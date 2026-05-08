平胴体型にフィット、デザイン性も高い「パフュームブラ」が10周年を迎えリニューアル！5月８日（金）予約開始。リニューアルを記念し予約販売期間中は4,950円（税込）が特別価格の3,500円（税込）に！

イーゲート株式会社

ポジティブな気持ちをもたらすファンデーションで、女性一人ひとりの美しさを引き出す育乳ブラ専門ブランド「glamore（グラモア）」を展開するイーゲート株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役：野坂鐵郎）が、発売10周年を迎える「パフュームブラ」をリニューアル。5月25日（月）に発売を開始します。発売に先立ちアニバーサリーを記念して、予約販売期間（5月8日（金）～25日（月））は特別価格の税込3,500円で販売します。

「glamore（グラモア）」のシグニチャーである「グラモアブラ」のホールド感はキープしつつも、よりデザイン性の高い商品として誕生した「パフュームブラ」は、使用感満足度96％を達成。楽天市場でのレビュー数は1,043件、4.44点（2026年4月時点）と高評価ですが、今回、さらなる高評価を目指してリニューアルをしました。

公式サイトはこちら https://www.glamore.jp/

パフュームブラ人気の秘密１.

ワイヤー円隔が広めだから「乳間が離れている」「平胴体型」の悩みを解決

ワイヤー円隔が広めに設計されている「パフュームブラ」は、乳間が離れている人や平胴体型に悩んでいる人にうってつけ。流れたお肉を集めて、離れた胸を真ん中に寄せながらきれいなバストに整えて、ふっくらとしたデコルテを実現してくれるので、サイドから見たときのボディラインがより美しくなります。

パフュームブラ人気の秘密2.

パフュームブラ/イーゲート株式会社補正ブラに見えないデザイン性

グラモアブラのホールド感はそのままに、よりデザイン性のある商品として誕生した「パフュームブラ」は、きめ細かなレースをたっぷり使用して華やかに仕上げています。レースは、「キスするブラ」と同じ柄なので、「キスするブラ」シリーズのショーツとコーディネイトすることもできます。

パフュームブラ/イーゲート株式会社

10周年のリニューアルで目指したのは

「より長く愛されるブラへ」。

「もっと軽やかに、自分のまま美しく」という、新しいバランス。既存の機能は維持しつつ、ナチュラルトレンドに合わせて、あえてあの艶やかで人気だった光沢素材からパワーネットへ変更しました。年齢を重ねても変わらずご愛用いただけたらという想いが、このリニューアルにはこめられています。

リニューアルポイント1. パワーネット素材に変更で着け心地が軽やかに

リフトパーツとバックパーツを、艶感が特徴的だったデザインから、ナチュラルトレンドに合ったシアーな見た目のパワーネット素材に変更。通気性が向上して、より軽やかな着け心地になりました。

パフュームブラ/イーゲート株式会社リニューアルポイント2. カップの深さ、パッドの形状改良でフィット感UP

カップの被りを深めに改善したことで、より安心感のある着け心地になりました。パッドの形状は、グラモアブラと同じにリニューアル。

パフュームブラ/イーゲート株式会社リニューアル第一弾は定番「ブラック」と「スキン」の2色を展開。

リニューアル第一弾は、定番カラーのブラック、スキンの2色を展開。予約販売期間の5月8日（金）(AM10:00)～5月25日（月）(AM9:59)は、特別価格として税込3,500円での販売となります。

【商品情報】

■パフューム ブラ 価格：4,950円（税込） サイズ：B～C65～75、D～G65～80 カラー：ブラック、スキン（リニューアル第一号として定番2色を展開）

【販売予定】

2026年5月8日（金）予約開始、５月25日（月）発売

glamore(グラモア)について

ブランドコンセプト ～キレイのために、今始めよう。～

ライフステージが進むにつれて変わりゆくからだの変化に寄り添い、ポジティブな気持ちを与えるブランドです。2013年、前身となるショップのネット運営を開始。2015年、社内デザイナーの「出産後のバストに悩んできた自分の経験をもとに、同じ悩みを持つ女性をサポートしたい」との想いから「グラモアブラ」が誕生しました。2018年、2019年には楽天市場にて楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞。2023年より一部店舗販売を開始したほか、下記ECサイトで展開中。2025年5月現在、「グラモアブラ」シリーズは累計販売数139万枚を突破しています。

販売サイト

公式: https://www.glamore.jp/

Amazon: https://www.amazon.co.jp/stores/page/EEF79C8F-EF12-49B5-A207-3077B5AB274A

e-gate shop楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/ftapparel/

e-gate shop Yahoo!店: https://store.shopping.yahoo.co.jp/glamore/

【会社概要】

名称：イーゲート株式会社

創業：1995年3月6日

代表者：代表取締役 野坂 鐵郎

事業内容 : インナーウェアの企画、開発、製造、販売、医療用製品製造、インターネット販売

所在地：本社 〒910-0102福井市川合鷲塚町40-10

東京デザインスタジオ 〒105-0014東京都港区芝2-10-1 芝ブライトビル2F

企業サイト： https://www.e-gate.global/

企業SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/egate.global/

公式サイト: https://www.glamore.jp/

Amazon: https://www.amazon.co.jp/stores/page/EEF79C8F-EF12-49B5-A207-3077B5AB274A

e-gate shop楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/ftapparel/

e-gate shop Yahoo!ショッピング店: https://store.shopping.yahoo.co.jp/glamore/

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