【茅ヶ崎初上陸】渋谷で行列の「星星倶楽部」ブランド、本格薬膳麻辣湯専門店が5月15日グランドオープン

株式会社三匠

神奈川県茅ヶ崎市に、本場四川のスパイスと現代的な利便性を融合させた四川麻辣湯（マーラータン）専門店「茅ヶ崎 星星倶楽部（ちがさき しんしんくらぶ）」が、2026年5月15日（金）にオープンいたします。

渋谷センター街で「日本人でも入りやすいガチ中華」としてリピーターを増やしている「渋谷星星倶楽部」の待望の展開となります。場所は、2025年に閉店した人気店「家系ヌードルワークス」の跡地。ラーメン激戦区の茅ヶ崎に、新たな刺激をお届けします。

■「茅ヶ崎 星星倶楽部」の特徴

1. 60種類以上の豊富なトッピングと希少具材

新鮮な野菜はもちろん、本場で人気の「魚包蛋（魚卵団子）」や「鴨の血（ヤーシュエ）」、「油条（揚げパン）」など、60種類以上の具材をラインナップ。自分好みにカスタマイズできる楽しさを提供します。

2. 6種のスープ × 5種の麺で無限の組み合わせ

スープは白湯（辛くない）から激辛まで6段階。麺も定番の「板春雨」のほか、ヘルシーな「とうもろこし麺」や「ビーフン」など5種類から選択可能。ダイエット中の方から、本格的な刺激を求める激辛ファンまで満足いただけます。

3. 初めてでも安心！革新的なモバイルオーダーシステム

麻辣湯店で一般的な「セルフで具材を取るスタイル」ではなく、席に座ったままスマホで注文できるモバイルオーダーを採用。具材の写真を見ながらじっくり選べるため、初めての方やおひとり様でも迷うことなく、自分だけの一杯をオーダーいただけます。

■店舗の内装・雰囲気

天井のカラフルな提灯やネオンサインなど、本場中国の活気を感じさせるエネルギッシュな空間を再現。カウンター席も完備しており、女性一人でも、ランチでもディナーでも気軽に立ち寄れる“街の新しい食文化の拠点”を目指します。

【メニュー】

お野菜たっぷり！美容セット

女性に一番人気のヘルシー構成 1380円（税込）

人気セット

様々なジャンルから人気食材を集めました！

ボリューム満点 1380円（税込）

サイドメニュー： 拘りの味付けの「ルーローハン」、辛さを癒やす「クリームソーダ」や、本格派の「青島ビール」も完備。

■オープニングレセプションを開催します■

日時：2026年5月12日～14日 11:30～19:00

場所：四川麻辣湯 茅ヶ崎星星倶楽部

料金：メディア、インフルエンサーの方については事前予約頂ければ1名につき2,000円分まで無償で提供致します。

申込方法：下記の本件の問い合わせ先に、メールもしくはショートメールにて、ご連絡お願い致します。（１.メディア名もしくはアカウント名２.来店人数３.予定来店日時を必ず記載下さい）



※一般の方も通常価格でお食事頂けます

【店舗概要】

店名： 四川麻辣湯 茅ヶ崎星星倶楽部（シセンマーラタン チガサキシンシンクラブ）

オープン日： 2026年5月15日（金）

所在地： 神奈川県茅ヶ崎市新栄町1-13トレゾアノール1階（旧 家系ヌードルワークス 跡地）

アクセス： JR茅ヶ崎駅北口より徒歩約3分

営業時間：11:30～21:00

定休日：年末年始（SNSで告知）

公式Instagram： https://www.instagram.com/chigasaki_xingxing_club

【運営企業情報】

会社名： 株式会社三匠

所在地：東京都豊島区西池袋１丁目３８－２

代表者：代表取締役 呉 美麗

事業内容：麻辣湯専門店の運営、FC本部運営、加盟店サポート、飲食店コンサルティング

ブランド名：四川麻辣湯 星星倶楽部

URL：https://www.shisenmaratan.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名： 株式会社三匠

担当者：マネージャー 左座（ぞうざ）

MAIL：shinshinculb@gmail.com

電話番号：080-9671-5476