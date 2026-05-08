『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、「優木せつ菜」をソロ曲「CHASE！」の衣装にてフィギュア化。

写真拡大 (全18枚)

大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「プラム」より、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 優木せつ菜 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「B2タペストリー」付きで、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 優木せつ菜 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201791&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 優木せつ菜 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：25,300円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：プラム


【スケール】1/7


【サイズ】全高約230mm


【素材】PVC



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


≪あみあみ限定特典≫


・B2タペストリー



≪あみあみ限定特典≫B2タペストリー
























『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、「大好き」に真っ直ぐな本気系スクールアイドル「優木せつ菜」をソロ曲「CHASE！」の衣装にてフィギュア化しました♪



真紅と紺を基調とした衣装はシックな色合いで纏められ、豪華なフリルや装飾の造型でスクールアイドルらしさが詰まった仕上がりとなっています♪


せつ菜ちゃんのアツい想いがギュッと凝縮されたフィギュアを、あなたのお手元でご堪能ください！



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 優木せつ菜 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201791&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)