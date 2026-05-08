「最近どう？」のその先へ。新人の本音に寄り添い、並走するための「メンター向け 新卒フォローアップ確認シート」を公開

株式会社マーキュリー・アド

株式会社マーキュリー・アド（本社：大阪市北区、代表取締役：徳山敬祐）は、新卒採用で入社した新入社員を支えるメンター（指導・助言者）向けに、新人の小さなつまずきや本音を可視化し、適切な距離感でサポートするための『メンター向け 新卒フォローアップ確認シート』の公開しました。

▼『メンター向け 新卒フォローアップ確認シート』の詳細・ダウンロードはこちら

https://mercury-ad.design/NwVS1KTa/d4HqCsHt

■ 開発の背景：「何かあったら相談してね」が一番難しいという現実

新卒入社から数ヶ月。現場のメンターが抱える共通の悩みは、「新人の本音が見えない」ことです。

「最近どう？」「順調です！」 このような定型的なやり取りの裏側で、新人は「こんな小さなことを相談してもいいのだろうか」「仕事ができないと思われたくない」という不安を抱え、孤立してしまうケースが少なくありません。

また、メンター側も「踏み込みすぎて嫌がられないか」「でも放っておくわけにはいかない」と、距離感に頭を悩ませています。こうした「見えない壁」を壊し、メンターが「指導者」ではなく「並走者（パートナー）」として新人と向き合うためのきっかけ作りとして、本シートを開発いたしました。

■ 「メンター向け 新卒フォローアップ確認シート」の3つの特徴

本シートは、新人を評価するためのものではなく、「あなたのことを大切に思っている」というメッセージを伝え、安心感を育むためのコミュニケーションツールです。

1. 【コンディション確認】まずは「人」として向き合う

業務の話をあえて後回しにし、「よく眠れているか」「食事はおいしく食べられているか」といった、心身の健康状態にフォーカスします。メンターがまず個人の状態を丸ごと受け止めることで、新人が「ここは本音を話してもいい場所なんだ」と感じられる心理的安全性を構築します。

2. 【学びの定着とハードル】「できない」を「課題」に変える

今、何に一番時間がかかっているのか、どの作業に苦手意識があるのかを整理します。漠然とした「わからない」を具体的な「課題」として特定することで、メンターは的確な技術的サポートが可能になり、新人の自信喪失を未然に防ぎます。

3. 【次へのステップと心理的サポート】「一人じゃない」という安心感

「次はこれをやってみよう」という目標を共有すると同時に、メンターにどのようなサポートをしてほしいかを対話します。メンターが並走者であることを再定義することで、新人の孤独感を和らげ、前向きな意欲を引き出します。

■ メンター自身の負担も軽減

メンターという役割は、新人の感情をダイレクトに受け止めるエネルギーのいる仕事です。本シートを間に置くことで、感情的になりすぎず、フラットな視点で新人と向き合えるようになります。また、日々の変化を書き留めることで、それがそのままメンター自身の指導経験の記録となり、自身の成長実感にもつながります。

■ さいごに（開発担当者より）

新人の成長を支えるプロセスは、同時にメンターであるあなた自身の成長にもつながっています。「上手くやらなきゃ」と気負いすぎず、まずはこのシートを使って、今の新人の気持ちを聞くことから始めてみませんか？ 一歩ずつ歩幅を合わせて進むあなたと新人を、私たちは応援しています。

■ サービス／ダウンロード概要

名称： メンター向け 新卒フォローアップ確認シート

活用シーン： 定期的な1on1面談、週次・月次の振り返り、メンタルヘルスチェック

配布方法： 以下の特設ページよりダウンロードいただけます。

URL： https://mercury-ad.design/NwVS1KTa/d4HqCsHt

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株式会社マーキュリー・アド



お客様をデザインで繋ぐ

ー デザインを通じてお客様の想いを具現化し、魅力的なブランド体験を創造する。ー



マーキュリー・アドは、大阪を拠点とする総合デザイン・コンサルティング企業です。ホテル業界をはじめとする多様なクライアントに対し、グラフィックデザイン、WEB UI/UX、ブランディング、EC支援から最新のARソリューションまで、多角的なビジネス支援を展開しています。

また、HRコンサルティング事業では、企業の持続的成長を「人」の側面から支援。採用ブランディングを軸とした人材確保から、組織のエンゲージメントを高めるインナーブランディング、教育研修、人事評価制度の構築まで、クリエイティブと戦略を融合させた独自のHRソリューションを提供しています。

【会社概要】

所在地：大阪市北区大淀中4-6-8

設立：1969年

代表者：代表取締役 徳山 敬祐

事業内容

クリエイティブ事業部：広告宣伝・販促企画、グラフィック・WEBデザイン、ブランディング、

AR・ デジタルコンテンツ制作

HRコンサルティング事業部：採用ブランディング、人事制度設計、組織開発・教育研修、

採用広報支援

電話番号：06-6453-6556（代表）

公式サイト：https://mercury-ad.design/