平胴体型にフィット、デザイン性も高い「パフュームブラ」が10周年を迎えリニューアル！5月８日（金）予約開始。リニューアルを記念し予約販売期間中は4,950円（税込）が特別価格の3,500円（税込）に！

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イーゲート株式会社

ポジティブな気持ちをもたらすファンデーションで、女性一人ひとりの美しさを引き出す育乳ブラ専門ブランド「glamore（グラモア）」を展開するイーゲート株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役：野坂鐵郎）が、発売10周年を迎える「パフュームブラ」をリニューアル。5月25日（月）に発売を開始します。発売に先立ちアニバーサリーを記念して、予約販売期間（5月8日（金）～25日（月））は特別価格の税込3,500円で販売します。


「glamore（グラモア）」のシグニチャーである「グラモアブラ」のホールド感はキープしつつも、よりデザイン性の高い商品として誕生した「パフュームブラ」は、使用感満足度96％を達成。楽天市場でのレビュー数は1,043件、4.44点（2026年4月時点）と高評価ですが、今回、さらなる高評価を目指してリニューアルをしました。




公式サイトはこちら　https://www.glamore.jp/




パフュームブラ人気の秘密１.

ワイヤー円隔が広めだから「乳間が離れている」「平胴体型」の悩みを解決

ワイヤー円隔が広めに設計されている「パフュームブラ」は、乳間が離れている人や平胴体型に悩んでいる人にうってつけ。流れたお肉を集めて、離れた胸を真ん中に寄せながらきれいなバストに整えて、ふっくらとしたデコルテを実現してくれるので、サイドから見たときのボディラインがより美しくなります。




パフュームブラ/イーゲート株式会社


パフュームブラ人気の秘密2.　

補正ブラに見えないデザイン性

グラモアブラのホールド感はそのままに、よりデザイン性のある商品として誕生した「パフュームブラ」は、きめ細かなレースをたっぷり使用して華やかに仕上げています。レースは、「キスするブラ」と同じ柄なので、「キスするブラ」シリーズのショーツとコーディネイトすることもできます。




パフュームブラ/イーゲート株式会社


10周年のリニューアルで目指したのは


「より長く愛されるブラへ」。


「もっと軽やかに、自分のまま美しく」という、新しいバランス。既存の機能は維持しつつ、ナチュラルトレンドに合わせて、あえてあの艶やかで人気だった光沢素材からパワーネットへ変更しました。年齢を重ねても変わらずご愛用いただけたらという想いが、このリニューアルにはこめられています。




リニューアルポイント1.　パワーネット素材に変更で着け心地が軽やかに

リフトパーツとバックパーツを、艶感が特徴的だったデザインから、ナチュラルトレンドに合ったシアーな見た目のパワーネット素材に変更。通気性が向上して、より軽やかな着け心地になりました。



パフュームブラ/イーゲート株式会社

リニューアルポイント2.　カップの深さ、パッドの形状改良でフィット感UP

カップの被りを深めに改善したことで、より安心感のある着け心地になりました。パッドの形状は、グラモアブラと同じにリニューアル。




パフュームブラ/イーゲート株式会社


リニューアル第一弾は定番「ブラック」と「スキン」の2色を展開。

リニューアル第一弾は、定番カラーのブラック、スキンの2色を展開。予約販売期間の5月8日（金）(AM10:00)～5月25日（月）(AM9:59)は、特別価格として税込3,500円での販売となります。



【商品情報】


■パフューム ブラ　価格：4,950円（税込）　サイズ：B～C65～75、D～G65～80　カラー：ブラック、スキン（リニューアル第一号として定番2色を展開）


【販売予定】


2026年5月8日（金）予約開始、５月25日（月）発売




glamore(グラモア)について

ブランドコンセプト　～キレイのために、今始めよう。～


ライフステージが進むにつれて変わりゆくからだの変化に寄り添い、ポジティブな気持ちを与えるブランドです。2013年、前身となるショップのネット運営を開始。2015年、社内デザイナーの「出産後のバストに悩んできた自分の経験をもとに、同じ悩みを持つ女性をサポートしたい」との想いから「グラモアブラ」が誕生しました。2018年、2019年には楽天市場にて楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞。2023年より一部店舗販売を開始したほか、下記ECサイトで展開中。2025年5月現在、「グラモアブラ」シリーズは累計販売数139万枚を突破しています。




販売サイト


公式:　　　https://www.glamore.jp/


Amazon:　https://www.amazon.co.jp/stores/page/EEF79C8F-EF12-49B5-A207-3077B5AB274A


e-gate shop楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/ftapparel/


e-gate shop Yahoo!店:　https://store.shopping.yahoo.co.jp/glamore/





【会社概要】

名称：イーゲート株式会社


創業：1995年3月6日


代表者：代表取締役　野坂 鐵郎


事業内容 : インナーウェアの企画、開発、製造、販売、医療用製品製造、インターネット販売


所在地：本社　〒910-0102福井市川合鷲塚町40-10


　　　 東京デザインスタジオ　〒105-0014東京都港区芝2-10-1　芝ブライトビル2F


企業サイト： https://www.e-gate.global/


企業SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/egate.global/


公式サイト:　https://www.glamore.jp/


Amazon:　 https://www.amazon.co.jp/stores/page/EEF79C8F-EF12-49B5-A207-3077B5AB274A


e-gate shop楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/ftapparel/


e-gate shop Yahoo!ショッピング店:　https://store.shopping.yahoo.co.jp/glamore/


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