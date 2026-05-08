横浜市内初！ペット同室避難場所設置決定！

横浜市

横浜市では、地震防災戦略に基づき、災害時にペット連れの方も安心して避難できる体制づくりを進めています。特に、ペットが高齢である、または病気を抱えているなど特別な事情があり、ペットと一緒に過ごすことが必要な方を対象とした「同室避難場所（※）」の整備に取り組んでいます。

このたび、横浜市と学校法人立志舎 は「災害時における愛玩動物及び飼い主の支援活動に関する協定」を締結し、学校法人立志舎が運営する横浜動物専門学校（神奈川区）に、市内で初となる同室避難場所を設置することで合意しました。あわせて、本市では、横浜市動物愛護センター（神奈川区）内にも同室避難場所を設置することを決定しました。

ついては、令和８年度中に、同室避難場所の開設に必要な資機材を整備するとともに、利用手続、飼育ルール等の詳細を両者で協議したうえで、早期に発災時の受入体制を構築します。

（※）同室避難場所とは、「拠点等の避難場所において、屋内の部屋等、もしくは屋外にテント等を設け、避難場所において飼い主とペットが共に過ごすこと」と本市で定義しています。

施設見学会にて取材をお受けします

協定締結式

報道機関の方向けに施設見学会を開催します。

見学会では、同室避難場所として使用するスペースで設置イメージをご覧いただくとともに、本市の同室避難場所設置の考え方等についてご説明いたします。

横浜動物専門学校

日 時：令和８年５月14日（木）14時～15時30分

場 所：神奈川区台町9-12 ※駐車場なし

担当者：今嶋

横浜動物専門学校外観横浜市動物愛護センター

日 時：令和８年５月21日（木）13時～15時

場 所：神奈川区菅田町75-4 ※駐車場あり

担当者：関根

横浜市動物愛護センター外観取材申込

取材を希望される場合は、開催日の2営業日前17時までに下記までメールでご連絡ください。

【連絡先】ir-douai@city.yokohama.lg.jp

※見学を希望する施設名（両施設見学も可）、社名、担当者名、連絡先をお伝えください。