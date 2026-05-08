フレンズ、森田美勇人とSPENSRを迎えたシングル『Rinky-Dink feat.森田美勇人(SPENSR REMIX)』を2026年5月6日にデジタルリリース！

株式会社ディスクユニオン

バンド結成11年目に突入し、現在全国ツアー中のフレンズが、2026年5月6日にデジタルシングル『Rinky-Dink feat.森田美勇人(SPENSR REMIX)』をリリースした。

今作は、2025年にリリースした4thアルバム『テン・シティ』収録楽曲である『Rinky-Dink』のリミックスバージョン。2025年末、東京キネマ倶楽部にて開催したライブイベント「フレンズのフレンズ大集合！ ～10周年大忘年会～」でのコラボステージをきっかけに、制作が実現した。

今回のリミックスバージョンでは、森田美勇人が歌唱参加に加え、オリジナルバースの作詞も担当。元のクールな雰囲気も持ちつつ、バンド名や聞きなじみのあるお菓子のフレーズなどと掛けた、遊び心を感じるワードセンスにも注目だ。リミックスは森田の楽曲プロデュースも数多く手掛け、自身もアーティストとして活躍するSPENSRが担当。アレンジに合わせてギターとベースも再録し、オリジナルのダンスポップ×ロックサウンドを軸に、R&B、レトロ・ファンキーな質感も加わった、グルーヴィーなアーバンエレクトロサウンドに仕上がった。アートワークは、えみそんが担当。「実際に街にあったゴミを撮影した」という、コラージュ作品が使用されている。サウンド、アートともに新たな表情を魅せる、新・『Rinky-Dink』もお楽しみいただきたい。

そして、現在開催中の全国ツアー『”テン・シティ” Release TOUR シチュエーション・コメディ ～ On The Road ～』ファイナルとなる5月10日・渋谷WWWX公演には、森田美勇人のゲスト出演も決定！スペシャルな一夜を是非お見逃しなく。

なお、相互コラボプロジェクトとして、フレンズが客演参加した森田の新曲『yurete』も、各種ダウンロード/ストリーミングにて好評配信中。こちらもあわせてチェックしよう。

【リリース情報】

・アーティスト：フレンズ

・タイトル：Rinky-Dink feat.森田美勇人(SPENSR REMIX)

・配信LINK：https://monchent.lnk.to/MONC2068

・発売日：2026/05/06 (水)

・レーベル：monchent records

・フォーマット：Download / Streaming （Digital Single）

・規格番号：MONC-2068

Lyrics：おかもとえみ / 森田美勇人

Music：長島涼平 / おかもとえみ / 三浦太郎Arrange：フレンズ / 森田美勇人 / SPENSR

Music Engineer：SPENSR

Vocal：えみそん / 森田美勇人

Guitar：三浦太郎

Bass：長島涼平

Keyboards：大久保薫

主な配信先はApple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Musicなど。

・アーティスト: 森田美勇人

・タイトル：yurete feat.フレンズ

・配信LINK：https://linkco.re/qd5r9NRa

作詞/作曲：森田美勇人

作詞/作曲：おかもとえみ

作曲：SPENSR

Vocal：森田美勇人

Vocal：えみそん

Bass：長島涼平

Guitar：三浦太郎

Producer / Mixing Engineer：SPENSR

Mastering Engineer：Maito Ota

【ライブ情報】

ワンマンツアー『”テン・シティ” Release TOUR シチュエーション・コメディ ～ On The Road ～』

4/26(日) 福岡 The Voodoo Lounge

5/2(土) 名古屋 CLUB UPSET

5/3(日) 梅田 Shangri-La

5/6(水) 仙台 enn 3rd

5/8(金) 札幌SPiCE

5/10(日) 渋谷WWW X

※各公演詳細/チケットは以下よりご確認ください

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564260

【プロフィール】

フレンズ

2015年6月8日結成。

えみそん(Vocal)・三浦太郎(Guitar, Vocal & Chorus)・長島涼平(Bass & Chorus)からなる東京都渋谷区神泉発男女混合「神泉系バンド」。友情や恋愛、日々の心の機微を、キャリアもルーツも違う3人の絶妙に絡み合うオリジナリティとグルーブとともに多彩なPOPサウンドで表現。

観客と一緒に作り上げるハッピーでエモーショナルなライブが、ココロ踊らせココロに寄り添い、老若男女問わず高い人気を誇る。唯一無比なポップアイコンとして、きららかにしなやかに圧倒的なエネルギーを放つ。

Official SNS & Release Titles https://monchent.lnk.to/FRIENDS

フレンズの森 (公式アプリ) https://c-rayon.com/result/friends/

X(旧Twitter) https://x.com/FRIENDS_twtw

Instagram https://www.instagram.com/friends_jpn/?hl=ja

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCjaIBdkeVxhVZold00Z-d1g

森田美勇人

アーティスト／モデル

1995年10月31日生まれ

アーティストとして音楽やダンスでの表現の傍ら、絵や写真などの表現活動、多数のファッションブランドからのビジュアルモデルとしての起用など、活動の幅は多岐にわたる。2021年11月に、自身の思想をカタチにするプロジェクト「FLATLAND」を設立し、本格的にソロでの活動を始動。近年は「Ground Y」にて自身の撮り下ろし写真を使用したコレクションの発表や、Newbalanceの新店舗オープンを記念して描き下ろしたアート作品の製作など、クリエイティブに富んだ活躍をみせている。

Instagram https://www.instagram.com/myutomorita_official/

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SPENSR

(読み:スペンサー)

岡山県出身、現在東京都を拠点に活動するシンガー/プロデューサー。作詞曲、アレンジ、演奏、デザイン、映像までセルフプロデュースをするマルチ・アーティスト。

2019年に活動開始して以来、Neosoul、Alternative R&B、Modern Jazz等を軸とした楽曲が徐々に広まっていき、Spotify公式プレイリスト「Soul Music Japan」などのトップカバーへの抜擢や、FUJI ROCK FESTIVAL'23への出演などを果たし、注目度が高まっている。

2024年には台湾の野外フェス「ROCK IN TAICHUNG」や韓国のイベントにも出演し、活動を国外へと広めている。また、他アーティストの楽曲プロデュースも多数おこなっており、プロデューサーとしての評価も高い。

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