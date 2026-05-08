【大阪高島屋】コブクロ結成25周年を記念して黒田氏の地元・堺に店舗を構える＜九月八日＞が登場！「＜九月八日＞POP UP STORE」

株式会社高島屋

高島屋大阪店では、5月20日(水)～26日(火)期間の7日間に「＜九月八日＞POP UP STORE」を開催いたします。5月13日(水)からの大阪店プロモーション「メンズウィークス」に合わせ、Tシャツをはじめ、バンダナ、マルチケース、キーホルダー、トートバッグ、フライトタグ、店主コブクロ黒田氏の私物のターコイズを使用したピアス（抽選販売）など、一新されたニューモデルを展開いたします。さらに、本イベントのために制作されたオリジナル時計（5色・各100本限り）の受注販売も実施。

さらに、期間中には、店主・コブクロ黒田氏ご本人による来店イベントも予定しており、ファンの皆さまにとって特別なひとときを提供いたします。

尚、当イベントは、昨年2025年に高島屋堺店（2026年1月閉店）で開催し、今回大阪店では初の実施です。

【九月八日とは】

「九月八日」は、コブクロ結成25周年を記念し、堺出身のコブクロ 黒田俊介氏が発起人となってスタートしたプロジェクトです。25年間の応援への感謝と、地元・堺への恩返しの想いを込め、堺東銀座通り商店街に店舗を構え、焼肉サンドを中心に展開しています。店内では、Tシャツやパーカー、トートバッグ、キャップなどのオリジナルグッズも販売。当初は1年限定のプロジェクトとして始動しましたが、多くのファンの来店により商店街に賑わいが生まれたことから、地元の強い要望を受け、現在も継続して営業を行っています。

【イベントオリジナルの時計】

【来店イベント】店主・コブクロ黒田氏

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/10_1_20260415095253/?category=event#contents今回のイベントのために制作された時計（5色・各100本限り）※価格は未定のためイベントにて発表いたします。 ※受注販売となります。

■5月22日(金)～24日(日)各日午後2～5時（ご予約優先）

■ご予約は、5月12日(火)午後5時から大阪高島屋ホームページにて承ります。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/10_1_20260415095253/?category=event#contents会場に展示予定の黒田氏愛用のクラシックバイク

※タイトル・会期・内容等一部変更、または中止となる場合がございます。※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。