音楽を聴きながら鹿児島の「食」と「焼酎」を楽しむ2日間『鹿児島焼酎＆ミュージックフェスin渋谷』

鹿児島市鹿児島焼酎＆ミュージックフェス実行委員会

渋谷道玄坂商店街振興組合／渋谷・鹿児島おはら祭実行委員会／一般財団法人渋谷区観光協会／鹿児島県酒造組合

今年も2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、『鹿児島焼酎＆ミュージックフェスin渋谷』が開催されます。開催中、5月16日（土）15時30分からのトークイベントでは、鹿児島県出身で声優の赤崎千夏さんをゲストとしてお迎えし、鹿児島の魅力を語っていただきます。

会場では渋谷と鹿児島にゆかりのあるアーティストをはじめとするミニライブを2日間開催、

25蔵50種類もの鹿児島焼酎が３杯500円で試飲でき、気に入った焼酎は1杯500円で味わうことができます。鹿児島らしいおつまみや、特産品販売、焼酎ボトル販売、ふるさと納税の紹介コーナーなど盛りだくさんの内容となっています。

開催概要

■イベント名：『鹿児島焼酎＆ミュージックフェスin渋谷』

■開催期間：

2026年5月16日（土） 12:00～19:00

2026年5月17日（日） 11:00～18:00

※5月16日（土）15:30～16:00 トークイベント開催

■開催場所： 東京都渋谷区道玄坂２丁目２９－５

渋谷プライム５F グレイドパーク渋谷

■主催：鹿児島焼酎＆ミュージックフェス実行委員会

（渋谷道玄坂商店街振興組合／渋谷・鹿児島おはら祭実行委員会／一般財団法人渋谷区観光協会／鹿児島県酒造組合）

■実施内容：

１.渋谷・鹿児島ゆかりのアーティストをはじめとした音楽ステージ

２.鹿児島焼酎の試飲・杯売り・ボトル販売コーナー

３.鹿児島特産品販売

４.渋谷区・鹿児島市ふるさと納税紹介

■公式SNS：【X（旧Twitter）】＠shochu_musicfes／【Instagram】kagoshimashochu_music

トークイベント

■日時：2026年5月16日（土）15:30～16:00

■会場：渋谷プライム５F グレイドパーク渋谷

イベント開催中のトークイベントでは、鹿児島県出身の赤崎千夏さんをゲストとしてお迎えし、下鶴隆央鹿児島市長と、鹿児島の魅力を語っていただきます。

焼酎＆おつまみラインナップ／特産品販売コーナー／ふるさと納税紹介コーナー

赤崎千夏

焼酎王国といわれる鹿児島県には110の蔵元があります。今年は25の蔵元（50銘柄）が自慢の逸品をご用意し参加いたします。お好みの1本をお探しいただける試飲コーナー、気に入った焼酎をソーダ割りや水割り、ロックなどで楽しめる杯売り、さらにボトル販売コーナーをご用意しています。蔵元の方のお話を聞きながら飲み比べてみてください。

【参加蔵／銘柄】1杯500円（ボトル販売コーナーもございます）

・本坊酒造(株)／「あらわざ桜島」「復刻 手造りおはら」

・さつま無双（株）／「烏天狗しゅわしゅわ」「乙女桜」

・三和酒造(株)／「三和鶴（白）」「Brava！アマローネ樽熟成梅酒」

・出水酒造(株)／「出水に舞姫」「赤鶴」

・岩川醸造(株)／「おやっとさあ」「HAZUMI」

・大石酒造(株)／「一遊一予（ロ）」「Hi-Five」

・大口酒造(株)／「伊佐小町」「Isanishiki Bloom」

・オガタマ酒造(株)／「鉄幹」「鉄馬」

・小正醸造(株)／「小鶴theBanana」「小鶴theMuscat」

・薩摩酒造(株)／「彩響」「枕崎」

・（有）佐多宗二商店／「刀 兼光」「開聞岳」

・白金酒造(株)／「やまと日和」「白金香酔」

・大海酒造(株)／「アップルランス」「茶房大海庵」

・田崎酒造(株)／「ICHIYON イチヨン」「炭火焼いも焼酎 鬼火」

・田苑酒造(株)／「ENVELHECIDA」「SUN SUN HOP」

・西酒造(株)／「宝山モヒート」「宝山焙煎コーヒー」

・濱田酒造(株)／「だいやめ～DAIYAME～」「海童焼き芋」

・萬世酒造(株)／「麦灯」「蔵多山」

・山元酒造(株)／「BEYOND GODAI」「さつま五代 お湯が先」

・若潮酒造(株)／「GLOW EP05」「跳ねる一日」

・(株) 奄美大島にしかわ酒造／「ざわわ 世界自然遺産記念ラベル 」「あじゃ」

・奄美酒類(株)／「黒奄美」「ブラック奄美」

・喜界島酒造(株)／「喜界島」「島凪」

・町田酒造(株)／「黒の曙 黒麹仕込」「長期貯蔵 奄美の杜」

・弥生焼酎醸造所／「まんこい」「弥生 多良間島」

【おつまみ】

・さつま揚げ ・黒毛和牛のしぐれ煮 ・黒毛和牛の肉味噌ピーマン

・黒豚チャーシュー ・カツオのタタキ ・漬物盛り合わせ

【特産品販売コーナー】

鹿児島市には、黒豚・黒牛をはじめ、カンパチやブリ、桜島小みかんや桜島大根など、

代表的な特産物がたくさんあります。

これら特産物をふんだんに使用し、食材の味を引き立たせるドレッシングや調味料、

お菓子を各種ご用意します！

ご自宅でかごしまの味を楽しめる商品をぜひお試しください。

【ふるさと納税紹介コーナー】

返礼品一番人気！そばつゆで食べる「黒豚しゃぶしゃぶ」、

日本一の鹿児島県産黒毛和牛「赤身定期便」、

鹿児島を代表するさつまいも勢揃いの「焼き芋」、

鹿児島のひんやり銘菓「しろくま」など、

ふるさと納税ユーザー絶賛のバリエーション豊富なふるさと納税の返礼品をご紹介します。

ステージスケジュール／出演者紹介

焼酎片手に音楽ステージ・トークイベントをお楽しみいただけます。

※入場無料

※ステージ出演者、出演日時は予告なく変更になる場合があります。

◆5月16日（土） 総合MC：浜崎美保

12：30～ ポニーテールリボンズ

15：30～ 赤崎千夏×下鶴隆央鹿児島市長

16：30～ 【eN】

18：00～ アンジェとエルフ

◆5月17日（日） 総合MC：浜崎美保

12：00～ JAKUZURE

15：30～ 新穂姉妹

16：30～ 川中美幸

■ 5月16日（土）

◆ポニーテールリボンズ

音楽シーンの異端児！沖縄のKING OF POPS ポニーテールリボンズ！2004年結成、20年以上の安心と安全の実績。あなたとあなたの周りの笑顔をポニーテールのようにリボンで束ねます。

◆赤崎千夏（あかさき ちなつ）

鹿児島県南九州市出身の人気声優。『中二病でも恋がしたい！』や『呪術廻戦』など話題作で活躍し、明るく親しみやすい演技で多くの作品に彩りを添えています。

◆【eN】

アイドルグループ【eN】は、「人生を豊かに！」をテーマに、笑顔と縁を届ける6人組ユニット。

メンバーは結城萌、結城咲、結城美緒、結城陽菜、結城茉莉、結城凛の6人で、ライブや楽曲を通じて、誰かの日常に小さな奇跡をプレゼントします。

◆アンジェとエルフ

心地よいギターを奏で歌う「綾華」とパワフルな歌声と笑顔で魅了する「三浦怜華」の姉妹ユニット。

2人のハーモニーで音楽をお届けします。

ポニーテールリボンズ赤崎千夏【eN】アンジェとエルフ

■ 5月17日（日）

◆JAKUZURE

JAKUZURE（蛇崩）は、黒澤怜慈、平井佑人、金栗歩、大谷内凛平の4人からなるオルタナティブロックバンド。モデルとしても活動するメンバーが生み出す洗練された存在感と、疾走感あふれるサウンドが魅力です。2026年4月リリースの1st Album『NOSTALGIA』でも、その世界観を鮮やかに描き出しています。

◆新穂姉妹

鹿児島県出身の実の姉妹、新穂貴城と新穂純麗によるセルフプロデュースユニットです。2026年1月7日にデビューし、「変幻自在な二つの翼」をキャッチコピーに活動しています。姉の貴城はアイドル歴15年、妹の純麗は12年のキャリアを持ち、共に豊富な経験を活かした高いパフォーマンス力が魅力です。

◆川中美幸

大阪府出身 。1977年に「あなたに命がけ」で川中美幸としてデビュー。

「ふたり酒」や「二輪草」でミリオンセラーを記録 。紅白歌合戦のトリや日本レコード大賞最優秀歌唱賞など、輝かしい実績を持つ演歌界の至宝です 。

最新曲「暖流桜」は、鹿児島県を中心に咲く早咲きの八重桜がテーマで、同県出身の京えりこ氏が作詞を担当 。

この縁深い楽曲を携え、温かな歌声で今年のイベントを彩っていただきます。

JAKUZURE新穂姉妹川中美幸総合MC：浜崎美保