、定番人気の「天ぷらせんべい」や「泥付きごぼう天せんべい」を楽しめる詰合せもございます。お土産やギフトにオススメです。

【商品名】天ぷら二種詰合せ

【内 容】天ぷらせんべい 8枚

天ぷらせんべい れもん塩 8枚

【価 格】2,322 円（税込）

【商品名】天ぷら三種詰合せ

【内 容】天ぷらせんべい 9枚

天ぷらせんべい れもん塩 9枚

泥付きごぼう天せんべい 4袋

【価 格】3,456円（税込）

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

◆築地ちとせ 定番商品のご紹介

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

・＜期間限定＞ラムネゼリー

夏の風物詩『ラムネ』の味わいを、爽やかな飲むゼリーに仕立てた期間限定の人気商品。中には、まるで瓶入りラムネに浮かぶビー玉のような、真ん丸のラムネボールも入っています。冷蔵庫で冷やしてお召し上がりくださいませ。

4個入 1,728円（税込）

8個入 3,456円（税込）

・＜期間限定＞ちとせのわらび餅せとか

愛媛県産の蜜柑「せとか」を使用した甘酸っぱいピューレを、透明感のある、つるんともちもち食感のわらび餅で包みました。濃厚でジューシーな甘みとコクが楽しめる、暑くなるこれからの季節にぴったりの一品です。

8個入 1,296円（税込）

・天ぷらせんべい

厳選した、甘みのある良質な天然えびをふんだんに使用。「岩津ねぎ」等、こだわり食材でかき揚げを表現いたしました。

サクサクの食感をお楽しみくださいませ。

6枚入 810 円(税込）

12枚入 1,620 円(税込)

・鯛安吉日

縁起の良い鯛の形をした、しっとりフィナンシェ。北海道産小豆を使用した粒あんを練り込み、バターでコクのある上品な甘さに仕上げました。

6個入 1,350円（税込）

12個入 2,700円（税込）

◆ブランド情報

東京の台所、築地。大正元年、食にゆかりの深いこの地で「御菓子司ちとせ」を創業。宮内庁御用達を拝命する等、確かな技で歴史を刻んでまいりました。

築地ちとせのお菓子は日本各地の選りすぐりの食材が集まる築地ならではの新たなお菓子。東京の食文化の粋をお菓子でお楽しみください。

◆店舗情報

・羽田空港 東京食賓館Eゲート前 [羽田空港第1ターミナル2F]

住 所 ：東京都大田区羽田空港3-3-2

羽田空港第1ターミナル2階出発ロビー東京食賓館Eゲート前

・羽田空港 フードプラザ [羽田空港第2ターミナル3F]

住 所 ：東京都大田区羽田空港3-4-2 羽田空港第2ターミナル3階フードプラザ

電話番号：03-5757-0191

◆公式サイト

HP：https://sucreyshopping.jp/tsukijichitose

Instagram:https://www.instagram.com/tsukijichitose_official/

X : https://x.com/tsukijichitose

Facebook : https://en-gb.facebook.com/tsukijichitose/

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by

バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、

レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、

キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、

フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ

シュシュ、ミリ ミリ

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr