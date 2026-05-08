M5Stackとユーザコミュニティが一緒に作ったAI連携可能なデスクトップロボット「M5 スタックチャン」をスイッチサイエンスで販売開始

株式会社スイッチサイエンス「M5 スタックチャン」

株式会社スイッチサイエンス（以下スイッチサイエンス、本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、M5Stack社（本社：中国深セン市）とユーザーコミュニティによって共同開発されたAI連携可能なデスクトップロボット「M5 スタックチャン」、ジョイスティックコントローラを同梱したものと合わせて2種を販売開始します。「スタックチャン」は通常半角カタカナで記載しますが、システム制限のため、本記事では全角カタカナで記載します。

「M5 スタックチャン」は、M5StackのIoT開発用フラッグシップキットであるCoreS3をメインコントローラとして採用。240 MHzデュアルコアプロセッサと16 MBのフラッシュメモリ、8 MBのPSRAMを搭載したESP32-S3 SoCを使用しており、Wi-FiとBluetoothの機能も備えています。



メインユニット上の2.0インチ 静電容量式タッチディスプレイは堅牢なガラスカバーで覆われており、破損を気にせずどこにでも連れて行けます。その他にも0.3メガピクセルカメラや近接センサ、環境光センサ、9軸IMU（加速度計、ジャイロ、磁力計）、microSDカードスロット、1 Wスピーカー、デュアルマイク、電源/リセットボタンを備えています。

電源とデータ転送にはUSB-Cインターフェースを使用します。本体には550 mAhのバッテリー、フィードバック機能付きサーボ2基（1 x 360° 横方向連続回転、1 x 90° 縦方向回転）、6 x 2列のRGB LED、赤外線送受信機、3ゾーンタッチパネル、NFCモジュールを搭載しています。

プリインストールのファームウェアには、AIエージェントや活き活きとしてキャラクター性を感じさせるアニメーション、ESP-NOW ワイヤレスコントローラ機能、オンラインアプリダウンロード機能などの豊富な機能が詰め込まれています。モバイルアプリを使用してビデオを試聴したり、リモートでアバター操作したりなど、インターネット環境を利用した広がりのある使い方が可能です。オンラインアップデートにも対応しています。ArduinoやUIFlow2をはじめとした様々なプラットフォームでのプログラミングが可能で、M5Stack製品を使用した拡張にも対応しているため、幅広い用途に使用することができます。

「スタックチャン」は、特定の企業や個人ではなく、開かれたコミュニティが一緒にロボットを育てていくプロジェクトとして、2021年にししかわ（石川真也）氏によって公開された、誰もが一から作れるオープンソースのロボット（作品ページ：https://github.com/stack-chan/stack-chan）です。コミュニティでは、便利なキットの製作販売や「スタックチャン」に関する作業をするために集まる会を実施するタカオ氏を筆頭としたコミュニティメンバーによる、文字通り誰もが一から作れる環境があり、さまざまな機能を有する「スタックチャン」が育ち、公開から5年が経とうとする現在もなおファンが増え続けています。

▶︎ 「M5 ｽﾀｯｸﾁｬﾝ」の仕様

「M5 ｽﾀｯｸﾁｬﾝ」[表: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/244_1_b85dc01715f76768b9cb5dd2f857bc42.jpg?v=202605080151 ]

※ M5 スタックチャン AIデスクトップロボット（ESP32-S3搭載）ジョイスティックコントローラ付きのみに同梱

▶︎ 販売情報

スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売します。

型番 M5STACK-K151

商品名 M5 スタックチャン AIデスクトップロボット（ESP32-S3搭載）

価格（消費税込み） 18,150 円

購入ページ https://ssci.to/11129

内容物

- 1 x 保管用ケース

- 1 x スタックチャン（CoreS3プリインストール）

- 1 x 50 cm USB-A-Cケーブル

- 1 x キャラメイク用ステッカー

- 1 x 紙製ユーザーマニュアル

型番 M5STACK-K151-R

商品名 M5 スタックチャン AIデスクトップロボット（ESP32-S3搭載）ジョイスティックコントローラ付き

価格（消費税込み） 22,990 円

購入ページ https://ssci.to/11131

- 1 x 保管用ケース

- 1 x スタックチャン（CoreS3プリインストール）

- 1 x 50 cm USB-A-Cケーブル

- 1 x ジョイスティックコントローラ

- 1 x キャラメイク用ステッカー

- 1 x 紙製ユーザーマニュアル

▶︎ 他社の商標または登録商標

「スタックチャン」および「stack-chan」は、ししかわ（石川真也）氏の登録商標です。

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

▶︎ スイッチサイエンスについて

テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報：https://info.switch-science.com/

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