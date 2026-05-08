オリジナルプリント.jp、1点から「簡易ロゴ刺繍」ができるレワード製ソックス3種を発売

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)」は、野球ユニフォームのトップメーカー・レワード社製の国産ソックス3種に対し、WEB上で簡単にデザイン・注文ができる「簡易ロゴ刺繍(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoEmbroidery#logo?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)」サービスの提供を2026年5月7日（木）より開始いたしました。

本サービスは、専用のデザインツールを用いることで、これまでハードルの高かった刺繍入りのオリジナルソックスを、1点から、かつ安価に作成できるのが最大の特徴です。

チームの個性を足元から。高品質ソックスを「1点から」刺繍でカスタマイズ

■ プロも認めるレワード社製ソックスの機能美

今回採用したレワード社製のソックスは、トップアスリートからも支持される高い機能性を備えています。特に「五本指ソックス」は、指一本一本が独立することで地面を掴むバランス能力を引き出し、スポーツ時の瞬発力をサポートします。

■ 専門知識不要。WEB上で完結する「簡易ロゴ刺繍」

オリジナルプリント.jpのWEBサイト上でロゴをアップロードするだけで、即座に仕上がりイメージを確認できます。高額な型代や複雑な見積もりを必要とせず、簡易ロゴ刺繍により「安く・早く・簡単に」オリジナルの刺繍ソックスが完成します。

新商品ラインナップの特徴

REWARD カラーソックス（L）REWARD メンズ 五本指ソックス

■ REWARD メンズ 五本指ソックス(https://originalprint.jp/socks/REWARD%20%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA%20%E4%BA%94%E6%9C%AC%E6%8C%87%E3%82%BD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)

野球ユニフォームのトップメーカー、レワードが手掛ける高機能モデル。指全体の独立により瞬発力とバランス能力を向上させ、指の間のムレを軽減することで衛生面にも配慮されています。

■ REWARD カラーソックス（S(https://originalprint.jp/socks/REWARD%20%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%EF%BC%88S%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)・L(https://originalprint.jp/socks/REWARD%20%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%EF%BC%88L%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)）

練習から試合まで幅広く活躍する、耐久性とフィット感に優れた定番モデル。

豊富なカラーバリエーションにより、チームカラーに合わせたカスタマイズが可能です。

【商品概要】

商品名：REWARD メンズ 五本指ソックス、REWARD カラーソックス（S / L）

発売日：2026年5月7日

加工方法：簡易ロゴ刺繍(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoEmbroidery#logo?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)

販売価格：1点あたり 税込1,672円～（プリント代込）

最小ロット： 1点から

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://imagemagic.jp/contact/(https://imagemagic.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)

▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact(https://originalprint.jp/my.php/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_Reward-socks)