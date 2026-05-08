五感で味わうアートイベント『お茶まるけ』6月20・21日開催

koigoromo

静岡発のブランドkoigoromoは、2026年6月20日（土）、21日（日）にお茶の新たな楽しみ方を提案する体験型イベント「お茶まるけ」を開催します。本イベントは、「飲む」だけにとどまらないお茶の魅力を、演劇やパフォーマンス、ワークショップを通じて五感で体感できるアートイベントです。会場はお茶柄の作品や装飾で彩られ、来場者はまるでお茶の世界に入り込んだような空間を楽しめます。演劇公演や高校生によるパフォーマンス、クリエイターとの交流など、多彩なコンテンツを通じて、暮らしにアートとしてのお茶を取り入れる新しい価値を発信します。



【Instagram アカウント＠o_cha.maruke(https://www.instagram.com/o_cha.maruke?igsh=bWFjYjduc3Q0YWth)】

今年のテーマは「旅」！モチーフは「茶箱」 お茶の世界観を体験

イベントチラシ

「お茶まるけ」は、「飲む」だけにとどまらないお茶の魅力を、アートとして体験できるイベントです。

会場はお茶柄の作品や装飾で彩られ、訪れる人が“お茶に包まれる”空間を演出します。メインコンテンツとして、手ぬぐいを起点に物語が広がる演劇公演や、高校生によるお茶柄衣装でパフォーマンスを披露。さらに、クリエイターや生産者と直接交流できるマルシェや、試飲・ワークショップも実施予定です。静岡県島田市金谷地区の方言で「～だらけ（いっぱい）」を意味する「まるけ」の名の通り、会場全体でお茶の魅力に浸ることができる、アットホームで創造性あふれるイベントです。

【開催概要】

イベント名称：お茶まるけVol.6

開催期間 ：2026年6月20日（土）、21日（日） 両日ともに10時から16時

開催場所 ：かなうぇる（住所〒428-0012 静岡県島田市金谷代官町3400番地）

イベント詳細：Instagram アカウント名＠o_cha.maruke(https://www.instagram.com/o_cha.maruke?igsh=bWFjYjduc3Q0YWth)

お茶×演劇とファッションが融合する特別企画

お茶と演劇の融合企画

本イベントの目玉として、お茶をテーマにした表現コンテンツを展開します。6月20日には、koigoromoの手ぬぐいを起点に物語が広がる演劇公演「一枚一絵～お茶柄手ぬぐいが紡ぐ物語～」を上演。アートひかりの演出と融合し、言葉と身体表現によって、お茶の世界観を五感で体験できる舞台です。

ワークショップショーイング

翌21日には、地元高校生が制作したお茶柄の衣装をまとい披露するパフォーマンスを開催。地域の若い感性とお茶文化が交差する新たな表現の場となります。いずれも来場者が「観る・感じる」ことで、お茶の魅力を深く味わえる特別企画です。

初日はお茶の世界観を体感する特別講演 朗読劇『一枚一絵～お茶柄手ぬぐいが紡ぐ物語～』開催！

イベント初日には、「お茶」をテーマにした特別公演を実施します。koigoromoの手ぬぐいを起点とした演劇公演「一枚一絵～お茶柄手ぬぐいが紡ぐ物語～」を上演し、アートひかりの演出と融合した幻想的な舞台をお届けします。言葉と身体表現を通じて、お茶の奥深さや広がりを五感で体験できる内容です。観覧は予約不要のドネーション形式とし、気軽に参加できる開かれた場としています。会場全体の世界観と連動した公演により、来場者は“お茶の中に入り込む”ような没入体験を楽しむことができます。

【朗読劇『一枚一絵～お茶柄手ぬぐいが紡ぐ物語～』】

開催日時：2026年6月20日（土）15時開演

開催場所：かなうぇる けんこうルーム

観覧無料（ドネーション形式）

〈ゲスト〉

演劇団体アートひかり

お茶の発祥の地である伊久美にてお茶の歴史を紡ぐ

演出の仲田恭子と俳優の杉山雅紀を中心に、劇場のほか、元茶工場や神社仏閣、史跡や飲食店などあらゆる場所で、ワークショップや公演活動を続けています。

演劇/舞台芸術の普及と発展を目的とし、演劇を活用した地域活性化を志した活動を行っています。

高校生が魅せるお茶柄新作衣装をまとったワークショップショーイングを開催！

演劇団体アートひかり 俳優 杉山雅紀さん・演出 仲田恭子さん

本イベントでは、地元高校生による「ワークショップショーイング」を開催します。お茶柄をテーマに制作された新作衣装を身にまとい、来場者の前でパフォーマンスを披露します。身体表現や演出を取り入れた“見せる体験”として構成されており、お茶の魅力を視覚的・感覚的に楽しめる内容です。若い感性と地域文化が融合することで、新たなお茶の表現価値を創出します。観覧は無料で、誰でも気軽に楽しめるプログラムとして、会場全体の一体感を高めるコンテンツとなっています。

【ワークショップショーイング】

開催日時：2026年6月21日（日）15時開演

参 加 費：無料

所用時間：30分

限定販売・茶箱と焼き菓子の特別コラボセット

本イベントでは、複数の出品者がコラボレーションした「お茶まるけ限定セット」を数量限定で販売します。

前田工房の茶箱と碧彩のインテリア茶箱を組み合わせた一点ものの茶箱に、つむぎCAFEの焼き菓子や善光園のお茶を詰め合わせた特別仕様です。

テーマは「旅」。海を渡った茶箱に想いを馳せ、お茶の背景にある物語も感じられる内容となっています。

通常価格5,610円のところ、イベント予約限定価格5,000円で提供。

事前予約制とすることで、確実に手に取れる特別な体験価値を提供します。

ここでしか手に入らない、お茶の世界観を持ち帰る一品です。

koigoromoについて

丁寧な暮らしを楽しむ、日々のアート🌿

静岡県・島田で出逢った茶畑に心を動かされ、その感動をデザインに。

日常に溶け込む彩りをお届けします。

🍵お茶柄注染手ぬぐい＆茶Shirts(R)の販売

🌿イベント主催 Instagram @o_cha.maruke(https://www.instagram.com/o_cha.maruke?igsh=bWFjYjduc3Q0YWth)

🧵石徹白たつけ認定講師

【会社概要】

屋号：koigoromo

所在地：〒428-0007 静岡県島田市島５２３の１

代表：渡邉 美和

事業内容：オリジナルお茶柄注染手ぬぐい茶Shirtsの製造販売、洋裁教室

開業：2003年

HP：https://lit.link/koigoromo

オンラインショップ：https://koigoromo.thebase.in/

○経歴○

1998年 文化服装学院アパレルデザイン科卒業

2003年 こひごろも作り手としての活動開始

2005年 SHOP ｋｏｉｇｏｒｏｍｏ（コイゴロモ） オープン