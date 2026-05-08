【工務店DXの罠】高機能ITツールの約4割は放置・解約。定着の鍵は「ExcelのUI継承」と「サポート」にあり

エニワン株式会社

深刻な人手不足や業務属人化を背景に、建設・建築・リフォーム業界ではDX推進が急務とされています。そこで、建設会社・工務店・リフォーム店向け基幹システム「AnyONE（エニワン）」を提供するエニワン株式会社では、建設・建築・リフォーム業でITツール（業務システムなど）の導入経験がある方を対象に「利用実態と定着に関する調査」を実施しました。

その結果、現場担当者が使いこなせないシステムへの投資が経営の足を引っ張る「DXのサンクコスト（埋没費用）問題」が浮き彫りに。また、現場が求めるDXの最適解は「脱Excel」ではなく、慣れ親しんだ既存システムの操作性を維持しつつ、クラウド型のように即時性を高めるITツールであることが分かりました。

調査結果から、現場のリアルな声から「定着するDX」と「放置・解約されるDX」の分かれ道がどこにあるのかを読み解きます。

この記事の概要

調査結果サマリー

- 建設・建築・リフォーム業界の現場において、高機能なITツールの約4割が現場に定着せず放置・解約されており、「導入すれば成果が出る」という前提の見直しが求められる- 定着しない主因は「使いこなせない（28.6％）」と「サポート不足（27.7％）」であり、ツールの操作性の良さと運用支援が成否を左右するといえる- 9割以上がDX疲労を実感しており、その主因は「入力項目の多さ（52.6％）」「操作の複雑さ（48.8％）」などの作業負荷の増加に集中- 78.6％が「Excelのような操作感のままクラウド化できるシステムであれば定着が早まる」と回答しており、現場では機能の多さより操作性が重視されている

調査概要

調査名称：お仕事に関するアンケート

調査期間：2026年2月26日～2026年2月27日

調査対象：建設・建築・リフォーム業で、過去にITツールを導入したことがある方

サンプル数：300名

調査方法：インターネットアンケート調査（Freeasy）

※グラフの数値は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

＜調査結果の引用・転載時のお願い＞

本記事の調査結果や画像を引用する場合は、「エニワン株式会社」の名前を明記のうえ、引用元として以下のリンク設置をお願いいたします。

https://www.any-one.jp/shigoto/62639/

導入したITツールの約4割が無駄に!?高機能システムが放置・解約される実態

まず、建設会社・工務店・リフォーム店などにおけるITツール導入の現状と課題を明らかにするため、以下のアンケートを実施しました。

全体の4割近くが高機能な業務システムを導入しても活用できていない

Q.過去にあなたの会社で導入した「ITツール（高機能な業務システムなど）」の現在の利用状況として最も当てはまるものをお選びください。

各企業における、高機能な業務システムなどのITツールの利用状況について尋ねたところ、導入後「社内に定着し、現在も全社的に活用している」と回答したのは62.7％でした。その一方で「一部の機能しか使われておらず、放置状態になっているものがある（27.7％）」「現場で使われず、すでに解約・利用停止した（9.7％）」と回答したユーザーを合わせると、全体の37.4％に上ります。何らかの理由で、高機能なITツールの定着が進んでいない実態が浮き彫りになりました。

ITツールが現場に定着しない理由とは

これは、単なるツール選定の失敗にとどまらず「ITを導入すれば業務が改善する」という前提そのものに見直しが必要であることを示唆しています。

どれほど多機能・高性能なツールでも、現場が使いこなせないようでは、必ずしも価値になるとは限りません。特に、建設会社・工務店・リフォーム店などのように、現場作業・事務作業・顧客対応が絡み合う業態では、ITの導入がかえって業務の分断を生むリスクも懸念されます。

定着失敗の2大要因は「現場のリテラシー不足」と「不十分なサポート」

Q.そのツールが社内や現場で定着しなかった最大の要因はなんですか？

現場での活用が進まなかった理由を探るため、さらに上記のアンケートを実施したところ、最も多い回答は「現場の社員や職人が使いこなせなかった（28.6％）」でした。それとほぼ同水準で「サポート体制が不十分だった（27.7％）」という回答もあります。そのほか「費用対効果が合わなかった（23.2％）」「システムが自社の業務フローに合わなかった（19.6％）」という声もありました。

どれほど優れたITでも、操作が複雑だと、現場にスムーズに定着するのは難しいでしょう。高齢化・属人化が進む現場ではなおさらです。同時に、現場のITリテラシーのレベルに対し、不足を補うサポートが十分でない点も、導入後の定着を妨げていることが分かります。つまり、ITの操作性と、導入後のサポート体制が、DXの成否を分けるといえるでしょう。

現場の9割超が「DX疲労」を実感。高機能の押し付けが負担に

今回のアンケートの結果は、学習コストの高いITツールによるDXが現場の反発を招き、逆効果になってしまう可能性を示唆しています。

新規導入ITツールにDX疲労を感じている社員は92.7％

Q.会社が新しく導入したITツールに対して、あなた自身や現場の担当者が「使い方が複雑で、逆に手間やストレスが増えた（DX疲労）」と感じることはありますか？

新たに導入したITツールに対して「DX疲労」を感じた経験の有無を尋ねたところ「全くない」と回答したのは全体のわずか7.3％です。「頻繁にある（25.3％）」「たまにある（45.7％）」「あまりない（21.7％）」といった回答から、程度の差はあれど、全体の92.7％が新規導入のITツールで手間やストレスが増えたと感じていることが分かります。

つまり、高機能ツールの導入によるDXは、場合によっては現場への押し付けとなることもあるのです。特に、人手不足の現場では、通常業務の合間に新しいツールの操作を覚える必要があることも多く、これでは、効率化のためのツールが新たな負担になりやすいという実態があります。

本来、DXは業務負担を軽減するための取り組みです。しかし、ITツールの選定や導入プロセス次第では、現場のDX疲労を加速させてしまう構造が浮き彫りになりました。

DX疲労の要因は現場の実態を無視した「作業の煩雑化」

Q.新しいシステムに対して、不満やストレスを感じる理由として当てはまるものをすべてお選びください。

新たに導入したITツールで手間やストレスが増える具体的な理由を尋ねたところ、上位2位の回答は「入力項目が多すぎる（52.6％）」「操作が複雑で覚える時間がない（48.8％）」でした。同じく「マニュアルを読まないと使えない（41.8％）」という声も目立ちます。「結局メモして帰社後にExcelに打ち直す二度手間が発生している（14.1％）」ことに不満やストレスを感じている方もいるようです。

本アンケートの結果から、現場では「機能の多さ」よりも「操作のシンプルさ」が求められていることが分かります。また、初見では感覚的に操作できない設計が、現場での活用の妨げになっていることも伺えます。

忙しく人手不足も進む現場で、新たな作業や覚えること、二度手間になるようなことをむやみに増やすのは、DXではなく、ただの「押し付け」や「机上の空論」になりかねません。

DXによる効率化や生産性向上、負担軽減を実現するには、いかにしてこうした煩雑かつ複雑な作業を減らすかが課題になるといえます。

現場が求めるDXの最適解は「脱Excel」ではなく「既存システムのUI継承」

Q.もし今後、次期のITツールを選定するとしたら、以下のどちらのポイントをより重視すべきだと思いますか？

現場が次に導入するITツールに求めるものについて「機能の高さ」と「操作のしやすさ」のどちらを重視するか尋ねたところ、現場の半数近くが重視しているポイントは「直感的な操作性や学習コストの低さ（44.7％）」でした。「機能の豊富さや網羅性（39.7％）」も重要ではあるものの、そもそも操作しにくい・できないシステムは定着しにくいことが伺えます。

これは裏を返せば、DXの成功の前提条件が「操作のしやすさ」であることを意味します。どれほど多機能・高性能になるとしても、現場は使い慣れたシステムから大きく変わってしまうことを望んでいないのです。

現場が使えないツールに投資しても、そのコストを成果として回収できません。その結果、導入したツールは、業務改善の見込みもなく、投じたコストも取り戻せない「サンクコスト（埋没費用）」となり、現場や経営の足を引っ張る要因になってしまうのです。

ExcelライクなUIが“現場定着”の鍵になる理由

Q.「入力インターフェースは今まで使っていたExcelのような操作感のまま、裏側でデータをクラウド一括管理できるシステム」であれば、現場への定着は早まると思いますか？

続いて、現場では具体的にどのようなITツールが求められているのかを知るため「入力インターフェースは今まで使っていたExcelのような操作感のまま、裏側でデータをクラウド一元管理できるシステムであれば、現場への定着が早まると思うか」についてアンケートを取りました。

その結果「非常にそう思う」「ややそう思う」を合わせると、全体の78.6％が「現場への定着が早まると思う」旨に同意。慣れ親しんだ操作性を維持しながら、クラウドによる情報共有や即時性を実現できるITツールこそ、現場に寄り添い、定着を促すDXの最適解だといえます。

既存の業務フローや操作感を大きく変えずに新システムへ移行できれば、導入初期にありがちな現場の負担増が防げます。スムーズな定着を促すだけではなく、投資対効果の向上と、教育コストの削減にもつながるでしょう。

工務店DXは“現場に定着すること”が重要

現代の建設会社・工務店・リフォーム店などで業務効率化や生産性向上を目指すには、DXが不可欠です。しかし今回のアンケートから、脱Excelを前提とした高機能システムの導入が、かえって現場負担を増やす一因になっている実態が分かりました。

建設・建築・リフォーム業DXで重要なのは、「どのツールを導入するか」ではなく、「現場が無理なく使い続けられるか」という視点です。

その解決策として注目されるのが、既存システムのUI（操作画面）の継承です。特に、Excelライクな操作性を維持したクラウド型システムは、学習コストや現場負担を抑えながら、DXと現場定着の両立を実現する現実的な選択肢だといえるでしょう。

DX定着には「導入後のサポート体制」も重要

今回のアンケートでは、「サポート体制が不十分だったこと」を、ITツールが定着しなかった理由として挙げる声も多く見られました。

建設・建築・リフォーム業では、現場・事務・営業など複数の業務が関わるため、単にシステムを導入するだけでは、スムーズな定着につながらないケースもあります。

そのため、初期設定やデータ移行、講習などを含め、現場の運用に合わせて継続的に支援できるサポート体制が、DX成功の重要なポイントになるといえるでしょう。

「AnyONE（エニワン）」はExcelライクな操作性と手厚い支援でDX定着をサポート

今回の調査から、建設・建築・リフォーム業DXでは、単なる高機能化ではなく「現場が無理なく使い続けられるか」が重要であることが分かりました。

こうした課題の解決策として注目されるのが、既存システムのUI（操作画面）を継承したクラウド型システムです。特に、Excelライクな操作性を維持することで、学習コストや現場負担を抑えながら、スムーズな定着を促進できます。

建設会社・工務店・リフォーム店向け管理システム「AnyONE（エニワン）」は、Excelライクな操作性と、業界特化の手厚い導入支援が特長です。初期設定やデータ移行、講習なども専任スタッフがサポートし、現場へのスムーズな定着を支援します。



AnyONEの機能や導入支援について詳しく知りたい方は、ぜひ資料をご覧ください。

AnyONEの資料3点セットはこちら :https://www.any-one.jp/contact/?subject=10

エニワン株式会社の会社概要

会社名: エニワン株式会社

代表者: 代表取締役 中澤 秀紀

所在地：〒550-0001 大阪市西区土佐堀1丁目4-11 金鳥土佐堀ビル6階

アクセス：大阪メトロ 四つ橋線「肥後橋駅」より徒歩約6分

TEL：06-6265-2311 ／ FAX：06-6265-2322

事業内容: 工務店・住宅会社向け管理システム「AnyONE」の開発・販売・運営

サービスサイト: https://www.any-one.jp/