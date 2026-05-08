みぞぐちクリニック院長・溝口徹、ベトナム国際学術フォーラムに招聘日本発オーソモレキュラー栄養療法の知見を発信、学術貢献表彰を受領

医療法人回生會みぞぐちクリニック写真A （左より 琴演奏家・高谷秀司氏、みぞぐちクリニック院長・溝口徹氏、JAMWEI創立者/医師・吉野正義氏）

東京・八重洲日本橋にてオーソモレキュラー栄養療法による栄養医療を実践する「みぞぐちクリニック」（所在地：東京都中央区、院長：溝口 徹）は、2026年3月20日、ベトナム・カントー市にて開催された「第12回 科学フォーラム（The 12th Science Forum）」および「第4回 メコン皮膚科学出版（The 4th Mekong Dermatology Publication）」に招聘され、登壇いたしました。

本フォーラムにて溝口院長は『鉄代謝と皮膚の関係』に関する講演を行い、その学術的貢献が評価され、クーロン大学（Cuu Long University）およびFOB国際美容皮膚科学（FICI）より、講演認定および学術貢献表彰を受けました。

今回の登壇は、栄養医療分野における日本発の知見が国際的に共有・評価されるとともに、日越連携の可能性を示す機会ともなりました。臨床に根差した実践知を国際舞台で共有した点に、本講演の意義があります。

写真B写真C写真D

■ 科学的根拠に基づく日本発栄養医療の知見を国際発信

溝口院長は、日本におけるオーソモレキュラー栄養療法を牽引してきた臨床医として、長年数多くの臨床経験を積み重ねてきました。今回のフォーラムでは、『Advances in Body Care - Health - Beauty - 2026（内側からの健康が美をつくるアプローチ）』と題し、最新の学術知見に基づいた「内側からの健康管理」の重要性を説きました 。

本講演では、予防・美容・慢性症状改善を横断する統合的視点から、日本発栄養医療のアプローチが紹介されました。

【発表の要点：鉄代謝と皮膚の密接な関係】

貧血以前の「組織鉄欠乏」への警鐘：

ヘモグロビン値が正常範囲内であっても、貯蔵鉄の減少（フェリチン低下）の段階で、コラーゲン合成障害やエネルギー産生低下が起こり、皮膚トラブルが始まっている事実を指摘しました。

鉄含有酵素の重要性：

鉄は、活性酸素を処理するカタラーゼや、コラーゲンを形成する酵素（プロリルヒドロキシラーゼ等）の働きに不可欠であり、鉄不足が光老化や皮膚障害を加速させるメカニズムを解説しました 。

乳児アトピーへのアプローチ：

母乳栄養下の乳児症例に対し、母体への栄養介入を行うことで、授乳を介して乳児の皮膚症状を劇的に改善させた症例を発表。血液検査を栄養学的視点で読み直すメソッドは、各国の専門医から高い関心を集めました 。

画像1 母親症例における検査結果の推移

初診時に認められた皮膚炎症およびタンパク質代謝低下、ビタミンB群・亜鉛不足などの背景因子は、18か月後に総合的な改善を示した。

■ 医療と文化をつなぐ日越国際交流プロジェクトとしての展開

本取り組みは、琴演奏家であり日越文化交流を推進する高谷秀司氏との連携により実現した、医療と文化を融合した国際交流プロジェクトの一環として行われました。高谷氏が推進する「日本文化の国際展開」と、溝口院長が掲げる「日本発の先進的栄養療法」が共鳴し、医療と芸術という枠を超えた形での国際貢献が実現しました。

高谷氏の活動にも通ずる、「本物の日本の価値を世界に届ける」という理念が、今回のクーロン大学での公式認定と学術的評価へとつながりました。

高谷氏は、みぞぐちクリニック顧問として、医療と芸術を横断する活動を展開し、オーソモレキュラー栄養医学の理念を背景に、全国約7,000の医療機関への音楽提供を行っている。

本取り組みは、医療・教育・文化を横断した新たな国際連携モデルとしての可能性を示すものでもあります。

■ 溝口院長のコメント

「東京の玄関口である八重洲・日本橋から、日本の栄養療法の可能性を世界へ示せたことを誇りに思います。血液検査の数値を栄養学的に読み直すことで、皮膚科疾患の背景にある要因を読み解くこのメソッドは、世界の栄養医療に貢献できる可能性があると確信しています。高谷秀司氏とのご縁に感謝しつつ、今後も栄養医療の可能性を国内外へ発信し、社会実装に努めてまいります。」

今回の活動は、みぞぐちクリニックが推進する栄養医療の国際展開に向けた一歩として位置づけられます。

■ 今後の展望

みぞぐちクリニックでは、今回の国際フォーラムでの知見共有を契機に、栄養医療の国際連携および教育・研究分野での展開可能性を引き続き模索してまいります。

【みぞぐちクリニックについて】

「オーソモレキュラー栄養療法」を専門とするクリニック。血液検査結果を詳細に解析し、一人ひとりの体質に合わせた食事指導やサプリメント処方を行うことで、病気の予防から慢性症状改善まで、症状の背景にある要因に着目した栄養医療を実践し、「栄養で人の可能性に貢献する」という理念を体現しています。

院長：溝口 徹（みぞぐち とおる）

所在地：〒103-0028 東京都中央区八重洲１丁目４－１０ 八重洲仲通りビル 11F

公式サイト：https://mizoclinic.tokyo/

【本件に関するお問い合わせ先】

みぞぐちクリニック 広報担当：本木沙耶香

TEL：03-6910-3847

E-mail：motoki@mizoclinic.tokyo

添付資料（画像）のご案内：

第12回科学フォーラム メインビジュアル（写真A）

国際フォーラム講演認定証（Presenter Certificate)（写真B）

クーロン大学発行 学術認定証（写真C）

FICIより授与された学術貢献感謝盾（写真D・E）

講演資料『鉄代謝と皮膚の関係』抜粋(画像1)