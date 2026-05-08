『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、「優木せつ菜」をソロ曲「CHASE！」の衣装にてフィギュア化。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「プラム」より、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 優木せつ菜 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「B2タペストリー」付きで、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 優木せつ菜 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201791&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 優木せつ菜 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：25,300円(税込)

□発売日：2026年7月予定

□ブランド：プラム

【スケール】1/7

【サイズ】全高約230mm

【素材】PVC

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

≪あみあみ限定特典≫

・B2タペストリー

≪あみあみ限定特典≫B2タペストリー

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、「大好き」に真っ直ぐな本気系スクールアイドル「優木せつ菜」をソロ曲「CHASE！」の衣装にてフィギュア化しました♪

真紅と紺を基調とした衣装はシックな色合いで纏められ、豪華なフリルや装飾の造型でスクールアイドルらしさが詰まった仕上がりとなっています♪

せつ菜ちゃんのアツい想いがギュッと凝縮されたフィギュアを、あなたのお手元でご堪能ください！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 優木せつ菜 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201791&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

【店舗情報】

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