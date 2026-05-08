『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、「優木せつ菜」をソロ曲「CHASE！」の衣装にてフィギュア化。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「プラム」より、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 優木せつ菜 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「B2タペストリー」付きで、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 優木せつ菜 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201791&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 優木せつ菜 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：25,300円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：プラム
【スケール】1/7
【サイズ】全高約230mm
【素材】PVC
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
≪あみあみ限定特典≫
・B2タペストリー
≪あみあみ限定特典≫B2タペストリー
『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、「大好き」に真っ直ぐな本気系スクールアイドル「優木せつ菜」をソロ曲「CHASE！」の衣装にてフィギュア化しました♪
真紅と紺を基調とした衣装はシックな色合いで纏められ、豪華なフリルや装飾の造型でスクールアイドルらしさが詰まった仕上がりとなっています♪
せつ菜ちゃんのアツい想いがギュッと凝縮されたフィギュアを、あなたのお手元でご堪能ください！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 優木せつ菜 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201791&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
【店舗情報】
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